Αποφασισμένοι οι αγρότες να «κόψουν» την Ελλάδα στη μέση: «Παραμένουμε ένα αρραγές μέτωπο» – O χάρτης των νέων κινητοποιήσεων

Σύνοψη από το

  • Χιλιάδες εκδρομείς αντιμετώπισαν καθυστερήσεις κατά την επιστροφή τους μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να σημειώνονται στον άξονα Αθηνών–Λαμίας (ΠΑΘΕ). Οδηγοί παρέμειναν ακινητοποιημένοι για ώρες, με κάποιες διαδρομές να χρειάζονται πάνω από 10-12 ώρες.
  • Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται, με νέα δράση στη Νίκαια και πορεία τρακτέρ στη Λάρισα. Η ΠΑΘΕ στο ύψος του Μαρτίνου παραμένει κλειστή, ενώ τα διόδια των Μαλγάρων θα κλείσουν ξανά σήμερα στις 12:00.
  • Η πρόθεση 14 μπλόκων για διάλογο με την κυβέρνηση προκάλεσε αντιδράσεις, ωστόσο πολλά από αυτά διαφοροποιούνται. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις αποφάσεις των αγροτών και στην πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει μετά την Πρωτοχρονιά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αποφασισμένοι οι αγρότες να «κόψουν» την Ελλάδα στη μέση: «Παραμένουμε ένα αρραγές μέτωπο» – O χάρτης των νέων κινητοποιήσεων

Καθυστερήσεις αντιμετώπισαν χιλιάδες εκδρομείς κατά την επιστροφή τους μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, παρά τις διευκολύνσεις που παρείχαν οι αγρότες στα περισσότερα μπλόκα.

Tα μεγαλύτερα προβλήματα σημειώθηκαν, όπως και στην έξοδο των Χριστουγέννων, στον άξονα Αθηνών–Λαμίας (ΠΑΘΕ), στις περιοχές Μαρτίνου και Μπράλου, όπου οδηγοί παρέμειναν ακινητοποιημένοι για ώρες και χρειάστηκε να κινηθούν μέσω παρακαμπτηρίων, κατόπιν οδηγιών της Τροχαίας. Yπήρξαν περιπτώσεις που εκδρομείς χρειάστηκαν πάνω από 10-12 ώρες για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη–Αθήνα και αντίστροφα.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά το γεγονός ότι οι αγρότες απομάκρυναν τα τρακτέρ από το οδόστρωμα σχεδόν σε όλα τα μπλόκα, η αυξημένη κυκλοφορία δημιούργησε συνθήκες συμφόρησης.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις

Όπως έγινε γνωστό, σήμερα στις 16:00 πραγματοποιείται νέα δράση στη Νίκαια, με αποκλεισμό παρακαμπτήριων δρόμων, και του παράδρομου της παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου. Παράλληλα, προγραμματίζεται πορεία τρακτέρ στη Λάρισα για τη διανομή φυλλαδίων με τα αιτήματα των αγροτών. Για τη διευκόλυνση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, η αερογέφυρα αναμένεται να ανοίξει την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου.

Στα διόδια των Μαλγάρων άνοιξαν χθες και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για την είσοδο και έξοδο των εκδρομέων. Για να μην υπάρξουν προβλήματα, σήμερα στις 12:00 θα προχωρήσουν ξανά στο κλείσιμο και των δύο ρευμάτων.

Η γνωστοποίηση ότι 14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικοί σύλλογοι άνοιξαν «παράθυρο» για διάλογο με την κυβέρνηση, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μπλόκα στη Θεσσαλία. Ωστόσο, σύμφωνα με το Star, φαίνεται ότι τελικά διαφοροποιούνται πολλά από τα 18 μπλόκα που χθες ζητούσαν διάλογο με την κυβέρνηση. Μάλιστα εννέα από αυτά έχουν ήδη βγάλει ανακοίνωση. Όπως λένε, είναι διατεθειμένοι να λάβουν μέρος στη νέα πανελλαδική σύσκεψη θα γίνει μετά την Πρωτοχρονιά στη Βόρεια Ελλάδα, και να συνταχθούν με τις αποφάσεις που θα ληφθούν εκεί.

«Παραμένουμε ένα αρραγές μέτωπο», τονίζουν ακόμη και οι αγρότες που τάσσονται υπέρ του διαλόγου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αποφάσεις των αγροτών τις επόμενες ημέρες και στον τόπο διεξαγωγής της πανελλαδικής σύσκεψης, που αναμένεται να καθορίσει τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Στην ΠΑΘΕ, στο ύψος του Μαρτίνου, τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα οδηγούνται σε παρακαμπτήριες οδούς, καθώς παραμένει κλειστή η εθνική οδός στο Κάστρο Βοιωτίας. Η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με τις καθυστερήσεις να ξεπερνούν τη μία ώρα.

Στην Καρδίτσα, αγρότες άνοιξαν για τρίτη φορά τις μπάρες των διοδίων στον Ε-65, στο ύψος των Σοφάδων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Στην Ιονία Οδό, περίπου 300 τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα εδώ και τρεις εβδομάδες στα διόδια Αγγελοκάστρου, όπου οι αγρότες έχουν ανοίξει τις μπάρες από την παραμονή των Χριστουγέννων.

Επίσης, η Περιμετρική Πατρών παραμένει κλειστή από το απόγευμα του Σαββάτου, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της πόλης, ενώ αναμένεται να ανοίξει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συνηθίζετε να βρίζετε όταν πιέζεστε; Γιατί μπορεί να σας κάνει πιο δυνατούς σύμφωνα με μελέτη

27χρονη με καρκίνο στον εγκέφαλο τελικού σταδίου έζησε το απόλυτο ιατρικό θαύμα: «Ο καρκίνος εξαφανίστηκε»

Τέλη κυκλοφορίας: Προθεσμία έως την Τετάρτη για 2,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων – Γιατί δεν θα δοθεί παράταση

Άκης Σκέρτσος: 4 πλεονάσματα που κατακτήσαμε και 8 ελλείμματα που πρέπει να θεραπεύσουμε

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:06 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Σάμoς: Νεκρός εντοπίστηκε ένας από τους τέσσερις αγνοούμενους μετανάστες

Νεκρός  ανασύρθηκε ένας εκ των τεσσάρων μεταναστών που αγνοούνται σε θαλάσσια περιοχή βόρεια τ...
07:18 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Γενικά αίθριος σήμερα με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Γενικά αίθριος αναμένεται τη Δευτέρα ο καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατ...
07:10 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Δεκεμβρίου

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Βεν...
01:40 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Βαρδούσια: Τα σπαρακτικά λόγια της μητέρας της 31χρονης δασκάλας και τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές – Αναμένεται το πόρισμα της νεκροτομής

Τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου θα κληθούν οι συγγενείς των 4 ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα