Γιάννης Σμαραγδής: «Έχω αισθανθεί τον χρωματισμό της ψυχής του Καποδίστρια»

Σύνοψη από το

  • Ο Γιάννης Σμαραγδής, με αφορμή τη νέα του ταινία για τον Ιωάννη Καποδίστρια, μίλησε για τη βαθιά σύνδεση που ένιωσε με τον κεντρικό του ήρωα. Ο σκηνοθέτης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «αισθάνθηκα τον χρωματισμό της ψυχής του Καποδίστρια».
  • Ο έμπειρος σκηνοθέτης περιέγραψε πως η ίδια η ταινία έμοιαζε να καθοδηγεί τη διαδρομή της δημιουργίας της, νιώθοντας ότι «η ταινία με πήγαινε, δεν την πήγαινα εγώ».
  • Ο Γιάννης Σμαραγδής περιέγραψε την αναζήτηση του ηθοποιού για τον κεντρικό ρόλο, αποκαλύπτοντας πως μετά από πολλές αποτυχημένες επιλογές, του έστειλαν μια φωτογραφία και είπε: «βρείτε τον, αυτός θα παίξει τον Καποδίστρια».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Γιάννης Σμαραγδής: «Έχω αισθανθεί τον χρωματισμό της ψυχής του Καποδίστρια»

Με αφορμή την επερχόμενη κυκλοφορία της νέας κινηματογραφικής του ταινίας, ο Γιάννης Σμαραγδής βρέθηκε καλεσμένος στο «Ραντεβού το ΣΚ» και μίλησε με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου στο πρόγραμμα του OPEN, αναφερόμενος τόσο στο νέο του έργο όσο και στη σχέση που νιώθει πως ανέπτυξε με τον κεντρικό του ήρωα, τον Ιωάννη Καποδίστρια.

Ο έμπειρος σκηνοθέτης στάθηκε ιδιαίτερα στη σύνδεση που, όπως περιέγραψε, ένιωσε με το πρόσωπο του Καποδίστρια, εξηγώντας ότι η ίδια η ταινία έμοιαζε να καθοδηγεί τη διαδρομή της δημιουργίας της. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η ταινία για τον “Καποδίστρια” ήθελε να γίνει και γω χρησιμοποιήθηκα. Δεν είναι έργο μου, είμαι διάμεσος εν προκειμένω. Καλός ρόλος. Έτσι που ήρθαν τα πράγματα, από τη στιγμή που αισθάνθηκα ότι έχω αισθανθεί τον χρωματισμό της ψυχής του Καποδίστρια, αισθανόμουν ότι με πήγαινε το θέμα».

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Σμαραγδής περιέγραψε πώς εξελίχθηκε η αναζήτηση του ηθοποιού για τον κεντρικό ρόλο, δίνοντας ένα προσωπικό παράδειγμα από τη διαδικασία. Μεταξύ άλλων, σημείωσε πως «η ταινία με πήγαινε, δεν την πήγαινα εγώ. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Για τον κεντρικό ρόλο είχα κάνει προσωπικά έξι επιλογές. Κάτι συνέβαινε όμως και απομακρύνονταν. Είμαι στο αυτοκίνητό μου και οδηγώ, με παίρνει ένας νέος φίλος από τον Λίβανο εν καιρώ πολέμου για να μου πει πως είδε έναν εξαιρετικό ηθοποιό σε μια παράσταση».

Ο σκηνοθέτης ολοκλήρωσε την αφήγησή του περιγράφοντας τη στιγμή που, όπως είπε, όλα μπήκαν στη θέση τους, όταν είδε τη φωτογραφία του ηθοποιού. «Είπα στα παιδιά στο γραφείο να τον βρουν, τον βρήκαν και μου έστειλαν μια φωτογραφία του. Κάνω έτσι, λοιπόν, τον βλέπω και λέω… βρείτε τον, αυτός θα παίξει τον Καποδίστρια», πρόσθεσε ο Γιάννης Σμαραγδής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 κορυφαίες συμβουλές για άνδρες που θέλουν φλογερή σεξουαλική ζωή, σύμφωνα με ειδικό

Baby botox: Ποια τα οφέλη και οι κίνδυνοι του να ξεκινήσει κάποιος τις ενέσεις πριν εμφανιστούν ρυτίδες

Τέλος οι διώξεις για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ – Τι προβλέπει νέα διάταξη μετά την πτώχευση

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Ενισχύσεις de minimis ύψους 2,1 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
04:10 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Έκλεισε ένα κεφάλαιο της ζωής μου άγρια και άδικα»

Ένα έντονα φορτισμένο μήνυμα προς τους διαδικτυακούς της φίλους δημοσίευσε η Δήμητρα Αλεξανδρά...
03:55 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Δημήτρης Καπουράνης: «Ο παππούς και η γιαγιά μου ήταν οι γονείς μου»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha βρέθηκε ο Δημήτ...
01:40 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Συγκίνησε η Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Κλείνουν 11 χρόνια από όταν έφυγε από τη ζωή, ήταν πολύ ξαφνικό όπως έγινε και αυτό μας συσπείρωσε»

Στο πλατό της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» στην ΕΡΤ βρέθηκε καλεσμένη το πρωί της Κυριακής η Ντ...
22:56 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Ευγενία Σαμαρά: «Η γονεϊκότητα μου φαίνεται δύσκολο πράγμα…» – Η απάντηση στο ενδεχόμενο δημιουργίας οικογένειας

Καλεσμένη στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου ήταν η Ευγενία Σαμαρά το πρωί της Κυριακής (14/12)...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα