Τάσος Κωστής: «Έχω παίξει άρρωστος στο θέατρο – Πήγαινα με τα σωληνάκια και έκανα πρόβες»

  • Ο Τάσος Κωστής παραχώρησε συνέντευξη και αναφέρθηκε σε περίοδο της ζωής του που έπαιξε στο θέατρο ενώ ήταν άρρωστος, έπειτα από ένα μεγάλο χειρουργείο. Δήλωσε ότι έκανε πρόβες με τα σωληνάκια, αφού είχε ρωτήσει τον γιατρό του.
  • Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι έπαιζε με 32 αιματοκρίτη και δεν μπορούσε να ανέβει δύο σκαλοπάτια, ενώ ο γιος του τον ρωτούσε: «Δεν θα καθίσεις δύο χρόνια;».
  • Η Κάτια Δανδουλάκη του είχε πει τότε «όποτε είσαι έτοιμος θα ανοίξουμε», ενώ ο ίδιος δήλωσε πως: «Η ζωή δεν θέλω να με παίρνει από κάτω. Θέλω να τη ζω».
Συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή παραχώρησε ο Τάσος Κωστής, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (29/12). Ο αγαπημένος ηθοποιός, μιλώντας με την Όλγα Λαφαζάνη, αναφέρθηκε σε μία περίοδο της ζωής του που έπαιξε στο θέατρο ενώ ήταν άρρωστος, καθώς είχε κάνει ένα μεγάλο χειρουργείο. Μάλιστα, δήλωσε πως έκανε πρόβες με τα σωληνάκια, και εξήγησε πως προτού επιστρέψει στο σανίδι είχε ρωτήσει τον γιατρό του.

Σε ερώτηση για το ποια είναι η πιο δύσκολη στιγμή που έχει παίξει στο θέατρο, ο Τάσος Κωστής απάντησε: «Έχω παίξει άρρωστος ας πούμε. Όταν έκανα ένα μεγάλο χειρουργείο πριν από κάποια χρόνια, έπαιζα με 32 αιματοκρίτη. Δεν μπορούσα να ανέβω δύο σκαλοπάτια. Όταν έβγαινα στη σκηνή πέταγα, μόλις έβγαινα είχα μια καρέκλα και καθόμουν. Δεν πήγαινα στο καμαρίνι γιατί δεν μπορούσα να πάω! Μου είχε πει ο γιος μου: “Δεν θα καθίσεις δύο χρόνια;”. Εγώ δεν κάθισα μια μέρα! Πήγαινα με τα σωληνάκια και έκανα πρόβες. Ρώτησα τον γιατρό αν μπορώ και μου απάντησε: “Άμα μπορείς, κάνε το. Από εμένα είσαι εντάξει”.

«Η Κάτια Δανδουλάκη με περίμενε, μου είχε πει: “Όποτε είσαι έτοιμος θα ανοίξουμε”. Μερικές φορές μάγκωνε το σαγόνι μου, δεν μπορούσα να μιλήσω, αλλά το έβαζα μέσα στον ρόλο. Η ζωή δεν θέλω να με παίρνει από κάτω. Θέλω να ζω τη ζωή μου, και τα προβλήματα, προβλήματα, αλλά θα τη ζήσω. Θα προσπαθήσω να τη ζήσω καλά», πρόσθεσε ο επιτυχημένος ηθοποιός.

