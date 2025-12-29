Αποφασισμένοι οι αγρότες να «κόψουν» την Ελλάδα στη μέση: «Παραμένουμε ένα αρραγές μέτωπο» – O χάρτης των νέων κινητοποιήσεων

Καθυστερήσεις αντιμετώπισαν χιλιάδες εκδρομείς κατά την επιστροφή τους μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, παρά τις διευκολύνσεις που παρείχαν οι αγρότες στα περισσότερα μπλόκα.

Tα μεγαλύτερα προβλήματα σημειώθηκαν, όπως και στην έξοδο των Χριστουγέννων, στον άξονα Αθηνών–Λαμίας (ΠΑΘΕ), στις περιοχές Μαρτίνου και Μπράλου, όπου οδηγοί παρέμειναν ακινητοποιημένοι για ώρες και χρειάστηκε να κινηθούν μέσω παρακαμπτηρίων, κατόπιν οδηγιών της Τροχαίας. Yπήρξαν περιπτώσεις που εκδρομείς χρειάστηκαν πάνω από 10-12 ώρες για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη–Αθήνα και αντίστροφα.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά το γεγονός ότι οι αγρότες απομάκρυναν τα τρακτέρ από το οδόστρωμα σχεδόν σε όλα τα μπλόκα, η αυξημένη κυκλοφορία δημιούργησε συνθήκες συμφόρησης.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις

Όπως έγινε γνωστό, σήμερα στις 16:00 πραγματοποιείται νέα δράση στη Νίκαια, με αποκλεισμό παρακαμπτήριων δρόμων, και του παράδρομου της παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου. Παράλληλα, προγραμματίζεται πορεία τρακτέρ στη Λάρισα για τη διανομή φυλλαδίων με τα αιτήματα των αγροτών. Για τη διευκόλυνση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, η αερογέφυρα αναμένεται να ανοίξει την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου.

Στα διόδια των Μαλγάρων άνοιξαν χθες και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για την είσοδο και έξοδο των εκδρομέων. Για να μην υπάρξουν προβλήματα, σήμερα στις 12:00 θα προχωρήσουν ξανά στο κλείσιμο και των δύο ρευμάτων.

Η γνωστοποίηση ότι 14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικοί σύλλογοι άνοιξαν «παράθυρο» για διάλογο με την κυβέρνηση, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μπλόκα στη Θεσσαλία. Ωστόσο, σύμφωνα με το Star, φαίνεται ότι τελικά διαφοροποιούνται πολλά από τα 18 μπλόκα που χθες ζητούσαν διάλογο με την κυβέρνηση. Μάλιστα εννέα από αυτά έχουν ήδη βγάλει ανακοίνωση. Όπως λένε, είναι διατεθειμένοι να λάβουν μέρος στη νέα πανελλαδική σύσκεψη θα γίνει μετά την Πρωτοχρονιά στη Βόρεια Ελλάδα, και να συνταχθούν με τις αποφάσεις που θα ληφθούν εκεί.

«Παραμένουμε ένα αρραγές μέτωπο», τονίζουν ακόμη και οι αγρότες που τάσσονται υπέρ του διαλόγου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αποφάσεις των αγροτών τις επόμενες ημέρες και στον τόπο διεξαγωγής της πανελλαδικής σύσκεψης, που αναμένεται να καθορίσει τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Στην ΠΑΘΕ, στο ύψος του Μαρτίνου, τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα οδηγούνται σε παρακαμπτήριες οδούς, καθώς παραμένει κλειστή η εθνική οδός στο Κάστρο Βοιωτίας. Η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με τις καθυστερήσεις να ξεπερνούν τη μία ώρα.

Στην Καρδίτσα, αγρότες άνοιξαν για τρίτη φορά τις μπάρες των διοδίων στον Ε-65, στο ύψος των Σοφάδων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Στην Ιονία Οδό, περίπου 300 τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα εδώ και τρεις εβδομάδες στα διόδια Αγγελοκάστρου, όπου οι αγρότες έχουν ανοίξει τις μπάρες από την παραμονή των Χριστουγέννων.

Επίσης, η Περιμετρική Πατρών παραμένει κλειστή από το απόγευμα του Σαββάτου, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της πόλης, ενώ αναμένεται να ανοίξει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.