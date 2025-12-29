Βούλα Πατουλίδου για την απώλεια του Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη: «Είναι μη διαχειρίσιμο το μη αναστρέψιμο»

Η Βούλα Πατουλίδου και ο Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης έζησαν μαζί 41 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων απέκτησαν και ένα γιο. Ο σπουδαίος αθλητής της άρσης βαρών έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τρίτης 29 Ιουλίου του 2025, σε ηλικία μόλις 69 ετών, με την είδηση του θανάτου του να σκορπίζει την θλίψη.

Το πρωί της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου προβλήθηκε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου μία συνέντευξη της Βούλας Πατουλίδου. Σε αυτή, η Ολυμπιονίκης μίλησε και για την απώλεια του συνοδοιπόρου της σε αυτή τη ζωή, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη.

Σε ερώτηση για το αν θα ξεχάσει ποτέ τη στιγμή που “έφυγε” στην αγκαλιά της ο σύζυγός της, η Βούλα Πατουλίδου απάντησε: «Όχι! Νομίζω πως αυτά δεν ξεχνιούνται, γιατί ήταν ένας καλός σύντροφος!».

Σε άλλο σημείο, εξομολογήθηκε πως: «Έχω ζήσει ένα θαύμα, γιατί το πολύ μεγάλο πρόβλημα εμείς το αντιμετωπίσαμε το 2007 με την καρδιά. Απλά όταν μας πέτυχε και ο καρκίνος, θυμάμαι ότι είχε πει: “Μα και αυτό;”. Εμείς μπορέσαμε να συστηθούμε ξανά, να συγχωρεθούμε, να αγαπηθούμε».

«Δύσκολα διαχειρίζεσαι το πένθος. Το πένθος είναι απώλεια. Ξέρεις, είναι μη διαχειρίσιμο το μη αναστρέψιμο. Δηλαδή το ότι δεν θα τον δεις ξανά ποτέ, αυτό σε ζορίζει, είναι μη διαχειρίσιμο. Υπάρχουν στιγμές που λέω: “Πού είσαι; Γιατί δεν απαντάς; Μου λείπεις”. Ίσως ο χρόνος να μαλακώσει αυτό το πολύ έντονο των συναισθημάτων της φυγής, του κενού», εξήγησε στη συνέχεια.