Επίσημα στον ΠΑΟΚ ο Χουγκάζ

  • Στον ΠΑΟΚ ανήκει επίσημα από σήμερα ο Νίκος Χουγκάζ. Ο 25χρονος διεθνής φόργουορντ δεσμεύτηκε με συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, μέχρι και τη σεζόν 2027-28.
  • Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Χουγκάζ με ελεύθερη μεταγραφή από την Cedevita Olimpija. Η ομάδα χαρακτήρισε τον παίκτη «πολύ σημαντικό κεφάλαιο του Ελληνικού μπάσκετ».
  • Ο Χουγκάζ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Τσεντεβίτα Ολίμπια την Τρίτη, στο Αλεξάνδρειο, για το EuroCup κόντρα στον Άρη. Μετά τον αγώνα, ο παίκτης παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη.
Στον ΠΑΟΚ ανήκει επίσημα από σήμερα ο Νίκος Χουγκάζ. Ο 25χρονος διεθνής φόργουορντ, ο οποίος παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη, με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την Τσεντεβίτα Ολίμπια, την Τρίτη (30/12), στο Αλεξάνδρειο, για το EuroCup, κόντρα στον Άρη, δεσμεύτηκε με συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών.

Οι Θεσσαλονικείς ανέφεραν για την απόκτησή του:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την συμφωνία με τον καλαθοσφαιριστή Νίκο Χουγκάζ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκεια 2,5 ετών με την ομάδα μας και θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ μέχρι και τη σεζόν 2027-28. Ο Νίκος Χουγκάζ που αποκτήθηκε με ελεύθερη μεταγραφή από την Cedevita Olimpija, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο του Ελληνικού μπάσκετ και η παρουσία του στο ρόστερ του ΠΑΟΚ επιβεβαιώνει τις μεγάλες προοπτικές της νέας εποχής. Καλωσορίζουμε το Νίκο Χουγκάζ στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Το προφίλ του Νίκου Χουγκάζ

Ο Νίκος Χουγκάζ γεννήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2000 στην Αθήνα, έχει ύψος 2.08μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ. Ξεκίνησε το μπάσκετ από τα τμήματα υποδομής του Περιστερίου, ωστόσο, η πρώτη ομάδα στην οποία αγωνίστηκε επαγγελματικά ήταν ο Πανιώνιος τη σεζόν 2018-19.
Από το καλοκαίρι του 2019, βρέθηκε στις ΗΠΑ, για να αγωνιστεί με το κολέγιο Northwestern State, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις (9,2 πόντοι, 7,2 ριμπάουντ, 1,2 ασσίστ).

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα αγωνίστηκε στον Ιωνικό Νικαίας και σε 24 παιχνίδια τη σεζόν 2020-21 είχε 10,6 πόντους και 6,3 ριμπάουντ, αριθμοί που του έδωσαν τον τίτλο του καλύτερου νέου παίκτη του πρωταθλήματος.

Το καλοκαίρι του 2021 υπέγραψε συμβόλαιο τεσσάρων ετών με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο ξεκίνησε τη σεζόν 2021-22 από τον Ιωνικό ως δανεικός. Από το Φεβρουάριο του 2022 ενσωματώθηκε στην ομάδα του Παναθηναϊκού, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στην Ευρωλίγκα. Στη συνέχεια αγωνίστηκε για δύο περίπου σεζόν (2022-24) στο Περιστέρι ως δανεικός.

Αγωνίστηκε στην Ισπανία και στην MoraBanc Andorra τη σεζόν 2024-25, έχοντας κατά μέσο όρο 9,5 πόντους και 5,8 ριμπάουντ στο πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα της Ισπανίας.

Η σεζόν 2025-26 τον βρήκε στην Cedevita Olimpija, με την οποία αγωνίστηκε σε 7 παιχνίδια της Αδριατικής Λίγκας (8,9 πόντοι και 3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο) και σε 6 παιχνίδια του Eurocup (6,7 πόντοι και 5,7 ριμπάουντ). Χθες το βράδυ πραγματοποίησε την τελευταία του εμφάνιση με την ομάδα από τη Σλοβενία, πετυχαίνοντας 9 πόντους και μαζεύοντας 11 ριμπάουντ στη νίκη (89-60) της Cedevita επί του Άρη στο Αλεξάνδρειο. Από σήμερα είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, στον οποίο θα αγωνίζεται με τον αριθμό «9».

Ο Νίκος Χουγκάζ προέρχεται από αθλητική οικογένεια, καθώς ο πατέρας του Κρις Χουγκάζ υπήρξε για 15 χρόνια επαγγελματίας μπασκετμπολίστας και είναι πλέον προπονητής. Η μητέρα του Σόνια Δάφκου έπαιξε μπάσκετ και κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Ελλάδας, ενώ ο δίδυμος αδερφός του Ρόμπερτ, ήταν μέχρι πρότινος στο ρόστερ της Καρδίτσας και είναι πλέον στην ομάδα του Παπάγου.

Ο Νίκος Χουγκάζ είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών, ενώ έχει αγωνιστεί και σε όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες».

