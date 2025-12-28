Η γυναίκα του απολύθηκε εδώ και έναν μήνα από τη δουλειά της και δεν το ήξερε – «Μου έλεγε πως πηγαίνει στο γραφείο ενώ ήταν στο σπίτι του εραστή της»

Όταν η σύζυγός σου λέει ότι μαζεύει άδεια για κάτι σημαντικό, συνήθως δεν υποψιάζεσαι ότι αυτό το “κάτι σημαντικό” είναι μια μυστική ζωή που πληρώνεις εσύ. Αλλά αυτό ακριβώς ανακάλυψε ένας 29χρονος άντρας, μετά από μια τυχαία ματιά στο τηλέφωνο της γυναίκας του.

Ήταν μαζί για ψώνια και χρησιμοποίησε το τηλέφωνο της 33χρονης συζύγου του για να βρει πού βρίσκεται ένα συγκεκριμένο προϊόν στο κατάστημα. Και εκεί, ανακάλυψε κάτι αναπάντεχο… Το τηλέφωνό του είχε κλείσει, γι’ αυτό και χρησιμοποίησε το τηλέφωνο της γυναίκας του. Κάποια στιγμή, ενώ ήταν εκεί, είδε να εμφανίζεται ένα μήνυμα που έλεγε “Σ’ αγαπώ”, και το είχε στείλει κάποιος που δεν γνώριζε.

Την ρώτησε ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος, και εκείνη απλώς ανασήκωσε τους ώμους και σβήσε το μήνυμα με μια κίνηση. Δεν πίστευε ούτε για μια στιγμή ότι η γυναίκα του θα τον απατούσε, οπότε της έκανε πλάκα.

“…Και εκείνη απλά καθόταν με ένα βλέμμα φοβισμένο και κενό, και όσο κοιτούσα στα μάτια της, συνειδητοποίησα… τι πραγματικά συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Χωρίς αμφιβολία, είμαι πολύ πληγωμένος”, εξήγησε.

“Είμαστε μαζί 4 χρόνια και παντρεμένοι 3, και έχουμε έναν 2χρονο γιο. Εκείνη έχει και ένα 8χρονο παιδί από τον προηγούμενο γάμο της, με το οποίο μοιράζεται την επιμέλεια. Όταν πρωτογνωριστήκαμε, μου είχε πει ότι ήταν πάντα στεναχωρημένη επειδή ο πρώην σύζυγός της την είχε απατήσει πολλές φορές και είχε καταστρέψει την σταθερή οικογένεια που πάντα ήθελε να έχει.”

Η προδοσία που έκανε τον κόσμο του να καταρρεύσει

“Και τώρα, να την βλέπω να κάνει αυτό σε εμάς και την οικογένειά μας. Το να μεγαλώνει ο γιος μου με διαζευγμένους γονείς είναι κάτι που δεν ήθελα ποτέ να συμβεί. Αλλά αρνούμαι να εκμεταλλευτεί και να προσβάλει εμένα και την οικογένειά μας, οπότε δεν βλέπω άλλη επιλογή”, είπε με πόνο και απογοήτευση.

Κοιτώντας πίσω, ο άνδρας παραδέχεται ότι υπήρχαν σημάδια ότι η γυναίκα του δεν ήταν πιστή, τα οποία είτε αγνόησε είτε του δόθηκαν εξηγήσεις που πίστεψε. Η γυναίκα του εργαζόταν στην Amazon και η πολιτική άδειας εκεί είναι εξαιρετικά γενναιόδωρη, γι’ αυτό και έπαιρνε συνέχεια άδεια, επειδή μισούσε τη δουλειά της.

Ο ίδιος εργαζόταν στο ίδιο κτίριο με τη γυναίκα του, οπότε ήξερε πως δεν του έλεγε ψέματα.Περίπου τέσσερις ή πέντε μήνες πριν, όμως, η γυναίκα του άρχισε να πηγαίνει στη δουλειά κάθε μέρα, χωρίς καμία προειδοποίηση.

Όταν της ζήτησε να πάρει άδεια για να κάνουν πράγματα μαζί, εκείνη του είπε “όχι” και ανέφερε πως “μαζεύει την άδειά της για κάτι πιο σημαντικό και πρέπει να είναι πιο υπεύθυνη”. Η δικαιολογία του έκανε εντύπωση, ειδικά αφού την παρακάλεσε να μείνει σπίτι και εκείνη πήγε στη δουλειά όπως πάντα.

“Πρόσφατα, έχει αρχίσει να μιλάει για το πόσο θέλει να βρει άλλη δουλειά, επειδή βαρέθηκε να δουλεύει σε αποθήκη και θέλει να βρει γραφείο και τέτοια. Οπότε, ήμουν υπερβολικά υποστηρικτικός σε αυτή την απόφαση και αναλάμβανα όλους τους λογαριασμούς μόνος μου, δουλεύοντας επιπλέον μέρες, ενώ εκείνη ήταν στο σπίτι και διάβαζε για μία εξέταση πιστοποίησης για τη δουλειά που μόλις βρήκε”, πρόσθεσε.

“Αφού ανακάλυψα την απιστία, πήρα τηλέφωνο έναν παλιό συνεργάτη από την Amazon και τον ρώτησα αν ήξερε κάτι. Μου είπε ότι είχε ακούσει φήμες, αλλά δεν ήταν σίγουρος. Και τότε, μου πέταξε τη βόμβα ότι την απέλυσαν από τη δουλειά της πριν από ένα μήνα. Όλα αυτά, την ίδια χρονική περίοδο που άρχισε αυτή η συζήτηση για τη νέα δουλειά. Έτσι, έκανε πως πήγαινε στη δουλειά για τουλάχιστον 2+ εβδομάδες από τις 5:30 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί, αλλά στην πραγματικότητα πήγαινε στο σπίτι του άλλου τύπου.”

“Νομίζω πως το διαζύγιο είναι η μόνη λύση”, αναφέρει.