Νέο Ηράκλειο: 16χρονος με κουζινομάχαιρο λήστεψε δύο ανήλικες – «Κορίτσια τα κινητά σας, με τον καλό ή τον άσχημο τρόπο»

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Δυο 12χρονα κορίτσια βρέθηκαν αντιμέτωπα με έναν 16χρονο στο Νέο Ηράκλειο, ο οποίος τις απείλησε με κουζινομάχαιρο, ζητώντας ό,τι έχουν αλλιώς θα τις τραυματίσει.

Οι δυο φίλες είχαν βγει μια βόλτα κοντά στα σπίτια τους. Ξαφνικά βρέθηκαν απέναντι στον ανήλικο που τις απείλησε για να τις κλέψει.

Ο πατέρας της μιας κοπέλας περιγράφει στο Star τις στιγμές τρόμου που έζησε η κόρη του. «Τις σταμάτησε στη γωνία, τους είπε “κορίτσια τα κινητά σας με τον καλό ή με τον άσχημο τρόπο”, δείχνοντας τους το μαχαίρι. Μετά έκανε κίνηση να το βγάλει και πάνω στον πανικό τους του έδωσαν το κινητό».

Ο 16χρονος αμέσως μετά έσπευσε να εξαφανιστεί και τότε τα δυο κατατρομαγμένα παιδιά ζήτησαν βοήθεια απο έναν συνομήλικό τους, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία.

Ο ίδιος είχε φροντίσει να αλλάξει μπλούζα, αλλά έκανε το λάθος να επιστρέψει στο σημείο και συνελήφθη.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε έξαρση η γρίπη Α: Συναγερμός για τα παιδιά και τις ευάλωτες ομάδες

Έμφραγμα: 4 προειδοποιητικά σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν από ένα καρδιακό επεισόδιο

Καταστήματα και σούπερ μάρκετ: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα και αύριο – Τι ισχύει για τις τράπεζες

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ έως και την Παρασκευή

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:19 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Γιάννης Π. Τζαννετάκος: «Καταγράφω παρασκήνια στα οποία υπήρξα μάρτυρας»

Πολιτικές εξελίξεις της χώρας και σημαντικά ιστορικά γεγονότα «μέσα από τα μάτια του» εξιστορε...
08:20 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Αποφασισμένοι οι αγρότες να «κόψουν» την Ελλάδα στη μέση: «Παραμένουμε ένα αρραγές μέτωπο» – O χάρτης των νέων κινητοποιήσεων

Καθυστερήσεις αντιμετώπισαν χιλιάδες εκδρομείς κατά την επιστροφή τους μετά τις διακοπές των Χ...
08:06 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Σάμoς: Νεκρός εντοπίστηκε ένας από τους τέσσερις αγνοούμενους μετανάστες

Νεκρός  ανασύρθηκε ένας εκ των τεσσάρων μεταναστών που αγνοούνται σε θαλάσσια περιοχή βόρεια τ...
07:18 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Γενικά αίθριος σήμερα με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Γενικά αίθριος αναμένεται τη Δευτέρα ο καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα