Γεωργιάδης για «Καποδίστρια»: Ο Σμαραγδής δείχνει τον δρόμο που θα έπρεπε να ακολουθούμε

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης

Στην ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, «Καποδίστριας», και τη χρηματοδότησή της αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, αρχικά αναφέρει ότι «ο κ. Σμαραγδής με έχει αδίκως κατηγορήσει ότι δεν υπέγραψα ένα χαρτί για την χρηματοδότηση της ταινίας όταν ήμουν Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων» και επισημαίνει ότι «έβαλα όλο μου το γραφείο να ψάξει για αυτό το χαρτί, αλλά δεν βρήκαμε απολύτως τίποτε τέτοιο».

«Το σημαντικό είναι ότι γύρισε τελικά αυτή την ταινία και πολύ καλά έκανε […] Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν ο αληθινός θεμελιωτής του νέου Ελληνικού Κράτους και ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες όλων των εποχών. Οι κατηγορίες των θολοκουλτουριάρηδων εδώ για την ποιότητα της ταινίας είναι απόλαυση, καθώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που τους ενοχλεί είναι το θέμα της και ο πατριωτισμός που προκαλεί» τονίζει στην συνέχεια ο υπουργός Υγείας

«Χρόνια ολόκληρα γυρίζουμε και χρηματοδοτεί το Κράτος μας δυστυχώς ένα κάρο ανοησίες και ο κ. Σμαραγδής δείχνει τον δρόμο που θα έπρεπε να ακολουθούμε. Έχουμε τόσα πολλά ωραία ιστορικά θέματα να αναδείξουμε που είναι πραγματικά κρίμα που δεν το κάνουμε. Η προσέλευση του κόσμου στις αίθουσες όμως τόσο μαζικά είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς» καταλήγει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Ο κ. Ιωάννης Σμαραγδής με έχει αδίκως κατηγορήσει για την ταινία «Ο Καποδίστριας» λέγοντας ότι δεν υπέγραψα ένα χαρτί για την χρηματοδότηση της, από τότε που ήμουν Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έβαλα όλο μου το γραφείο να ψάξει για αυτό το χαρτί, αλλά δεν βρήκαμε απολύτως τίποτε τέτοιο. Παρά ταύτα εγώ αν υπάρχει τέτοιο χαρτί πολύ θα ήθελα να το δω, διότι θα ήθελα πάρα πολύ να δω τί μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάναμε εμείς. Όμως αυτά έχουν μικρή σημασία έως καμμία. Το σημαντικό είναι ότι γύρισε τελικά αυτή την ταινία και πολύ καλά έκανε. Εμείς θα πάμε να την δούμε τις επόμενες μέρες και το ίδιο συμβουλεύω και εσάς. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν ο αληθινός θεμελιωτής του νέου Ελληνικού Κράτους και ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες όλων των εποχών. Οι κατηγορίες των θολοκουλτουριάρηδων εδώ για την ποιότητα της ταινίας είναι απόλαυση, καθώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που τους ενοχλεί είναι το θέμα της και ο πατριωτισμός που προκαλεί. Χρόνια ολόκληρα γυρίζουμε και χρηματοδοτεί το Κράτος μας δυστυχώς ένα κάρο ανοησίες και ο κ. Σμαραγδής δείχνει τον δρόμο που θα έπρεπε να ακολουθούμε. Έχουμε τόσα πολλά ωραία ιστορικά θέματα να αναδείξουμε που είναι πραγματικά κρίμα που δεν το κάνουμε. Η προσέλευση του κόσμου στις αίθουσες όμως τόσο μαζικά είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς. Τα υπόλοιπα αφού δω την ταινία».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένας στους τέσσερις άνδρες είναι εθισμένος στο πορνό και δηλώνει ότι δεν μπορεί να σταματήσει – Τι προκαλεί αυτό στις σχέσε...

Γιατί το πρόσωπο δείχνει κουρασμένο τα Χριστούγεννα – 6 συμβουλές για νεανικό και σφριγηλό δέρμα

Νέα μελέτη αποκαλύπτει πως οι ΑΠΕ εξοικονομούν ποσό ίσο με τη δαπάνη για υγειονομική περίθαλψη

Γιατί οι συντάξεις Δημοσίου είναι διπλάσιες του ιδιωτικού τομέα – Έως και 715 ευρώ η διαφορά στα μέσα ποσά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:33 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Γεωργιάδης: Σημαντική μείωση στους χρόνους αναμονής των ΤΕΠ του ΕΣΥ – Τα στοιχεία που παρουσίασε

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται στους χρόνους εξυπηρέτησης ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περι...
15:18 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Βελόπουλος: Καθεστωτικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης κατά των αγροτών

«Η κυβέρνηση δεν εκβιάζει μόνο τους πολίτες. Κάνει κατασχέσεις πλέον και σε αγρότες που διαμαρ...
14:53 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Παναγιώτης Παρασκευαΐδης: Nέα «καρφιά» κατά του Νίκου Ανδρουλάκη

Νέες «βόμβες» εξαπολύει σε συνέντευξή του στο «ΚΑΡΦΙ» ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης...
14:17 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Αποχώρησε από τηλεοπτικό πάνελ ο Γιαννούλης: Ο καβγάς με την Βούλτεψη – «Αυτό δεν είναι διάλογος, είναι προπαγάνδα»

Ανέβηκαν οι τόνοι στον αέρα του Action 24 ανάμεσα στην Σοφία Βούλτεψη και τον Χρήστο Γιαννούλη...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα