Φονικό μετά τα Χριστούγεννα: 18χρονος πυροβόλησε τους γονείς του και σκότωσε τη μητέρα του

  • Μια οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε την επομένη ημέρα των Χριστουγέννων στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, όταν ένας 18χρονος φέρεται να πυροβόλησε και τους δύο γονείς του, σκοτώνοντας τη μητέρα του και τραυματίζοντας σοβαρά τον πατέρα του.
  • Ο 18χρονος Jarrod Noll διέφυγε πεζός μετά τους πυροβολισμούς, με την αστυνομία να τον χαρακτηρίζει «οπλισμένο και επικίνδυνο» και να κινητοποιεί ελικόπτερα και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά για τον εντοπισμό του.
  • Τελικά, ο Noll εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Δυτική Βιρτζίνια «χωρίς να σημειωθεί κανένα επεισόδιο», ενώ του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Enikos Newsroom

διεθνή

Φονικό μετά τα Χριστούγεννα: 18χρονος πυροβόλησε τους γονείς του και σκότωσε τη μητέρα του

Μια οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε την επομένη ημέρα των Χριστουγέννων σε μικρή πόλη της Πενσιλβάνια, στις ΗΠΑ, όταν ένας 18χρονος φέρεται να πυροβόλησε και τους δύο γονείς του έξω από το σπίτι τους, σκοτώνοντας τη μητέρα του και τραυματίζοντας σοβαρά τον πατέρα του.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Πενσιλβάνια, ο 18χρονος Jarrod Noll φέρεται να άνοιξε πυρ το απόγευμα της Παρασκευής στην πόλη New Freeport, λίγο βόρεια των συνόρων με τη Δυτική Βιρτζίνια.


Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σπίτι εντόπισαν τη μητέρα και τον πατέρα του με τραύματα από πυροβολισμούς. Η μητέρα του, η οποία δεν έχει ακόμη κατονομαστεί, διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Ο πατέρας του μεταφέρθηκε επίσης σε νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις αρχές, έχει πλέον πάρει εξιτήριο και νοσηλεύτηκε σε σταθερή κατάσταση.

Την ώρα του περιστατικού, τα μικρότερα αδέλφια του 18χρονου βρίσκονταν μέσα στο σπίτι, αν και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από την κατοικία. Τα παιδιά έχουν τεθεί υπό την επιμέλεια συγγενικού προσώπου, όπως μετέδωσε το CBS News.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο Noll διέφυγε πεζός από το σημείο.

Παρά την «εκτεταμένη έρευνα» που πραγματοποίησαν οι αστυνομικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή, δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί άμεσα, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στην έναρξη πλήρους ανθρωποκυνηγητού.

Η αστυνομία τον χαρακτήρισε «οπλισμένο και επικίνδυνο» και κινητοποίησε ελικόπτερα, πεζούς αστυνομικούς και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά για τον εντοπισμό του.

Ο 18χρονος εντοπίστηκε τελικά στη Δυτική Βιρτζίνια και συνελήφθη το Σάββατο «χωρίς να σημειωθεί κανένα επεισόδιο», σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της αστυνομίας. Όπως ανέφεραν οι αρχές, ο Noll θα παραμείνει υπό κράτηση στη Δυτική Βιρτζίνια πριν εκδοθεί στην Πενσιλβάνια.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

