Άγιοι Θεόδωροι: Ένας νεκρός σε τροχαίο στην εθνική οδό – Βίντεο από την στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει στις μπάρες

Σύνοψη από το

  • Τροχαίο δυστύχημα συνέβη στις 15:30 το μεσημέρι της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στους Αγίους Θεοδώρους.
  • Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να πέσει στις μπάρες της εθνικής οδού, χάνοντας την ζωή του.
  • Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, ενώ λόγω του τροχαίου σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη στις 15:30 το μεσημέρι της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στους Αγίους Θεοδώρους.

Το τροχαίο συνέβη όταν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου, που κινείτο προς την Κόρινθο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να πέσει στις μπάρες της εθνικής οδού. Ο οδηγός, δυστυχώς, έχασε την ζωή του, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας agioitheodoroi.com.

Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, ο οποίος βρισκόταν μόνος του στο όχημα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Λόγω του τροχαίου σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, στο ρεύμα προς Κόρινθο, καθώς είναι κλειστές η μεσαία και η δεξιά λωρίδα.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που καταγράφει την στιγμή του τροχαίου:

 

