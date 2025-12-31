Δημήτρης Κουτσούμπας: Άκουσε τα κάλαντα στον Περισσό – «Καλή αγωνιστική χρονιά»

  • Ο Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ευχήθηκε «Καλή, ευτυχισμένη, αγωνιστική χρονιά» αφότου άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και τα «αγωνιστικά κάλαντα» της ΚΝΕ στον Περισσό.
  • Ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι «οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων, να φέρουν τα πάνω κάτω» σε έναν κόσμο που φλέγεται, πηγή αισιοδοξίας για το μέλλον.
  • Ευχαρίστησε τη χορωδία της ΚΝΕ και την «Ένωση Ποντίων Αιγάλεω» που του τραγούδησαν κάλαντα και χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς, ανταλλάσσοντας δώρα και ευχές.
«Καλή, ευτυχισμένη, αγωνιστική χρονιά με νέα δύναμη, αντοχή, υγεία για όλους και όλες», ευχήθηκε ο Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στη δήλωση που έκανε αφότου άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και τα «αγωνιστικά κάλαντα» της ΚΝΕ, από τη χορωδία της οργάνωσης υπό την καθοδήγηση του μαέστρου Χρήστου Κολοβού, στην έδρα της ΚΕ στον Περισσό.

«Η αισιοδοξία μας για τη νέα χρονιά και για τις άλλες χρονιές που έρχονται πηγάζει από το γεγονός ότι σε έναν κόσμο που φλέγεται, οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων, να φέρουν τα πάνω κάτω προς όφελος της ίδιας της ζωής τους, των αναγκών τους και της ίδιας της κοινωνικής εξέλιξης. Μόνο εδώ βρίσκεται η ελπίδα για ένα πιο ευτυχισμένο αύριο για μας και τα παιδιά μας», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.

«Χρόνια πολλά, καλή δύναμη σε όλους και όλες», συνέχισε ευχαριστώντας ιδιαίτερα «την θαυμάσια χορωδία της ΚΝΕ, που είπε σήμερα πολλά κάλαντα από την πατρίδα μας, βέβαια και τα αγωνιστικά κάλαντα, με την καθοδήγηση, τη διδασκαλεία του αξιότιμου συντρόφου, φίλου, αγωνιστή, μαέστρου, δρ Χρήστου Κολοβού». Ο κ. Κουτσούμπας πρόσφερε δώρα στον μαέστρο και στα μέλη της χορωδίας της ΚΝΕ.

Επίσης τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα τραγούδησαν στον κ. Κουτσούμπα τα μέλη της «Ένωσης Ποντίων Αιγάλεω», τα οποία χόρεψαν και παραδοσιακούς χορούς. Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, αφού αντάλλαξε δώρα με τα μέλη της Ένωσης, ανέφερε:

«Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Να έχουμε έναν ευτυχισμένο χρόνο, με δύναμη, με υγεία, με αντοχές. Όλα θα πάνε καλά. Αισιοδοξία να έχουμε, αγωνιστική αισιοδοξία. Εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ένωση Ποντίων Αιγάλεω για αυτή την όμορφη μέρα, παραμονή Πρωτοχρονιάς. Καλή χρονιά!»

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

