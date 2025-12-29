Κρεμλίνο: Ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι η Ρωσία επανεξετάζει την στάση της μετά την επίθεση ουκρανικών drones

Enikos Newsroom

διεθνή

Κρεμλίνο
Πηγή: ΕΡΑ

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ τον ενημέρωσε ότι η Ρωσία θα επανεξετάσει τη θέση της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μετά την «επίθεση ουκρανικών drones» εναντίον προεδρικής κατοικίας της Ρωσίας, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Η Ουκρανία απέρριψε ως ψευδείς τις ρωσικές καταγγελίες ότι 91 ουκρανικά drones επιχείρησαν να επιτεθούν σε κατοικία του Πούτιν στη βόρεια Ρωσία και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι προσπαθεί να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ μίλησαν τη Δευτέρα και ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε από τον Τραμπ και τους ανώτερους συμβούλους του σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Τραμπ για την καταγγελία  για επίθεση ουκρανικών drones στην προεδρική κατοικία της Ρωσίας και του είπε ότι η Ρωσία επανεξετάζει τη θέση της ως αποτέλεσμα αυτού, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στην Αστυπάλαια 9-12 Ιανουαρίου οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες

Εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο «Έλενα Βενιζέλου»

Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,20% – Στα 164,80 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Νέα προκήρυξη του υπουργείου Υγείας για 196 προσλήψεις γιατρών σε νοσοκομεία: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:40 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Μπριζίτ Μπαρντό: Στα 54 εκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται η περιουσία της – Ποιοι είναι οι κληρονόμοι

Παρότι τερμάτισε απότομα την καριέρα της ως ηθοποιός το 1973, η Μπριζίτ Μπαρντό έχει στο ενεργ...
19:30 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Ισπανία: Τρεις νεκροί και μία τραυματίας από χιονοστιβάδα στα Πυρηναία

Μια χιονοστιβάδα προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό ενός ακόμη, μίας γυνα...
18:45 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσία: Η Μόσχα βλέπει βρετανική επιρροή στις τελευταίες «προκλήσεις» της Ουκρανίας

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Γκρουσκό, στην Ρωσία,  δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα βλέπει την ...
18:30 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια θα μπορούσε να ξαναλειτουργήσει σε 18 μήνες αν ο πόλεμος τελειώσει, δηλώνει ο επικεφαλής του

Ο επικεφαλής του υπό ρωσική κατοχή πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανί...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα