Νίκος Οικονομόπουλος: Η απάντηση στις φήμες περί σχέσης με την Μελίνα Νικολαΐδη

Τον τελευταίο καιρό είχαν κυκλοφορήσει κάποιες φήμες που αφορούσαν την Μελίνα Νικολαΐδη και τον Νίκο Οικονομόπουλο. Ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Δευτέρας (29/12) αποκάλυψε, μέσα από την εκπομπή του, πως επικοινώνησε με τον επιτυχημένο ερμηνευτή, και εκείνος του απάντησε ότι ισχύουν. Μάλιστα, χαρακτήρισε τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας « αποκυήματα φαντασίας».

«Θέλω να πω και κάτι ακόμα, που είμαι εξουσιοδοτημένος να πω. Βγήκε το Σαββατοκύριακο μια υποτιθέμενη καινούργια σχέση ανάμεσα στον Νίκο Οικονομόπουλο και την κυρία Μελίνα Νικολαΐδη. Υπήρχε ένα δημοσίευμα και κάποιες φήμες που αναπαρήχθησαν το Σαββατοκύριακο, ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι έχουν σχέση. Επειδή εγώ διατηρώ φιλική σχέση με τον Νίκο Οικονομόπουλο, επικοινώνησα μαζί του. Από την στιγμή που παίζει ένα θέμα, μοιραία και εμείς κάνουμε μία lifestyle εκπομπή, infotainment, αλλά στο μεγάλο κομμάτι lifestyle είναι αν δεν υπάρχει έντονη επικαιρότητα, και πρέπει να ασχοληθούμε και εμείς. Δεν μπορούν να το παίζουν μόνο οι άλλοι και να μην το παίξουμε εμείς. Εγώ όμως πάντα διασταυρώνω τα θέματα πριν τα παίξω», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Συνεχίζοντας, ο παρουσιαστής εξήγησε πως: «Μου ξεκαθάρισε ο Νίκος με κάθε τρόπο, μου λέει: “Γιώργο, σε εξουσιοδοτώ να το πεις, δεν υπάρχει καμία σχέση με την Μελίνα Νικολαΐδη, είναι αποκυήματα φαντασίας. Είναι ένα πολύ ωραίο σενάριο, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ξέρω το κοριτσάκι αυτό από ανήλικο, έρχεται στο μαγαζί συνέχεια με την παρέα της. Την βλέπω, μιλάμε, έχουμε μία πολύ καλή σχέση. Δεν υπάρχει καμία, μα καμία περίπτωση να υπάρχει κάτι παραπάνω από μια σχέση γνωριμίας! Ούτε υπήρξε ποτέ κάτι παραπάνω!”. Με εξουσιοδότησε να το πω για να σταματήσει οποιαδήποτε παραφιλολογία. Άρα λοιπόν το ξεκαθαρίζουμε με κάθε βεβαιότητα, ότι ουδέποτε υπήρξε σχέση του Νίκου Οικονομόπουλου με την κυρία Μελίνα Νικολαΐδη».