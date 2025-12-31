Ιαπωνία: Σεισμός 6 βαθμών στα ανοιχτά της επαρχίας Νόντα

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών της ανατολικής επαρχίας Νόντα στην Ιαπωνία, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 19,3 χλμ.
A magnitude 6 earthquake struck off the coast of Japan’s eastern Noda region on Wednesday, the United States Geological Survey said. The quake was at a depth of 19.3 km (11.99 miles), the USGS said. https://t.co/zKnAkjLvLn https://t.co/zKnAkjLvLn
— Reuters Science News (@ReutersScience) December 31, 2025
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ