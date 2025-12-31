Πράσινα Φανάρια: Αποχώρησαν οι αγρότες που διαφωνούν με την πρόταση για διάλογο με την κυβέρνηση

Αποχώρησαν πριν από λίγο από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια οι αγρότες που διαφωνούν με την στάση άλλων συναδέλφων τους, οι οποίοι είναι υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση, σε αντίθεση, όπως λένε, με τις αποφάσεις, που έχουν ληφθεί από το Πανελλαδικό Συντονιστικό των Μπλόκων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες αυτοί με τα 10 και πλέον τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητά τους, επέστρεψαν στην Χαλκιδική και πρόκειται να συγκεντρωθούν στη Νέα Τρίγλια. Εκεί, θα συντονιστούν με το Πανελλαδικό Συντονιστικό Όργανο των Μπλόκων, που θα συνεδριάσει την Κυριακή.

Από την πλευρά τους, οι αγρότες που παραμένουν στα Πράσινα Φανάρια υποστηρίζουν, ότι όσοι έφυγαν είναι μικρός αριθμός και ότι το μπλόκο θα ενισχύεται διαρκώς μέχρι να γίνει ο διάλογος, στον οποίο έχουν ταχθεί υπέρ.

Μάλιστα, ανέφεραν πως το απόγευμα θα κάνουν γενική συνέλευση, προκειμένου να ασχοληθούν με την ατζέντα του διαλόγου, όποτε και αν γίνει αυτός.