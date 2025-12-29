Ιζαμπέλλα Φούλοπ για Porto Leone: Έρχονται τρομερές εξελίξεις κι ανατροπές που δεν τις περιμένει κανείς

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ ήταν προσκεκλημένη της Ναταλίας Γερμανού και του «Καλύτερα δε γίνεται».

Η ηθοποιός, σε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης, μίλησε για το ρόλο της Άντζελας στην αγαπημένη σειρά του Alpha, «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», για τον νονό της Κώστα Καρρά, τη σχέση της με τον σύζυγό της Γιώργο Δερβίση, αλλά και την παράσταση «Ταρτούφος» στο θέατρο Αλκυονίς στην οποία πρωταγωνιστεί.

Η δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά….

Η Άντζελα/Αγγελική είναι το αστέρι του κυκλώματος Καπετανάκου. Κοκότα πολυτελείας πάει μόνο με λίγους και εκλεκτούς πελάτες που οι περισσότεροι την έχουν ερωτευτεί και θέλουν να την σπιτώσουν. Είναι πολύ όμορφη, έξυπνη, με τσαγανό.

Ο Καπετανάκος την έχει στα ώπα-ώπα χωρίς να γνωρίζει, ούτε κανείς από την οικογένεια, τον παθιασμένο έρωτά της με τον γιο του Στράτο. Το ζευγάρι λογαριάζει να φύγει στην Αμερική όπου θ’ αρχίσουν μια νέα ζωή.

Ο κόσμος της έρχεται τα πάνω- κάτω με τη δολοφονία του Στράτου, οπότε συμμαχεί με την Αλεξάνδρα Καπετανάκου για να εκδικηθεί τον φονιά του Στράτου, τον Γρηγόρη.

«Η Άντζελα είναι μια έντονη προσωπικότητα, ένα κορίτσι το οποίο, παρόλες τις δυσκολίες που περνάει στη ζωή της -την αναγκάζουν να πάρει τον δρόμο που έχει πάρει, που βλέπουμε στην αρχή της σειράς- δεν το βάζει κάτω» λέει η Ιζαμπέλλα Φούλοπ.

«Ονειρεύεται, κυνηγάει τα όνειρά της, πολεμάει για μια καλύτερη ζωή, πολεμάει για τα συναισθήματά της, για τον ερωτά της. Είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει έντονα συναισθήματα, δηλαδή την κινητοποιούνε τα συναισθήματά της. Είναι ένα δυνατό κορίτσι, κι αυτό είναι κάτι που με συγκινεί πολύ γενικώς»!

Πώς θα δούμε να εξελίσσεται η σχέση Άντζελας-Γρηγόρη; «Για να δούμε τι θα δούμε…. Η Άντζελα/Αγγελική είναι ένα πολύ συναισθηματικό κορίτσι που έρχεται σε επαφή με το συναίσθημά της. Οπότε λογικό ήταν, από τη στιγμή που βλέπει και γνωρίζει καλύτερα τον Γρηγόρη και καταλαβαίνει κάποια στοιχεία του χαρακτήρα του, να αρχίσει να τον συναισθάνεται περισσότερο, να αρχίσει να αποκτά συναισθήματα γι’ αυτόν. Γιατί, εκτός των άλλων, είναι και ένας άντρας ο οποίος» θεωρώ «ότι της συμπεριφέρθηκε όπως κανένας άλλος στο παρελθόν… Μέσα από αυτόν αρχίζει και νιώθει και εκείνη τελείως διαφορετικά σε σχέση με ό,τι ένιωθε με τον Στράτο που ήταν ένας πολύ δυνατός έρωτας, ήταν αληθινός έρωτας, ήταν έτοιμη να τα παρατήσει όλα. Αλλά νομίζω ότι με τον Γρηγόρη αρχίζει και νιώθει ότι γίνεται αυτό που ονειρευόταν».

Ο έρωτας θα βγει, εν τέλει, νικητής; «Αυτό που μπορώ να πω με μεγάλη βεβαιότητα είναι ότι έρχονται πολύ μεγάλες ανατροπές -και δεν το λέω έτσι όπως το λέμε συνήθως στην τηλεόραση ότι έρχονται ανατροπές-, έρχονται τρομερές εξελίξεις που δεν τις περιμένει κανένας!» απαντά.

