Ελεύθερος με όρους ο μπασκετμπολίστας του Κολοσσού Ρόδου για το δέμα κάνναβης – Είπε ότι δεν γνώριζε τι περιείχε το πακέτο

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (31/12) ο 37χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας του Κολοσσού Ρόδου, ο οποίος είχε συλληφθεί ύστερα από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ροδιακή, οι όροι που του επιβλήθηκαν περιλαμβάνουν: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο ΑΤ της περιοχής του και εγγυοδοσία ποσού 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος αρνήθηκε την κατηγορία, ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα ναρκωτικά και ότι άγνωστος ή άγνωστοι χρησιμοποίησαν το όνομά του και έστειλαν το πακέτο από τις ΗΠΑ χωρίς να έχει ιδέα ο ίδιος τι περιέχει αυτό. Δικηγόροι υπεράσπισης ήταν οι Αχιλλέας Δασκαλάκης, Μανώλης Βλάχος και Δήμητρα Ψυλλάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός γκαρντ συνελήφθη την Δευτέρα (29/12), καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά.

Αναλυτικότερα, το πρωί της ίδιας ημέρας, οι αστυνομικοί εντόπισαν ύποπτο δέμα με προορισμό τη Ρόδο στο Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Το δέμα περιείχε 245 γραμμάρια κάνναβης, ενώ ακολούθησε οργανωμένη επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης για τη σύλληψη του παραλήπτη.

Ο 37χρονος μπασκετμπολίστας παρέλαβε το δέμα από εταιρεία ταχυμεταφορών στη Ρόδο και αμέσως συνελήφθη από τις Αρχές. Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του βρέθηκαν επιπλέον 7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, δύο αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης και ένας θρυμματιστής κάνναβης. Όλα τα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν από την αστυνομία.

Ο μπασκετμπολίστας οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.