Νίγηρας: Η χούντα κήρυξε «γενική επιστράτευση» για τον πόλεμο κατά των τζιχαντιστικών οργανώσεων

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Νίγηρας
πηγή: AP Photo/Sam Mednick

Η στρατιωτική χούντα του Νίγηρα ανακοίνωσε «γενική επιστράτευση» και «επιτάξεις» υπηρεσιών και περιουσιακών στοιχείων για την καλύτερη καταπολέμηση των τζιχαντιστικών οργανώσεων, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Νίγηρας βρίσκεται αντιμέτωπος τα τελευταία χρόνια με αλλεπάλληλες επιθέσεις οργανώσεων που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος στο δυτικό του τμήμα. Η στρατιωτική χούντα, που κατέλαβε την εξουσία τον Ιούλιο του 2023, δεν έχει μπορέσει να βάλει τέλος στην κρίση.

Αυτές οι επιθέσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.000 ανθρώπους από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση ACLED, η οποία καταγράφει συγκρούσεις παγκοσμίως.

Την Παρασκευή, το υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο διατάγματος που θεσπίζει «γενική επιστράτευση» για την υπεράσπιση της πατρίδας «στο πλαίσιο της οργάνωσης του στρατού της» χώρας.

«Στο πλαίσιο της γενικής επιστράτευσης, άτομα, περιουσιακά στοιχεία και υπηρεσίες μπορούν να επιταχθούν για να συμβάλουν στην άμυνα του έθνους, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς», υπογραμμίζει η ανακοίνωση που εκδόχθηκε μετά από τη συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου.

Τα μέτρα αυτά «υπαγορεύονται» ιδίως από «την ανάγκη διατήρησης της ακεραιότητας του εθνικού εδάφους» και «προστασίας του πληθυσμού» καθώς και «των θεσμών και των ζωτικής σημασίας συμφερόντων του κράτους από οποιαδήποτε εσωτερική ή εξωτερική απειλή».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένας στους τέσσερις άνδρες είναι εθισμένος στο πορνό και δηλώνει ότι δεν μπορεί να σταματήσει – Τι προκαλεί αυτό στις σχέσε...

Γιατί το πρόσωπο δείχνει κουρασμένο τα Χριστούγεννα – 6 συμβουλές για νεανικό και σφριγηλό δέρμα

Νέα μελέτη αποκαλύπτει πως οι ΑΠΕ εξοικονομούν ποσό ίσο με τη δαπάνη για υγειονομική περίθαλψη

Γιατί οι συντάξεις Δημοσίου είναι διπλάσιες του ιδιωτικού τομέα – Έως και 715 ευρώ η διαφορά στα μέσα ποσά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:48 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Σκληρό διπλωματικό πόκερ για την Ουκρανία: Ποιοι είναι οι στόχοι του Ζελένσκι στην συνάντηση με τον Τραμπ – Τα δύσκολα ερωτήματα που αντιμετωπίζει

Με ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ουκρανία είναι απόλυτα αφοσιωμένη στην ειρήνη αλλά η Ρωσία είναι ...
22:09 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Φον ντερ Λάιεν για συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: Χαιρετίζουμε όλες τις προσπάθειες που οδηγούν στον κοινό μας στόχο

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο Χ δήλωσε ότι ...
20:11 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Μήνυμα Πούτιν σε Ζελένσκι: Αν η Ουκρανία δεν επιθυμεί ειρηνική επίλυση, η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της με τη βία

Νέα προειδοποίηση απέναντι στην Ουκρανία έστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν τονίζοντας ότι «αν το Κίεβ...
19:36 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Κίεβο: Ένας νεκρός και 32 τραυματίες από το σφυροκόπημα των ρωσικών drones – Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα εν μέσω παγετού

Ένας νεκρός και 32 τραυματίες είναι ο απολογισμός του ολονύχτιου σφυροκοπήματος του Κιέβου από...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα