Κρεμλίνο: Ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι η Ρωσία επανεξετάζει την στάση της μετά την επίθεση ουκρανικών drones

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ τον ενημέρωσε ότι η Ρωσία θα επανεξετάσει τη θέση της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μετά την «επίθεση ουκρανικών drones» εναντίον προεδρικής κατοικίας της Ρωσίας, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Η Ουκρανία απέρριψε ως ψευδείς τις ρωσικές καταγγελίες ότι 91 ουκρανικά drones επιχείρησαν να επιτεθούν σε κατοικία του Πούτιν στη βόρεια Ρωσία και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι προσπαθεί να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ μίλησαν τη Δευτέρα και ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε από τον Τραμπ και τους ανώτερους συμβούλους του σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Τραμπ για την καταγγελία για επίθεση ουκρανικών drones στην προεδρική κατοικία της Ρωσίας και του είπε ότι η Ρωσία επανεξετάζει τη θέση της ως αποτέλεσμα αυτού, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.