Γιάννης Σμαραγδής: «Έχω αισθανθεί τον χρωματισμό της ψυχής του Καποδίστρια»

Με αφορμή την επερχόμενη κυκλοφορία της νέας κινηματογραφικής του ταινίας, ο Γιάννης Σμαραγδής βρέθηκε καλεσμένος στο «Ραντεβού το ΣΚ» και μίλησε με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου στο πρόγραμμα του OPEN, αναφερόμενος τόσο στο νέο του έργο όσο και στη σχέση που νιώθει πως ανέπτυξε με τον κεντρικό του ήρωα, τον Ιωάννη Καποδίστρια.

Ο έμπειρος σκηνοθέτης στάθηκε ιδιαίτερα στη σύνδεση που, όπως περιέγραψε, ένιωσε με το πρόσωπο του Καποδίστρια, εξηγώντας ότι η ίδια η ταινία έμοιαζε να καθοδηγεί τη διαδρομή της δημιουργίας της. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η ταινία για τον “Καποδίστρια” ήθελε να γίνει και γω χρησιμοποιήθηκα. Δεν είναι έργο μου, είμαι διάμεσος εν προκειμένω. Καλός ρόλος. Έτσι που ήρθαν τα πράγματα, από τη στιγμή που αισθάνθηκα ότι έχω αισθανθεί τον χρωματισμό της ψυχής του Καποδίστρια, αισθανόμουν ότι με πήγαινε το θέμα».

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Σμαραγδής περιέγραψε πώς εξελίχθηκε η αναζήτηση του ηθοποιού για τον κεντρικό ρόλο, δίνοντας ένα προσωπικό παράδειγμα από τη διαδικασία. Μεταξύ άλλων, σημείωσε πως «η ταινία με πήγαινε, δεν την πήγαινα εγώ. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Για τον κεντρικό ρόλο είχα κάνει προσωπικά έξι επιλογές. Κάτι συνέβαινε όμως και απομακρύνονταν. Είμαι στο αυτοκίνητό μου και οδηγώ, με παίρνει ένας νέος φίλος από τον Λίβανο εν καιρώ πολέμου για να μου πει πως είδε έναν εξαιρετικό ηθοποιό σε μια παράσταση».

Ο σκηνοθέτης ολοκλήρωσε την αφήγησή του περιγράφοντας τη στιγμή που, όπως είπε, όλα μπήκαν στη θέση τους, όταν είδε τη φωτογραφία του ηθοποιού. «Είπα στα παιδιά στο γραφείο να τον βρουν, τον βρήκαν και μου έστειλαν μια φωτογραφία του. Κάνω έτσι, λοιπόν, τον βλέπω και λέω… βρείτε τον, αυτός θα παίξει τον Καποδίστρια», πρόσθεσε ο Γιάννης Σμαραγδής.