Τιμοτέ Σαλαμέ: Ιστορικό ρεκόρ για τον ηθοποιό και το «Marty Supreme» στο χριστουγεννιάτικο box office

Ο ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ σφράγισε πλέον την κυριαρχία του στις κινηματογραφικές αίθουσες κατά την εορταστική περίοδο, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο ενός εκ των κορυφαίων αστέρων της γενιάς του.

Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Σαλαμέ πρωταγωνίστησε στο αμερικανικό box office, διατηρώντας το σερί επιτυχιών που ξεκίνησε το 2023, με το μιούζικαλ «Wonka» και συνεχίστηκε με το βιογραφικό δράμα «A Complete Unknown», όπου υποδύθηκε τον Μπομπ Ντίλαν.

Η νέα του ταινία, το «Marty Supreme» σε σκηνοθεσία Τζος Σαφντί, συνέχισε αυτή την επιτυχημένη πορεία, εξασφαλίζοντας 27 εκατομμύρια δολάρια κατά το εορταστικό τετραήμερο.

Σύμφωνα με το Variety, η κυριαρχία του σταρ αναμένεται να επεκταθεί και το 2026, καθώς η πολυαναμενόμενη επιστροφή του στον ρόλο του Paul Atreides για το «Dune: Part III» έχει ήδη προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου.

«Όπως φαίνεται, κάθε χρόνο ο Τιμοτέ σημειώνει μεγάλη επιτυχία κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου στους κινηματογράφους», ανέφερε ο Πολ Ντεργκαραμπεντιάν, ανώτερος αναλυτής μέσων της Comscore.

«Ανεξάρτητα από το είδος, είτε πρόκειται για μιούζικαλ, βιογραφική ταινία, επιστημονική φαντασία ή κωμωδία, η επιλογή του σεναρίου και των συνεργατών του, τον καθιστά όχι μόνο έναν γνήσιο σταρ του κινηματογράφου, αλλά και ένα μαγνήτη για το box office», πρόσθεσε.

Με εισπράξεις ύψους 17 εκατομμυρίων δολαρίων κατά το τριήμερο, το «Marty Supreme» έκανε το ντεμπούτο του στην 3η θέση του box office της Βόρειας Αμερικής, ακολουθώντας το «Avatar: Fire and Ash» ($64 εκατ.) και το «Zootopia 2» ($20 εκατ.).

Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ντεμπούτο στην ιστορία της A24, μετά το «Civil War» του Άλεξ Γκάρλαντ με 25 εκατομμύρια δολάρια.

Το αθλητικό δράμα ξεκίνησε την προβολή του σε περιορισμένο αριθμό αιθουσών μία εβδομάδα νωρίτερα των γιορτών στις ΗΠΑ, έχοντας συγκεντρώσει μέχρι σήμερα συνολικά 28,3 εκατομμύρια δολάρια.

Σε σενάριο του σκηνοθέτη και του Ρόναλντ Μπρόνστεϊν, η ταινία με προϋπολογισμό 70 εκατομμυρίων δολαρίων ακολουθεί τον Marty Mauser στην προσπάθειά του να κυνηγήσει το όνειρό του και να στεφθεί πρωταθλητής του πινγκ-πονγκ.

