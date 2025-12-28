Το Σεντ Τροπέ αποχαιρετά την Μπριζίτ Μπαρντό – «Θα συνεχίσει να ζει στην ψυχή της πόλης μας»

  • Η Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε σε ηλικία 91 ετών στο Σεν Τροπέ, την πόλη που της απέτισε φόρο τιμής. Ο δήμος ανέφερε ότι «βοήθησε να λάμψει το Σεν Τροπέ σε όλο τον κόσμο» και «θα συνεχίσει να ζει στην ψυχή της πόλης μας».- Η σύμβολο του κινηματογράφου «θα συνδέεται για πάντα με το Σεν Τροπέ, του οποίου ήταν η πιο λαμπρή πρέσβειρα». Η ταινία της «Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα» το 1956 εκτόξευσε την ίδια και την πόλη στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων.- Το Σεν Τροπέ παρέμεινε το αγαπημένο καταφύγιο της ηθοποιού, όπου και πέθανε στην έπαυλη Λα Μαντράγκ. Ο δήμος δήλωσε ότι η Μπριζίτ Μπαρντό «ανήκει πλέον στη συλλογική μνήμη του Σεν Τροπέ, την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε».
«Η Μπριζίτ Μπαρντό βοήθησε να λάμψει το Σεν Τροπέ σε όλο τον κόσμο» και «θα συνεχίσει να ζει στην ψυχή της πόλης μας», ανέφερε αποτίοντας φόρο τιμής η πόλη όπου η Γαλλίδα ηθοποιός έγινε για πρώτη φορά γνωστή και όπου πέθανε σήμερα σε ηλικία 91 ετών.

Σύμβολο του κινηματογράφου, «η Μπριζίτ Μπαρντό θα συνδέεται για πάντα με το Σεν Τροπέ, του οποίου ήταν η πιο λαμπρή πρέσβειρα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η μικρή μεσογειακή πόλη. «Με την παρουσία και την αύρα της, άφησε το στίγμα της στην ιστορία της πόλης μας και βοήθησε να λάμψει το Σεν Τροπέ σε όλο τον κόσμο», συνεχίζει η δήλωση.

Το 1956, η μυρωδιά του σκανδάλου γύρω από την ταινία «Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα» του Ροζέ Βαντίμ, τότε συζύγου της Μπριζίτ Μπαρντό, τοποθέτησε την ηθοποιό και το ψαροχώρι στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Έκτοτε, το Σεν Τροπέ παρέμεινε το αγαπημένο καταφύγιο της ηθοποιού, ιδιαίτερα η Λα Μαντράγκ, μια όμορφη έπαυλη κοντά στην παραλία, όπου η Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε το Ίδρυμά της στο AFP.

Η Μπριζίτ Μπαρντό «ανήκει πλέον στη συλλογική μνήμη του Σεν Τροπέ, την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε», δήλωσε ο δήμος του Σεν Τροπέ, ο οποίος τον χειμώνα αριθμεί περί τους 3.500 κατοίκους, ενώ το καλοκαίρι μετατρέπεται σε πόλο έλξης για το διεθνές τζετ σετ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

17:31 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

