Μαρία Καρυστιανού: «Ήρθε η ώρα να κατακτήσουμε το όραμα» – Το μήνυμά της για τη νέα χρονιά

  • Η Μαρία Καρυστιανού έστειλε μήνυμα για τη νέα χρονιά, εκφράζοντας την ελπίδα «να έλθει επιτέλους στη ζωή μας Δικαιοσύνη, Δημιουργία και Φως!».
  • Η πρόεδρος του συλλόγου Τέμπη 2023, τονίζει ότι «ήρθε η ώρα να κατακτήσουμε το όραμα, για το οποίο διψά η ψυχή μας και να βιώσουμε επιτέλους την ευτυχία & ευημερία που μας αξίζει».
  • Επίσης, υπογραμμίζει πως «Φέτος, υψώνουμε το ανάστημα και τη φωνή μας» και «διεκδικούμε τα δικαιώματα μας στη ζωή, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη».
Enikos Newsroom

κοινωνία

Μαρία Καρυστιανού

Μήνυμα με τις ευχές της λίγες ώρες πριν από την έλευση του νέου έτους, στέλνει η Μαρία Καρυστιανού με ανάρτησή της στα social media, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, πως «η Νέα Χρονιά που έρχεται δεν φέρνει μόνο όμορφες ευχές· φέρνει και τον ούριο άνεμο αισιοδοξίας, αλλά και την ελπίδα να έλθει επιτέλους στη ζωή μας Δικαιοσύνη, Δημιουργία και Φως!».

Η πρόεδρος του συλλόγου Τέμπη 2023, τονίζει, επίσης, ότι «ήρθε η ώρα να κατακτήσουμε το όραμα, για το οποίο διψά η ψυχή μας και να βιώσουμε επιτέλους την ευτυχία & ευημερία που μας αξίζει».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

Αναλυτικά, η Μαρία Καρυστιανού γράφει τα εξής:

«Η Νέα Χρονιά που έρχεται δεν φέρνει μόνο όμορφες ευχές· φέρνει και τον ούριο άνεμο αισιοδοξίας, αλλά και την ελπίδα να έλθει επιτέλους στη ζωή μας Δικαιοσύνη, Δημιουργία και Φως!

Ήρθε η ώρα να κατακτήσουμε το όραμα, για το οποίο διψά η ψυχή μας και να βιώσουμε επιτέλους την ευτυχία & ευημερία που μας αξίζει.

Φέτος, υψώνουμε το ανάστημα και τη φωνή μας! Η Ένωση μας είναι δεσμός άρρηκτος, χείμαρρος ορμητικός κοινωνικής αφύπνισης!

Με τη δύναμη που δίνουν οι ιεροί μας στόχοι και την Αλήθεια ως μόνο οδηγό, διεκδικούμε τα δικαιώματα μας στη ζωή, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη!

Αλλάζουμε το θλιβερό παρόν και χτίζουμε με σιγουριά και υπερηφάνεια, το λαμπρό μέλλον που αξίζει στα παιδιά μας.

Στους μαθητές μας, τους αυριανούς στυλοβάτες αυτού του κόσμου, εύχομαι η μάθηση να είναι το εργαλείο που θα τους χαρίσει δύναμη, αυτοπεποίθηση και εσωτερική ελευθερία. Εύχομαι η παιδεία τους να μπολιάζεται πάντα με ανιδιοτελή αγάπη· γιατί μόνο μέσα από τα μάτια της αγάπης ο κόσμος μπορεί, και πρέπει, να αλλάξει ριζικά.

Θα τα καταφέρουμε! Διότι το Φως κερδίζει πάντα!
Καλή & Δημιουργική Χρονιά!».

