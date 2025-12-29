Αλέξανδρος Τσουβέλας για την ανάρτηση με τον Χριστό: «Δεν έγραψα κάτι για το οποίο πρέπει να μετανιώσω»

Σύνοψη από το

  • Μία ανάρτηση του Αλέξανδρου Τσουβέλα στο Facebook, τις ημέρες των Χριστουγέννων, προκάλεσε σάλο και κατέβηκε έπειτα από αναφορά. Το post του κωμικού χαρακτήριζε τον Χριστό «influencer» και τους μαθητές του «followers».
  • Ο κωμικός εξήγησε ότι πολλοί μπέρδεψαν τη λέξη “influencer” με αυτούς που κάνουν διαφημίσεις, ενώ για εκείνον, «αυτός που έχει επηρεάσει πιο πολύ τον πλανήτη είναι ο Χριστός, “γιατί χάραξε τον χρόνο”».
  • Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας τόνισε ότι δεν μετανιώνει καθόλου για όσα έγραψε, δηλώνοντας: «Δεν έγραψα κάτι για το οποίο πρέπει να μετανιώσω».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αλέξανδρος Τσουβέλας

Μία ανάρτηση του Αλέξανδρου Τσουβέλα, στο προφίλ του στο Facebook, τις ημέρες των Χριστουγέννων, προκάλεσε σάλο και μάλιστα κατέβηκε έπειτα από αναφορά που έγινε. Το post του κωμικού αφορούσε τον Χριστό, τον οποίο είχε χαρακτηρίσει «influencer», ενώ τους μαθητές του «followers». Η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα συνάντησε τον καλλιτέχνη, και εκείνος εξήγησε το τι εννοούσε στη δημοσίευσή του, ενώ τόνισε ότι δεν μετανιώνει καθόλου για αυτό που έγραψε.

Σχολιάζοντας το θέμα που προέκυψε με την ανάρτησή του, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ανέφερε ότι: «Έγινε ένα report. Πλέον ο αλγόριθμος αν δει και μία ανάρτηση που αφορά θρησκευτικό περιεχόμενο μπορεί να το κατεβάσει και ο ίδιος, χωρίς να κάτσει να αναλύσει πολλά πολλά. Για αυτό μετά έβαλα και ένα τραγούδι, το με τον “Θεό αντάμα”, να δω αν θα το κατεβάσει.

Δεν νομίζω ότι προκάλεσα. Έγραψα συγκεκριμένα, ότι ο πρώτος influencer, ο μεγαλύτερος όλων των εποχών, για εμένα που πιστεύω, είναι ο Χριστός! Πολλοί μπέρδεψαν τη λέξη “influencer” με αυτούς που διαφημίζουν εσώρουχα και τσιγάρα. Influence σημαίνει επηρεάζω. Για εμένα, λέω ότι αυτός που έχει επηρεάσει πιο πολύ τον πλανήτη είναι ο Χριστός, “γιατί χάραξε τον χρόνο”, γράφω. Παγκοσμίως λέμε προ Χριστού και μετά Χριστόν και είχε λέω μόνο 12 followers. Δώδεκα μαθητές, εννοούσα στην αρχή».

«Η αγάπη υπάρχει παγκοσμίως και είναι πιο σημαντική και από τους followers, και από τα χρήματα, και από όλα αυτά. Ήταν μία πολύ χαλαρή, για εμένα, δήλωση. Μου την έπεσαν πολλοί, ότι ο Χριστός δεν είναι influencer. Εκεί δημιουργήθηκε ένας μικρός χαμούλης, αλλά εγώ ήρεμος!», συνέχισε.

Σε ερώτηση για το αν μετάνιωσε γι’ αυτό που έγραψε, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας απάντησε ότι: «Όχι, μπορώ να το πω και πάλι δημόσια. Δεν μετανιώνω καθόλου! Δεν έγραψα κάτι για το οποίο πρέπει να μετανιώσω».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε έξαρση γρίπη, Covid-19 και RSV: 500 παιδιά στην εφημερία του Νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού»

Αρτηριακή πίεση: 10 συμπληρώματα που μπορεί να σας βοηθήσουν να τη μειώσετε φυσικά, χωρίς φάρμακα

Νέες προσλήψεις και χωρίς πτυχίο σε Δήμο της Αττικής: Αρχίζει αύριο η υποβολή αιτήσεων – Ποιες ειδικότητες αφορά

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5,3% στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Σεπτέμβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:38 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου για Μαίρη Συνατσάκη: «Είχε δίκιο, ήταν ό,τι πιο άβολο έχει γίνει – Δεν είχα τον πρώτο λόγο στην εκπομπή»

Η Μαίρη Συνατσάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Fipster στο Youtube, και εκεί αναφέρθηκε στο...
15:10 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι άνθρωπος με άλφα κεφαλαίο»

Το 2025 ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, και όχι με θετικό τρόπο, λ...
13:56 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Μαρίνα Λαμπροπούλου: «Δεν μπορώ να κρατήσω κακίες, ο καθένας στη ζωή παίρνει αυτό που του αξίζει»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη ήταν το πρωί της Δευτέρας 2...
13:01 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Τάσος Κωστής: «Έχω παίξει άρρωστος στο θέατρο – Πήγαινα με τα σωληνάκια και έκανα πρόβες»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή παραχώρησε ο Τάσος Κωστής, η οποία προβλήθηκε...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα