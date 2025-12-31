Ισπανία: Τρεις υδροστρόβιλοι «σάρωσαν» την ακτή του Mazarrón – Συγκλονιστικό βίντεο

  • Τουλάχιστον τρεις υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν ταυτόχρονα στη θαλάσσια περιοχή της Mazarrón στην Ισπανία, κινούμενοι προς την ακτή, σε ένα ιδιαίτερα σπάνιο και ισχυρό καιρικό φαινόμενο την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου.
  • Οι υδροστρόβιλοι προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, κυρίως σε σκάφη και γιοτ στο λιμάνι, καθώς και σε εξοπλισμό εξωτερικών χώρων καταστημάτων εστίασης. Δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, καθώς επισκέπτες και θαμώνες αναζήτησαν άμεσα καταφύγιο.
  • Το φαινόμενο αποδίδεται στα διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας που σάρωσαν την περιοχή, με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Αν και σπάνιοι, οι υδροστρόβιλοι στις μεσογειακές ακτές της Ισπανίας μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές όταν πλησιάζουν ή πλήττουν τη στεριά.
Ένα ιδιαίτερα σπάνιο και ισχυρό καιρικό φαινόμενο εκδηλώθηκε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στην παραθαλάσσια πόλη Mazarrón, στην επαρχία της Μούρθια στην Ισπανία, όταν τουλάχιστον τρεις υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν ταυτόχρονα στη θαλάσσια περιοχή και κινήθηκαν προς την ακτή.

Το φαινόμενο αποδίδεται στα διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας που εμφανίστηκαν στην περιοχή, με ισχυρές καταιγίδες να συνοδεύονται από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και αστραπές.


Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης και αποτυπώνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι υδροστρόβιλοι προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, κυρίως σε σκάφη και γιοτ που βρίσκονταν στο λιμάνι, αλλά και σε εξοπλισμό εξωτερικών χώρων καταστημάτων εστίασης.


Η αιφνίδια ένταση των φαινομένων οδήγησε επισκέπτες και θαμώνες της περιοχής να αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο σε ασφαλή σημεία, χωρίς ωστόσο να καταγραφούν τραυματισμοί.


Υπενθυμίζεται ότι στις μεσογειακές ακτές της Ισπανίας, ιδίως κατά τη διάρκεια περιόδων έντονης κακοκαιρίας, είναι δυνατόν να εμφανιστούν υδροστρόβιλοι, οι οποίοι, αν και σπάνιοι, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές όταν πλησιάζουν ή πλήττουν τη στεριά.

