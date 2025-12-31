Ισπανία: Τρεις υδροστρόβιλοι «σάρωσαν» την ακτή του Mazarrón – Συγκλονιστικό βίντεο

Ένα ιδιαίτερα σπάνιο και ισχυρό καιρικό φαινόμενο εκδηλώθηκε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στην παραθαλάσσια πόλη Mazarrón, στην επαρχία της Μούρθια στην Ισπανία, όταν τουλάχιστον τρεις υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν ταυτόχρονα στη θαλάσσια περιοχή και κινήθηκαν προς την ακτή.

Το φαινόμενο αποδίδεται στα διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας που εμφανίστηκαν στην περιοχή, με ισχυρές καταιγίδες να συνοδεύονται από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και αστραπές.



Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης και αποτυπώνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι υδροστρόβιλοι προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, κυρίως σε σκάφη και γιοτ που βρίσκονταν στο λιμάνι, αλλά και σε εξοπλισμό εξωτερικών χώρων καταστημάτων εστίασης.

A waterspout hurled debris into the air by the town of Puerto de Mazarron, on Spain’s southeastern coast of Murcia pic.twitter.com/Xek7KD7ijQ — Reuters (@Reuters) December 29, 2025



Η αιφνίδια ένταση των φαινομένων οδήγησε επισκέπτες και θαμώνες της περιοχής να αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο σε ασφαλή σημεία, χωρίς ωστόσο να καταγραφούν τραυματισμοί.

A devastating waterspout struck Puerto de Mazarrón in Murcia Province, Spain 🇪🇸 (28.12.2025) pic.twitter.com/HDigZTKcA2 — Disaster News (@Top_Disaster) December 28, 2025



Υπενθυμίζεται ότι στις μεσογειακές ακτές της Ισπανίας, ιδίως κατά τη διάρκεια περιόδων έντονης κακοκαιρίας, είναι δυνατόν να εμφανιστούν υδροστρόβιλοι, οι οποίοι, αν και σπάνιοι, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές όταν πλησιάζουν ή πλήττουν τη στεριά.