Κέιτ Γουίνσλετ: Αποκάλυψε προσωπικά βιώματα από την εφηβεία της – «Οι πρώτες μου ερωτικές εμπειρίες ήταν με κορίτσια»

Η ηθοποιός Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε προσωπικές εμπειρίες της από την εφηβεία, αποκαλύπτοντας ότι κάποιες από τις πρώτες της ερωτικές εμπειρίες ήταν με γυναίκες, ενώ συζητούσε για την καριέρα και τις πρώτες της σημαντικές κινηματογραφικές εμφανίσεις.

Στο podcast «Team Deakins» στις 24 Δεκεμβρίου, η 50χρονη Οσκαρική ηθοποιός δήλωσε: «Θα μοιραστώ κάτι που δεν έχω μοιραστεί ποτέ πριν. Κάποιες από τις πρώτες μου ερωτικές εμπειρίες ως έφηβη ήταν με κορίτσια. Φίλησα μερικά κορίτσια και μερικά αγόρια, αλλά δεν είχα κάποια προτίμηση προς καμία κατεύθυνση».



Η Γουίνσλετ εξήγησε ότι αυτές οι εμπειρίες την βοήθησαν να κατανοήσει τη βαθιά συναισθηματική ένταση στην ταινία «Heavenly Creatures».

«Σε εκείνο το στάδιο της ζωής μου, σίγουρα ήμουν περίεργη, και νομίζω ότι υπήρχε κάτι στη πολύ έντονη σύνδεση που είχαν αυτές οι δύο γυναίκες που κατάλαβα βαθιά. Με απορρόφησε αμέσως ο κόσμος στον οποίο ζούσαν, που φυσικά έγινε τρομερά επιζήμιος για και τις δύο, και είχαν τεράστιες ανασφάλειες και ευπάθειες», εξήγησε.

«Δεν μπορούσα να καταλάβω πλήρως τα πιο σκοτεινά ψυχολογικά στοιχεία της ιστορίας σε τόσο νεαρή ηλικία, αλλά σχετιζόμουν έντονα με τον τρόπο που σχηματίζονται οι βαθιές σχέσεις κατά την εφηβεία, όταν οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι», πρόσθεσε.

Η ταινία αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη κινηματογραφική της δουλειά και η Γουίνσλετ σημείωσε ότι «ποτέ δεν κρατούσα σενάριο ταινίας πριν δώσω ακρόαση για το έργο».

Η ηθοποιός συνέχισε την καριέρα της σε μεγάλες παραγωγές όπως οι «Sense and Sensibility» (Λογική και Ευαισθησία), «Hamlet» (Άμλετ) και «Jude», φτάνοντας στη κορυφή του Χόλιγουντ με το «Titanic» (Τιτανικός) το 1997, όπου πρωταγωνίστησε δίπλα στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Σε όλη της τη ζωή, η Γουίνσλετ έχει υπερασπιστεί τους ΛΟΑΤΚΙ+ ηθοποιούς στο Χόλιγουντ, λέγοντας στο παρελθόν: «Δεν μπορώ να σας πω τον αριθμό των νέων ηθοποιών που ξέρω – μερικοί γνωστοί, μερικοί αρχάριοι – που φοβούνται ότι η σεξουαλικότητά τους θα αποκαλυφθεί και ότι αυτό θα εμποδίσει να πάρουν ρόλους στρέιτ».

«Μπορώ να σκεφτώ τουλάχιστον τέσσερις ηθοποιούς που κρύβουν εντελώς τη σεξουαλικότητά τους. Είναι επώδυνο. Επειδή φοβούνται ότι θα τους ανακαλύψουν», είχε τονίσει.

Η ηθοποιός μίλησε και για έναν «γνωστό ηθοποιό» που του είχε πει ο Αμερικανός μάνατζερ του να μην «δημοσιοποιήσει» ότι είναι αμφιφυλόφιλος (bisexual).

Σχολίασε επίσης ότι η βιομηχανία του κινηματογράφου διακατέχεται από «κριτική, διάκριση και ομοφοβία» και ότι η μυστικότητα είναι «επώδυνη» για τους ηθοποιούς που φοβούνται ότι η καριέρα τους θα επηρεαστεί αν αποκαλυφθούν.

Το 2020 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Ammonite» (Αμμωνίτης), όπου υποδύεται την Άγγλιδα παλαιοντολόγο Μέρι Άνινγκ, η οποία ξεκινά μια μυστική σχέση με τη Σάρλοτ Μέρτσισον, ρόλο που υποδύεται η Σίρσα Ρόναν.

Στην προώθηση της ταινίας, η Γουίνσλετ δήλωσε ότι τη ρωτούν περισσότερο για τις λεσβιακές σκηνές της ταινίας παρά για ετεροφυλοφιλικούς ρόλους που έχει παίξει.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ερωτικά συνδεδεμένη με γυναίκα, η Γουίνσλετ είναι παντρεμένη με τον Έντουαρντ Άμπελ Σμιθ, με τον οποίο έχουν ένα γιο, τον 12χρονο Μπερ Μπλέιζ.

Είναι επίσης μητέρα της Μία Θρίντλετον (25 ετών), από τον πρώτο της γάμο, και του Τζο Μέντες, 22 ετών, από τον δεύτερο γάμο της.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό της Wall Street Journal το 2015, δήλωσε: «Κανείς πραγματικά δεν ξέρει τι έχει συμβεί στη ζωή μου. Κανείς δεν ξέρει γιατί ο πρώτος μου γάμος δεν κράτησε. Kανείς δεν ξέρει γιατί ο δεύτερος δεν κράτησε. Και είμαι περήφανη γι’ αυτές τις σιωπές».

Με πληροφορίες από: Daily Mail, People