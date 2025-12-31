Φινλανδία: Κατάσχεση του φορτηγού πλοίου «Fitburg» στη Βαλτική – Θεωρείται ύποπτο για ζημιές σε υποθαλάσσια καλώδια

Οι φινλανδικές αρχές επιβιβάστηκαν και συνέλαβαν ένα φορτηγό πλοίο με την ονομασία «Fitburg», που θεωρήθηκε ύποπτο για πρόκληση βλάβης σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική, μεταξύ Ελσίνκι και Ταλίν, ανακοίνωσε η φινλανδική αστυνομία.

Το γεγονός έχει προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια των υποδομών στον Κόλπο της Φινλανδίας, μια κρίσιμη ζώνη με στρατηγική σημασία. Δεκατέσσερα μέλη του πληρώματος του πλοίου τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση.

Το πλοίο έπλεε υπό σημαία Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας και κατευθυνόταν προς τη Χάιφα του Ισραήλ, δήλωσε η φινλανδική ακτοφυλακή.

The cargo ship, FITBURG, traveling from Russia to Israel, was boarded and seized by Finnish authorities after its anchor chain was found deployed in the water, dragging it from Estonia to Finland. The vessel is suspected of sabotaging the Elisa submarine telecommunications cable. pic.twitter.com/QIFRPgOM0b — Anonymous (@YourAnonCentral) December 31, 2025



Οκτώ κράτη μέλη του ΝΑΤΟ συνορεύουν με τη Βαλτική Θάλασσα, η οποία συνορεύει επίσης με τη Ρωσία, και βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή έπειτα από σειρά βλαβών σε υποθαλάσσια καλώδια ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών και αγωγούς φυσικού αερίου, που έχουν καταγραφεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Το ΝΑΤΟ έχει ενισχύσει την παρουσία του στη Βαλτική με φρεγάτες, αεροσκάφη και ναυτικά drones τα τελευταία χρόνια, ενώ εκπρόσωπος της συμμαχίας αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό της Τετάρτης.

Το Fitburg που θεωρείται υπεύθυνο για τις τελευταίες ζημιές έσερνε την άγκυρά του στη θάλασσα και κατευθύνθηκε προς τα φινλανδικά χωρικά ύδατα, όπως ανέφεραν η αστυνομία και η Φινλανδική Ακτοφυλακή.

Το καλώδιο ανήκει στον φινλανδικό τηλεπικοινωνιακό όμιλο Elisa.

«Σε αυτό το στάδιο, η αστυνομία διερευνά το περιστατικό ως σοβαρή ζημιά, απόπειρα σοβαρής ζημιάς και σοβαρή παρεμπόδιση των τηλεπικοινωνιών», τόνισε η αστυνομία.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Εσθονίας ανακοίνωσε ότι και ένα δεύτερο τηλεπικοινωνιακό καλώδιο που συνδέει τη χώρα με τη Φινλανδία υπέστη διακοπή την Τετάρτη. Δεν ήταν αμέσως σαφές αν το καλώδιο, που ανήκει στη σουηδική Arelion, διατρέχει παράλληλη πορεία με εκείνο της Elisa.

Η Arelion δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

«Ανησυχώ για τις αναφερόμενες ζημιές… Ελπίζω να μην πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια, αλλά η έρευνα θα το ξεκαθαρίσει», δήλωσε ο πρόεδρος της Εσθονίας, Άλαρ Καρίς, στο X.

I’m concerned about the reported damage to the subsea cable between Estonia and Finland. Hopefully it was not a deliberate act, but the investigation will clarify. The Estonian and Finnish authorities are working closely together to gather additional information. — Alar Karis (@AlarKaris) December 31, 2025



Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ανέφερε επίσης στο X ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση: «Η Φινλανδία είναι έτοιμη για προκλήσεις ασφάλειας κάθε είδους και ανταποκρινόμαστε όπως χρειάζεται».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters