Ιζαμπέλλα Φούλοπ για τον Γιώργο Δερβίση: «Είναι πολύ σημαντικό να είσαι με έναν άνθρωπο που περνάς καλά – Χαιρόμαστε ο ένας με την επιτυχία του άλλου»

  • Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ, πρωταγωνίστρια της σειράς «Porto Leone», ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Εκεί μίλησε για την επιτυχημένη της πορεία.
  • Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον σύζυγό της, Γιώργο Δερβίση, τονίζοντας πως είναι σημαντικό να είσαι με έναν άνθρωπο που «περνάς καλά, νιώθεις ο εαυτός σου και νιώθεις ελεύθερος μέσα στη σχέση».
  • Παρά το απαιτητικό πρόγραμμα και των δύο, η Φούλοπ δήλωσε ότι υπάρχει κατανόηση και «χαιρόμαστε ο ένας με την επιτυχία του άλλου», γεγονός που τους βοηθά να διαχειρίζονται την απόσταση.
Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ, την οποία φέτος απολαμβάνουμε στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε και στον σύζυγό της και γνωστό πολίστα, Γιώργο Δερβίση. Υπενθυμίζεται ότι το όμορφο ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου στις 31 Δεκεμβρίου του 2024.

Μιλώντας για τον σύζυγό της, η Ιζαμπέλλα Φούλοπ είπε ότι: «Είναι πολύ σημαντικό να είσαι με έναν άνθρωπο που περνάς καλά, νιώθεις καλά μαζί του, νιώθεις ο εαυτός σου και νιώθεις ελεύθερος μέσα στη σχέση. Και φυσικά αυτό που λες, το χιούμορ είναι πολύ βασικός παράγοντας για να περνάει η ζωή καλύτερα».

Σε ερώτηση για το θέμα της απόστασης, η ηθοποιός απάντησε πως: «Έτσι είναι ο πρωταθλητισμός, έτσι γνωριστήκαμε. Χρειάζεται να φύγει κάποιο διάστημα, να λείψει για αγώνες. Και εγώ αντίστοιχα είχε χρειαστεί να λείψω, τότε στη “Γη της ελιάς” ήμουν στην Κύπρο. Κατά κάποιον τρόπο, εφάμιλλο είναι το πρόγραμμα και των δύο. Και εδώ να είμαι, είναι έτσι τα γυρίσματα και τα ωράρια, που είναι πολύ δύσκολα. Εμάς μας έχει κάτσει καλά αυτό και υπάρχει κατανόηση. Χαιρόμαστε ο ένας με την επιτυχία του άλλου. Οπότε, αν δεν υπάρξουν αυτές οι θυσίες…».

