Μπριζίτ Μπαρντό: Θα ταφεί δίπλα στη θάλασσα στο Σεν Τροπέ – Πού ήθελε να είναι η τελευταία κατοικία της

  Η Μπριζίτ Μπαρντό, που απεβίωσε την Κυριακή σε ηλικία 91 ετών, θα ταφεί σε ένα κοιμητήριο δίπλα στη θάλασσα στο θέρετρο Σεν Τροπέ. Η ημερομηνία της ταφής δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
  Η Μπριζίτ Μπαρντό είχε αποσυρθεί στο Σεν Τροπέ, όπου βρήκε παρηγοριά μεταξύ των ζώων και αφιέρωσε τη ζωή της στην ευημερία τους. Τα τελευταία χρόνια φρόντιζε γάτες, σκύλους και άλογα.
  Η ίδια η Μπριζίτ Μπαρντό είχε εκφράσει την επιθυμία να ταφεί στον κήπο της, ωστόσο η περιφέρεια του Βαρ δεν έχει λάβει αίτημα για ιδιωτικό ενταφιασμό.
Το είδωλο του γαλλικού κινηματογράφου, η Μπριζίτ Μπαρντό, που απεβίωσε την Κυριακή σε ηλικία 91 ετών, θα ταφεί σε ένα κοιμητήριο δίπλα στη θάλασσα, στο θέρετρο Σεν Τροπέ, έγινε σήμερα γνωστό από έναν εκπρόσωπο Τύπου της δημοτικής αρχής της περιοχής, χωρίς, ωστόσο, να ανακοινωθεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η ηθοποιός, σύμβολο της Γαλλίας των δεκαετιών του 1950 και 1960, αποσύρθηκε στο θέρετρο της γαλλικής Ριβιέρας για να ζήσει μόνιμα εκεί, όπου, όπως η ίδια έλεγε, βρήκε την παρηγοριά μεταξύ των ζώων και αφιέρωσε τη ζωή της στην ευημερία τους.

«Ήταν τόσο καλή, τόσο καλή, δεν υπάρχουν άλλα λόγια. Ναι, θα μας λείψει», είπε σήμερα ο κάτοικος του Σεν Τροπέ Φιλίπ Βολμιέ στο Ρόιτερς.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος τη γνώριζε εδώ και 30 χρόνια και συνήθιζε να τη βλέπει να βγάζει βόλτα τα σκυλιά της στην παραλία. «Μια φορά, έπεσε μέσα στο νερό με τον σκύλο της, χρειάστηκε να τη βγάλω έξω», πρόσθεσε. «Ήταν μια φίλη που βοήθησε τους ανθρώπους πολύ».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες πως η Μπαρντό ενσάρκωνε «μια ζωή ελευθερίας». «Μια γαλλική ύπαρξη, μια οικουμενική ακτινοβολία. Μας συγκίνησε. Θρηνούμε για έναν θρύλο του αιώνα», συμπλήρωσε.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Μπριζίτ Μπαρντό ζούσε μόνη στο θέρετρο, φροντίζοντας γάτες, σκύλους και άλογα. Η ίδια είχε πει το γαλλικό περιοδικό Paris Match το 2024 ότι ήθελε να ταφεί στον κήπο της.

Η περιφέρεια του Βαρ είπε στο Reuters δεν έχει λάβει κανένα αίτημα για έναν ιδιωτικό ενταφιασμό, κάτι που θα απαιτούταν προκειμένου να ταφεί στον κήπο της.

