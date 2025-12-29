Ο σύντροφός της κρατούσε ένα μυστικό που την σόκαρε – «Είχε φτιάξει λίστα με όσα τον ενοχλούν πάνω μου»

Μια γυναίκα δανείστηκε το iPad του φίλου της, όταν έπεσε πάνω σε κάτι που την άφησε άφωνη. Διαβάζοντας το, ανακάλυψε ότι ήταν μια λίστα με πράγματα πάνω της που τον εκνεύριζαν. Ο λόγος που το είχε φτιάξει δεν την έκανε καθόλου να νιώσει καλύτερα!

Αυτό που ξεκίνησε ως ένα χαλαρό Σαββατοκύριακο, κατέληξε σε μια άβολη ανακάλυψη που παρέμεινε πολύ περισσότερο από το ίδιο το ταξίδι για μια γυναίκα.

Η 27χρονη πήγε στο Reddit για να εξηγήσει ότι εκείνη και ο 29χρονος φίλος της είναι μαζί λίγο παραπάνω από δύο χρόνια και περνούν τον περισσότερο χρόνο τους εναλλάσσοντας τα διαμερίσματά τους.

Καθώς προγραμμάτιζαν ένα ταξίδι, δανείστηκε το iPad του αφού το τάμπλετ της είχε τελειώσει η μπαταρία, για να συνεχίσει να ψάχνει για πτήσεις.

“Είχε γράψει ολόκληρη λίστα”

«Μου είπε να κάνω ό,τι ήθελα, μάλιστα μου έδωσε και τον κωδικό, τίποτα σπουδαίο», έγραψε.

«Άνοιξα το Notes για να σημειώσω μερικές ιδέες για το πρόγραμμα και το πρώτο πράγμα που εμφανίστηκε στην κορυφή ήταν μια σημείωση με τίτλο “Πράγματα που με εκνευρίζουν πάνω της”» συνέχισε.

Παρόλο που ήξερε ότι πιθανότατα δεν έπρεπε να το κάνει, την άνοιξε.

Μέσα υπήρχε μια λίστα με τις συνήθειές της, κάποιες αθώες και άλλες εξαιρετικά άβολες.

«Ήταν μια λίστα με μικρές λεπτομέρειες: ‘μασάει πάγο σαν αρκούδα’, ‘λέει “πρέπει σίγουρα να το κάνουμε” και ποτέ δεν το ολοκληρώνει’, ‘εξηγεί υπερβολικά τα αστεία’, ‘βάζει μισογεμάτα ποτήρια νερού παντού’, ‘ρωτάει την ίδια ερώτηση δύο φορές’, ‘μιλάει με παιδική φωνή όταν είναι κουρασμένη’, ‘αφήνει τις πόρτες των ντουλαπιών ανοιχτές’, και μετά μερικά που έτσουξαν περισσότερο, όπως ‘χρειάζεται διαρκώς επιβεβαίωση για τα πάντα’ και ‘κάνει τη λυπημένη όταν ζητάω χρόνο μόνος’.»

Ήταν γύρω στα 25 σημεία συνολικά, κάποια από αυτά χρονολογούνταν από τις πρώτες μέρες της σχέσης, ενώ άλλα ήταν σχετικά πρόσφατα.

Η γυναίκα ένιωσε πως την παρακολουθούσε με το μικροσκόπιο σ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης.

“Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω”

Αυτό που έκανε το πλήγμα πιο δυνατό ήταν το γεγονός ότι μερικά από αυτά τα σημεία ήταν πράγματα για τα οποία εκείνος αστειευόταν ανοιχτά, όπως το μασούλημα.

Το να τα δει γραμμένα σε μια ιδιωτική λίστα άλλαξε την αίσθηση που είχε γι’ αυτά, μετατρέποντας τις γνώριμες ιδιοτροπίες σε καταγεγραμμένα παράπονα.

Δεν είπε τίποτα στην αρχή, ντρεπόταν και ένιωθε καταβεβλημένη, οπότε προσπάθησε να κάνει σαν να μην συνέβη τίποτα για το υπόλοιπο της μέρας.

Αργότερα εκείνο το βράδυ, αποφάσισε επιτέλους να τον ρωτήσει: «Γιατί έχεις μια σημείωση για το ότι είμαι εκνευριστική;» Εκείνος σώπασε πριν εξηγήσει ότι δεν ήταν για να είναι σκληρός.

Της είπε ότι ο θεραπευτής του είχε προτείνει να γράφει τα πράγματα που τον εκνευρίζουν για να «μην τα καταπίνει και μετά εκραγεί». Έπρεπε να γράφει ό,τι τον ενοχλεί, να το επεξεργάζεται και να αποφασίζει αν αξίζει να το συζητήσει ή αν είναι απλά μια μικρολεπτομέρεια που τον ενοχλεί.

Όπως της εξήγησε, ξαναδιαβάζει τις σημειώσεις, καταλαβαίνει ότι ήταν μικρόψυχος και τις διαγράφει.

Ισχυρίστηκε ότι απλά «ξέχασε ότι υπήρχε αυτή η σημείωση» και δεν την είχε κοιτάξει εδώ και μήνες.

Ζήτησε συγνώμη, προσφέρθηκε να τη διαγράψει αμέσως και τόνισε ότι ήταν ένα εργαλείο διαχείρισης, όχι μια «λίστα μίσους».

Ωστόσο, η διαβεβαίωση δεν την έκανε να νιώσει καλύτερα, και η γυναίκα εξήγησε ότι «αυτό φαίνεται βρώμικο».

Δεν μπορούσε να σταματήσει να σκέφτεται την ιδέα ότι ενώ αυτή απλώς υπήρχε, εκείνος κατέγραφε νοητικά τη συμπεριφορά της.

Οι καθημερινές στιγμές ξαφνικά φαινόταν να είναι φορτισμένες, και ακόμα και το να είναι κουρασμένη της έφερνε ανασφάλεια για τη «παιδική φωνή».

Κατέληξε ν’ αναρωτιέται αν υπερβάλει ή αν η σημείωση δείχνει την αθόρυβη δυσαρέσκεια που δεν είχε προσέξει μέχρι τώρα.