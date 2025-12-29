Φωτεινή Πελούζο – Κάρλο Αντρέα Πέκορι Ντονισέτι: Χέρι – χέρι στη Στέγη

Λίγο πριν από την επίσημη πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης σειράς της ΕΡΤ «Η μεγάλη χίμαιρα», η Ελληνοϊταλίδα πρωταγωνίστριά της, Φωτεινή Πελούζο, μιλά στην «R» για τα γυρίσματα, για τις γιορτές, αλλά και για τον σύντροφό της.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

H πρωταγωνίστρια της πολυαναμενόμενης σειράς «Η μεγάλη χίμαιρα», Φωτεινή Πελούζο, ήρθε στην Ελλάδα για λίγες ώρες, μαζί με τον σύντροφό της, προκειμένου να παρευρεθεί στην avant premiere. Φορώντας ένα κατακόκκινο εντυπωσιακό φόρεμα και πιασμένη χέρι-χέρι με τον Ιταλό ηθοποιό Κάρλο Αντρέα Πέκορι Ντονισέτι, η Ελληνοϊταλίδα ηθοποιός εισήλθε στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση.

Εκεί παρακολούθησε μαζί με τους παραγωγούς, τους συντελεστές και τους ηθοποιούς της σειράς την προβολή των δύο πρώτων επεισοδίων. «Δεν θέλω να μιλάω για την προσωπική μου ζωή… Φωτογραφηθήκαμε μαζί, γιατί είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ πολύ και θα το έκανα είτε ήταν ηθοποιός είτε όχι», δήλωσε η Φ. Πελούζο αποκλειστικά στη Realnews.

Οι δυο τους συνυπήρξαν τον περασμένο Ιούνιο στην τραγωδία του Σοφοκλή «Οιδίπους επί Κολωνώ» σε σκηνοθεσία Πίτερ Κάρσεν στο Ελληνικό Θέατρο των Συρακουσών. Η ηθοποιός είναι ενθουσιασμένη από το αποτέλεσμα των γυρισμάτων της «Μεγάλης χίμαιρας».

«Είχα δει κάποια κομμάτια της σειράς μέχρι τώρα, όχι ολοκληρωμένο επεισόδιο. Πιστεύω ότι η δουλειά που γίνεται είναι στο σετ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, οπότε ήταν μια πολύ ευχάριστη στιγμή που μοιραστήκαμε όλοι μαζί αυτό το δημιούργημα, στο οποίο βάλαμε τα δυνατά μας και δουλέψαμε με μεγάλη πίστη. Με συγκλονίζει περισσότερο το ότι το είδα με τους ανθρώπους που αγάπησα και αγαπώ και μπορώ να το μοιραστώ. Ήταν τα γενέθλια του σκηνοθέτη Βαρδή Μαρινάκη σήμερα και το είχαμε ξεχάσει… Ήταν υπέροχη στιγμή που βρεθήκαμε όλοι μαζί», ανέφερε. Αν και αγαπά την Ελλάδα και επιδιώκει να περνά τα καλοκαίρια της στη χώρα μας, το ταξίδι της αυτή τη φορά ήταν πολύ σύντομο.

«Δυστυχώς πρέπει να φύγω άμεσα, για να επισκεφθώ την αδελφή μου, όπου θα περάσω τις γιορτινές ημέρες. Η αδελφή μου μένει στο εξωτερικό και θα πρέπει να βιαστώ για να προλάβω την πτήση», εξηγεί η ηθοποιός. Όσο για το επόμενο επαγγελματικό βήμα της; «Αυτό το διάστημα κάνω γυρίσματα για τη σειρά “Ο κόμης Μοντεκρίστο”, μια δουλειά με πολύ μεγάλο budget και πολύ καλούς ηθοποιούς. Περνάμε πολύ όμορφα. Τα γυρίσματα γίνονται στο Παρίσι και αυτό το διάστημα μένω εκεί. Μόλις τελείωσα τα γυρίσματα της ταινίας του Θοδωρή Παπαδουλάκη, που είναι η μεταφορά του “Ο Χριστός ξανασταυρώνεται”. Για μένα ήταν μια τεράστια εμπειρία και ανυπομονώ για τα επόμενα». Γεμάτη ανυπομονησία για τα ωραία που έρχονται, η Φωτεινή κάνει τη δική της ευχή για το 2026: «Εύχομαι να είναι μια λαμπερή χρονιά και να έχουν όλοι οι άνθρωποι λίγη περισσότερη ενσυναίσθηση για τους άλλους, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι που λείπει πολύ. Για μένα εύχομαι να είμαι πάντα ευτυχισμένη και να κάνω πάντα projects που αγαπώ πολύ».

Την Πρωτοχρονιά στο ERTflix θα γίνει η πρεμιέρα της σειράς, η οποία βασίστηκε στο αριστουργηματικό βιβλίο του Μ. Καραγάτση, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη και είναι διεθνής συμπαραγωγή της ΕΡΤ, των Foss Productions και Boo Productions, της ιταλικής εταιρείας παραγωγής Mompracem Films και της γερμανικής Beta Film.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, εκτός από τη Φ. Πελούζο, συναντάμε τον Ανδρέα Κωνσταντίνου, την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, τον Δημήτρη Κίτσο και πολλούς ακόμη αξιόλογους ηθοποιούς. Τα πρώτα δύο επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης από το πρώτο λεπτό της νέας χρονιάς, ενώ την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 22:00 θα προβληθούν από την ΕΡΤ1.

