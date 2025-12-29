Αλέξανδρος Τσουβέλας για την ανάρτηση με τον Χριστό: «Δεν έγραψα κάτι για το οποίο πρέπει να μετανιώσω»

Μία ανάρτηση του Αλέξανδρου Τσουβέλα, στο προφίλ του στο Facebook, τις ημέρες των Χριστουγέννων, προκάλεσε σάλο και μάλιστα κατέβηκε έπειτα από αναφορά που έγινε. Το post του κωμικού αφορούσε τον Χριστό, τον οποίο είχε χαρακτηρίσει «influencer», ενώ τους μαθητές του «followers». Η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα συνάντησε τον καλλιτέχνη, και εκείνος εξήγησε το τι εννοούσε στη δημοσίευσή του, ενώ τόνισε ότι δεν μετανιώνει καθόλου για αυτό που έγραψε.

Σχολιάζοντας το θέμα που προέκυψε με την ανάρτησή του, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ανέφερε ότι: «Έγινε ένα report. Πλέον ο αλγόριθμος αν δει και μία ανάρτηση που αφορά θρησκευτικό περιεχόμενο μπορεί να το κατεβάσει και ο ίδιος, χωρίς να κάτσει να αναλύσει πολλά πολλά. Για αυτό μετά έβαλα και ένα τραγούδι, το με τον “Θεό αντάμα”, να δω αν θα το κατεβάσει.

Δεν νομίζω ότι προκάλεσα. Έγραψα συγκεκριμένα, ότι ο πρώτος influencer, ο μεγαλύτερος όλων των εποχών, για εμένα που πιστεύω, είναι ο Χριστός! Πολλοί μπέρδεψαν τη λέξη “influencer” με αυτούς που διαφημίζουν εσώρουχα και τσιγάρα. Influence σημαίνει επηρεάζω. Για εμένα, λέω ότι αυτός που έχει επηρεάσει πιο πολύ τον πλανήτη είναι ο Χριστός, “γιατί χάραξε τον χρόνο”, γράφω. Παγκοσμίως λέμε προ Χριστού και μετά Χριστόν και είχε λέω μόνο 12 followers. Δώδεκα μαθητές, εννοούσα στην αρχή».

«Η αγάπη υπάρχει παγκοσμίως και είναι πιο σημαντική και από τους followers, και από τα χρήματα, και από όλα αυτά. Ήταν μία πολύ χαλαρή, για εμένα, δήλωση. Μου την έπεσαν πολλοί, ότι ο Χριστός δεν είναι influencer. Εκεί δημιουργήθηκε ένας μικρός χαμούλης, αλλά εγώ ήρεμος!», συνέχισε.

Σε ερώτηση για το αν μετάνιωσε γι’ αυτό που έγραψε, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας απάντησε ότι: «Όχι, μπορώ να το πω και πάλι δημόσια. Δεν μετανιώνω καθόλου! Δεν έγραψα κάτι για το οποίο πρέπει να μετανιώσω».