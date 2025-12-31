Ρωσία: Δημοσίευσε βίντεο με τα συντρίμμια ενός drone ως απόδειξη για τους ισχυρισμούς της περί ουκρανικής επίθεσης κατά κατοικίας του Πούτιν – Αντιπερισπασμό καταγγέλλει η Κάγια Κάλλας

  • Ο ρωσικός στρατός επανέλαβε σήμερα τους ισχυρισμούς ότι η Ουκρανία επετέθη με drones κατά κατοικίας του Βλαντίμιρ Πούτιν και δημοσίευσε βίντεο με συντρίμμια drone.
  • Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιήθηκαν 91 drones, ωστόσο το βίντεο με τα συντρίμμια ενός drone είναι το πρώτο στοιχείο που παρουσιάζει σχεδόν τρεις ημέρες μετά την υποτιθέμενη επίθεση.
  • Το Κίεβο αρνείται κατηγορηματικά την επίθεση, ενώ η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας χαρακτήρισε τις ρωσικές κατηγορίες «αβάσιμες».
Ο ρωσικός στρατός επανέλαβε σήμερα τους ισχυρισμούς ότι η Ουκρανία επετέθη με drones κατά κατοικίας του Βλαντίμιρ Πούτιν και δημοσίευσε βίντεο που δείχνει ένα μη επανδρωμένο ιπτάμενο αντικείμενο που έχει καταρριφθεί κατά την διάρκεια της «επίθεσης», την οποία το Κίεβο αρνείται κατηγορηματικά.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας δημοσίευσε βίντεο που δείχνει έναν στρατιώτη με κρυμμένο το πρόσωπο δίπλα σε συντρίμμια ενός drone και έναν χάρτη που υποτίθεται ότι δείχνει την πορεία των drones κατά την διάρκεια της επίθεσης για την οποία η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο.

Η επίθεση τοποθετείται σύμφωνα Κρεμλίνο την νύκτα της Κυριακής προς την Δευτέρα.

Σύμφωνα με την Μόσχα, χρησιμοποιήθηκαν 91 drones. Το Κρεμλίνο δεν παρουσίασε στοιχεία για να αποδείξει τον ισχυρισμό του. Σχεδόν τρεις ημέρες μετά, το βίντεο που παρουσιάζει τα συντρίμμια ενός drone είναι το πρώτο στοιχείο που παρουσιάζει η Μόσχα για να στοιχειοθετήσει την κατηγορία μαζί με τον χάρτη και την μαρτυρία ενός κατοίκου παρακείμενου χωριού.


Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας κατηγόρησε την Ρωσία ότι επιδιώκει τον εκτροχιασμό των ειρηνευτικών προσπαθειών προωθώντας «αβάσιμες» κατηγορίες περί επίθεσης κατά κατοικίας του Πούτιν.

«Ο ισχυρισμός της Ρωσίας σύμφωνα με τον οποίο η Ουκρανία στόχευσε πρόσφατα κυβερνητικούς στόχους κλειδιά στην Ρωσία έχουν ως στόχο τον αντιπερισπασμό», προειδοποιεί με ανάρτησή της στο Χ.

 

