Eurovision 2026: Ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν θα είναι στους δύο ημιτελικούς – Θα παρουσιάσει μόνο τον εθνικό τελικό

Ανατροπή δεδομένων στην παρουσίαση της Eurovision λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου, σύμφωνα με την Reallife.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο Γιώργος Καπουτζίδης ξεκαθάρισε στους ιθύνοντες της ΕΡΤ ότι δεν θα μετάσχει και στα τρία σόου για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision.

Συγκεκριμένα, ο δημοφιλής ηθοποιός και σεναριογράφος θα παρουσιάσει μόνο τον εθνικό τελικό, ενώ δεν θα συμμετάσχει στους δύο ημιτελικούς που θα προηγηθούν.

Μετά τις πυκνές και διακαναλικές τηλεοπτικές εμφανίσεις του τόσο στο επετειακό «Παρά πέντε» (Μega) όσο και στους τελικούς του «The voice» (ΣΚΑΪ), ο γνωστός παρουσιαστής αποφάσισε να περιορίσει την υπερβολική έκθεση, ενημερώνοντας για την απόφασή του τους αρμόδιους της ΕΡΤ.