Ιαπωνία: Σεισμός 6 βαθμών στα ανοιχτά της επαρχίας Νόντα

  • Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών της ανατολικής επαρχίας Νόντα στην Ιαπωνία.
  • Το γεγονός ανακοινώθηκε από το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS).
  • Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 19,3 χλμ., σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το USGS.
Ιαπωνία: Σεισμός 6 βαθμών στα ανοιχτά της επαρχίας Νόντα

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών της ανατολικής επαρχίας Νόντα στην Ιαπωνία, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 19,3 χλμ.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

17:32 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Τραμπ: Τα 5 πολιτικά ζητήματα των ΗΠΑ που δεν μπόρεσε να λύσει το 2025

Το 2025 στην αμερικανική πολιτική σκηνή, με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ...
13:53 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Ο πλανήτης καλωσορίζει το 2026 – Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα και Ιαπωνία άλλαξαν χρονιά – Δείτε LIVE

Το 2026 ήρθε και ο πλανήτης υποδέχεται το νέο έτος. Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Κιριμπάτι άλλα...
13:30 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Ρομπέρτο ​​Κάρλος: Υποβλήθηκε σε επέμβαση καρδιάς

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, Ρομπέρτο ​​Κάρλος, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στη Βραζιλία με καρ...
11:12 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Λευκωσία: 63χρονος σταμάτησε να βοηθήσει γυναίκα να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της και βρέθηκε στη… ΜΕΘ – Το τρομακτικό ατύχημα

Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο 63χρονος, ο οποίος τραυματί...
