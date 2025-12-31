Ερντογάν: Δεν θα ανεχθούμε πειρατεία στη «Γαλάζια Πατρίδα» μας

  • Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο μήνυμά του για την Πρωτοχρονιά, δήλωσε πως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν «τετελεσμένα, αρπακτικές πρακτικές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα μας».
  • Η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειες για ειρήνη στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, ενώ παρακολουθεί στενά τις προκλήσεις και απειλές κατά των συμφερόντων της στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Ο Ερντογάν επεσήμανε τα θετικά αποτελέσματα του οικονομικού προγράμματος, με ενίσχυση των αποθεματικών της Κεντρικής Τράπεζας και επιτάχυνση της παραγωγής, των επενδύσεων και των εξαγωγών.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο μήνυμά του για την Πρωτοχρονιά, μεταξύ άλλων μίλησε για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και δήλωσε πως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν «τετελεσμένα, αρπακτικές πρακτικές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα μας».

«Τιμώ τους ήρωές μας που έπεσαν ως μάρτυρες στον αγώνα μας ενάντια σε τρομοκρατικές οργανώσεις, εμπόρους ναρκωτικών και ληστές των πόλεων, καθώς και στη διασφάλιση της ασφάλειας και της επιβίωσης του κράτους μας. Εκ μέρους εμού και του έθνους μου, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε κάθε έναν από τους βετεράνους μας που πλήρωσε ένα μεγάλο τίμημα για την ειρήνη και την ευημερία 86 εκατομμυρίων ανθρώπων» περιέγραψε.

 

«Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να οδηγηθεί ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας, που εισέρχεται στο πέμπτο έτος του, σε μια ταχεία και διαρκή ειρήνη. Παρακολουθούμε στενά τις αυξανόμενες προκλήσεις και απειλές κατά των συμφερόντων της χώρας μας και του τουρκοκυπριακού λαού στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω να είναι γνωστό ότι δεν θα ανεχθούμε ποτέ τετελεσμένα, αρπακτικές πρακτικές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα μας» πρόσθεσε.

«Τον περασμένο χρόνο, σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις τόσο στη χώρα μας όσο και στον κόσμο. Παρά τις αυξανόμενες επιπτώσεις του πολέμου, της κρίσης και της έντασης στην περιοχή μας, η Τουρκία, υπό την ηγεσία αξιόπιστου και ικανού προσωπικού, συνεχίζει το ευλογημένο ταξίδι της με αυτοπεποίθηση. Βλέπουμε τα θετικά αποτελέσματα του οικονομικού προγράμματος που εφαρμόζουμε με αποφασιστικότητα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Ενώ η διαδικασία αποπληθωρισμού συνεχίζεται, τα αποθεματικά της Κεντρικής μας Τράπεζας ενισχύονται και επιταχύνουμε την παραγωγή, τις επενδύσεις, την απασχόληση και τις εξαγωγές. Σπάμε ρεκόρ σε πολλούς τομείς, από τον τουρισμό έως την αμυντική βιομηχανία» επεσήμανε.

