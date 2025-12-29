Σάμος: Στη φυλακή ο 47χρονος για το κύκλωμα απάτης – Πώς κατάφερε να αποσπάσει πάνω από 440.000 ευρώ

Σύνοψη από το

  • Στη φυλακή οδηγείται ο 47χρονος, ο οποίος συνελήφθη στη Σάμο κατηγορούμενος για απάτες και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
  • Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε ο 47χρονος ανέρχεται σε 440.000 ευρώ, από τουλάχιστον 27 περιπτώσεις απάτης σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
  • Ο δράστης υποδυόταν κατά περίπτωση αστυνομικό, στέλεχος της Ιnterpol ή υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, εξαπατώντας πολίτες με διάφορα προσχήματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό Εθνική

Στη φυλακή οδηγείται ο 47χρονος, ο οποίος συνελήφθη στη Σάμο κατηγορούμενος για απάτες και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 47χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, και τις επόμενες μέρες αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Συγκεκριμένα ο δράστης οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης την Κυριακή το πρωί, με την κατηγορία της απάτης για 27 τουλάχιστον περιπτώσεις που διαπράχθηκαν το διάστημα 2009 έως Σεπτέμβριο 2025, σε βάρος πολιτών, στη Σάμο, στη Νάξο, στο Ναύπλιο, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στην Κάλυμνο, στην Άρτα και σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε ο 47χρονος σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν μετά από συστηματική και εμπεριστατωμένη έρευνα, ανέρχεται σε 440.000 ευρώ. Η κακουργηματικής φύσεως ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει επίσης, τα αδικήματα, της αντιποίησης, της ψευδούς κατάθεσης, της κλοπής, της εκβίασης, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στα προσωπικά δεδομένα, ενώ στο πλαίσιο διερεύνησης των υποθέσεων αυτών, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή ακόμη ατόμων, συνεργών του 47χρονου.

Σημειώνεται ότι προηγήθηκε πολύμηνη προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σάμου, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα από καταθέσεις και ειδικές ανακριτικές πράξεις, καθώς και ευρήματα από ψηφιακά πειστήρια, μετά από καταγγελία που είχε υποβληθεί σε βάρος του κατηγορουμένου τον Ιούλιο του 2025, για την τέλεση του αδικήματος της αντιποίησης.

Πώς δρούσε

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της έρευνας, ο 47χρονος υποδυόμενος κατά περίπτωση, αστυνομικό, στέλεχος της Ιnterpol, υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, υπάλληλο της Βουλής των Ελλήνων, υπάλληλο Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής (κ.α.) και επικαλούμενος ψευδώς, υποτιθέμενες διασυνδέσεις του με πρόσωπα που κατέχουν θέσεις εγνωσμένου κύρους, εξαπάτησε με διάφορα προσχήματα πολίτες, αποσπώντας παράνομα οικονομικό όφελος που ξεπερνά τις 440.000 ευρώ.

Επιπλέον, ο κατηγορούμενος ενέχεται και σε τουλάχιστον περιπτώσεις εκβίασης πολιτών, με σκοπό είτε να τους αποθαρρύνει να καταγγείλουν την έκνομη δραστηριότητά του στις αρμόδιες Αρχές, είτε να αποτρέψει την περαιτέρω διεκδίκηση αφαιρεθέντων από αυτούς χρηματικών ποσών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε οικίες όπου διαμένει ο 47χρονος στη Σάμο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, διάφορα έγγραφα που αφορούν σε ηλεκτρονικές πληρωμές και συναλλαγές του ιδίου, απόδειξη παροχής υπηρεσιών, δελτία στοιχηματισμού διαφόρων ποσών, ιδιόχειρες σημειώσεις και 2 κινητά τηλέφωνα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο «Έλενα Βενιζέλου»

Σε έξαρση γρίπη, Covid-19 και RSV: 500 παιδιά στην εφημερία του Νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού»

Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα Ιονίου και Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες: Εγκρίθηκαν οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες – Η δήλω...

Γιάννης Στουρνάρας: Κατάλληλα διαμορφωμένα τα επιτόκια της ΕΚΤ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:55 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Διακοπή της κυκλοφορίας στην παρακαμπτήριο του Αχιλλείου-Κιλελέρ – Έκλεισε ο Προμαχώνας για τα φορτηγά 

Στις τέσσερις το απόγευμα της Δευτέρας, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας και του Αχιλλείου έ...
17:35 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Καλύβια: Προφυλακίστηκε ο 35χρονος συνεργός του διαβόητου «Έντικ» – Τι είπε για τη δολοφονία Ζαμπούνη

Στη φυλακή οδηγείται ο 35χρονος, θεωρούμενος μέλος της ρωσόφωνης μαφίας, εκτελεστής στην ομάδα...
17:20 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Συνελήφθη μέλος εγκληματικής ομάδας με πλούσια δράση: 16 κλοπές και διαρρήξεις σε σπίτια σε Φιλοθέη και Ψυχικό

Τέλος στη δράση μέλους εγκληματικής ομάδας έβαλαν οι αστυνομικοί σε Φιλοθέη – Ψυχικό, εμ...
17:10 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Με σκανδιναβικό ψύχος, αλλά χωρίς προβλήματα η αλλαγή του χρόνου – Πού θα εκδηλωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις 

Με χειμωνιάτικες συνθήκες και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, αλλά χωρίς καιρικά προβλήματα θα ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα