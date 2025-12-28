ΠΑΟΚ: «Τρέχει» το θέμα του γηπέδου υπό τις οδηγίες Σαββίδη

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ιβάν Σαββίδης,ΠΑΟΚ

Ο Ιβάν Σαββίδης είχε σήμερα (Σάββατο 27/12) σύσκεψη με την ομάδα εργασίας για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ο μεγαλομέτοχος των «ασπρόμαυρων» ζήτησε, το νέο σπίτι του «δικεφάλου του βορρά» να βγάζει τον χαρακτήρα του ΠΑΟΚ και να είναι όσο πιο «θερμό» γίνεται για όλους.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την εταιρία ειδικού σκοπού και έδωσε κατευθυντήριες γραμμές για την ωρίμανση των μελετών από τις εταιρείες που έχουν αναλάβει το συγκεκριμένο έργο. Παράλληλα συζητήθηκε ένα σχετικό χρονοδιάγραμμα ώστε με την αλλαγή του χρόνου να ξεκινήσουν οι επαφές και οι συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

Επικεφαλής της ομάδας εργασίας για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ είναι ο Μάριος Τσάκας, ο οποίος από τον Απρίλιο μπήκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ, με την προοπτική να αναλάβει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση της κατασκευής του νέου γηπέδου.

