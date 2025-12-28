Γεωργιάδης για «Καποδίστρια»: Ο Σμαραγδής δείχνει τον δρόμο που θα έπρεπε να ακολουθούμε

Στην ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, «Καποδίστριας», και τη χρηματοδότησή της αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, αρχικά αναφέρει ότι «ο κ. Σμαραγδής με έχει αδίκως κατηγορήσει ότι δεν υπέγραψα ένα χαρτί για την χρηματοδότηση της ταινίας όταν ήμουν Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων» και επισημαίνει ότι «έβαλα όλο μου το γραφείο να ψάξει για αυτό το χαρτί, αλλά δεν βρήκαμε απολύτως τίποτε τέτοιο».

«Το σημαντικό είναι ότι γύρισε τελικά αυτή την ταινία και πολύ καλά έκανε […] Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν ο αληθινός θεμελιωτής του νέου Ελληνικού Κράτους και ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες όλων των εποχών. Οι κατηγορίες των θολοκουλτουριάρηδων εδώ για την ποιότητα της ταινίας είναι απόλαυση, καθώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που τους ενοχλεί είναι το θέμα της και ο πατριωτισμός που προκαλεί» τονίζει στην συνέχεια ο υπουργός Υγείας

«Χρόνια ολόκληρα γυρίζουμε και χρηματοδοτεί το Κράτος μας δυστυχώς ένα κάρο ανοησίες και ο κ. Σμαραγδής δείχνει τον δρόμο που θα έπρεπε να ακολουθούμε. Έχουμε τόσα πολλά ωραία ιστορικά θέματα να αναδείξουμε που είναι πραγματικά κρίμα που δεν το κάνουμε. Η προσέλευση του κόσμου στις αίθουσες όμως τόσο μαζικά είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς» καταλήγει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Ο κ. Ιωάννης Σμαραγδής με έχει αδίκως κατηγορήσει για την ταινία «Ο Καποδίστριας» λέγοντας ότι δεν υπέγραψα ένα χαρτί για την χρηματοδότηση της, από τότε που ήμουν Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έβαλα όλο μου το γραφείο να ψάξει για αυτό το χαρτί, αλλά δεν βρήκαμε απολύτως τίποτε τέτοιο. Παρά ταύτα εγώ αν υπάρχει τέτοιο χαρτί πολύ θα ήθελα να το δω, διότι θα ήθελα πάρα πολύ να δω τί μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάναμε εμείς. Όμως αυτά έχουν μικρή σημασία έως καμμία. Το σημαντικό είναι ότι γύρισε τελικά αυτή την ταινία και πολύ καλά έκανε. Εμείς θα πάμε να την δούμε τις επόμενες μέρες και το ίδιο συμβουλεύω και εσάς. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν ο αληθινός θεμελιωτής του νέου Ελληνικού Κράτους και ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες όλων των εποχών. Οι κατηγορίες των θολοκουλτουριάρηδων εδώ για την ποιότητα της ταινίας είναι απόλαυση, καθώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που τους ενοχλεί είναι το θέμα της και ο πατριωτισμός που προκαλεί. Χρόνια ολόκληρα γυρίζουμε και χρηματοδοτεί το Κράτος μας δυστυχώς ένα κάρο ανοησίες και ο κ. Σμαραγδής δείχνει τον δρόμο που θα έπρεπε να ακολουθούμε. Έχουμε τόσα πολλά ωραία ιστορικά θέματα να αναδείξουμε που είναι πραγματικά κρίμα που δεν το κάνουμε. Η προσέλευση του κόσμου στις αίθουσες όμως τόσο μαζικά είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς. Τα υπόλοιπα αφού δω την ταινία».