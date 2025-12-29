Βελόπουλος: Η κυβέρνηση οφείλει να μας πει ποια είναι τα 18 μπλόκα των αγροτών που είναι υπέρ του διαλόγου

  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος ζητά διευκρινίσεις από την κυβέρνηση για τα «18 μπλόκα» αγροτών που φέρονται να είναι υπέρ του διαλόγου, ρωτώντας «Ποιοι είναι ακριβώς αυτοί οι 18; Πότε αποφάσισαν;».
  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να μας πει ποιοι είναι», καθώς η κίνηση αυτή καθιστά τους συμμετέχοντες «είτε αφελείς είτε διασπαστές», άρα «επικίνδυνους» για το ενιαίο αγωνιστικό μέτωπο.
  • Τέλος, ο Βελόπουλος εκφράζει την υποψία ότι μπορεί να πρόκειται για «μπλόκα» της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία η κυβέρνηση «εργαλειοποιεί αυτή τη διάσπαση για να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα του πρωτογενούς τομέα».
«Επειδή στην “ανακοίνωση” υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση που κυκλοφόρησε, δεν αναφέρονται ποια είναι αυτά τα “18 μπλόκα”, εμείς ζητάμε διευκρινίσεις: Ποιοι είναι ακριβώς αυτοί οι 18; Πότε αποφάσισαν; Γιατί αποφάσισαν να διαχωρίσουν τη θέση τους από την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων; Και πώς κατάφεραν να διασπάσουν το ενιαίο αγωνιστικό μέτωπο των αγροτών;», τονίζει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Η κυβέρνηση οφείλει να μας πει ποιοι είναι, ώστε να γνωρίζουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Διότι από την όλη αυτή κίνηση προκύπτει ότι είτε είναι αφελείς είτε είναι διασπαστές. Είτε το ένα ισχύει είτε το άλλο, σε κάθε περίπτωση είναι επικίνδυνοι για το ενιαίο μέτωπο της λαϊκής αντεπίθεσης των αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων» σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και προσθέτει:

«Εκτός αν πρόκειται για “μπλόκα” της Νέας Δημοκρατίας, και γι’ αυτό η κυβέρνηση αποφεύγει να αποκαλύψει τα ονόματα και εργαλειοποιεί αυτή τη διάσπαση για να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα του πρωτογενούς τομέα».

