Χριστίνα Αλούπη: «Ήταν δύσκολη η απόφαση να σταματήσω να εργάζομαι για να είμαι δίπλα στα παιδιά – Δεν το μετανιώνω ούτε λεπτό»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Χριστίνα Αλούπη
Φωτογραφία: Instagram/aloupichristina

Η Χριστίνα Αλούπη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», και μίλησε μεταξύ άλλων για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η μητρότητα, τις δυσκολίες που πέρασε ο γάμος της μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού, αλλά και για το νέο κεφάλαιο που διανύει τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Σχετικά με την απόφαση να μετακομίσουν οικογενειακώς μόνιμα στην Ελλάδα, εξήγησε ότι βασικό της μέλημα ήταν η σωστή εκπαίδευση και η επαφή των παιδιών της με την ελληνική γλώσσα και κουλτούρα. «Με τα παιδιά είμαστε σε μια φάση τρέλας. Κάναμε μια μεγάλη αλλαγή φέτος. Από αγγλόφωνο σχολείο, τους μετέφερα σε ελληνικό. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να μάθουν να μιλάνε τα ελληνικά σωστά και καλά. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που μετακομίσαμε στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θεωρούμε ότι εδώ είναι πιο ανθρώπινες οι συνθήκες ζωής. Τα ελληνικά σχολεία είναι λίγο πιο ασφαλή. Προτιμώ την Ελλάδα, έχει μια άλλη ανθρωπιά» πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Χριστίνα Αλούπη μίλησε για τη δύσκολη απόφαση να αφήσει προσωρινά την καριέρα της, προκειμένου να αφοσιωθεί στα παιδιά της. «Η δύσκολη στιγμή ήταν όταν πήρα την απόφαση να σταματήσω να εργάζομαι για να είμαι δίπλα στα παιδιά. Ναι μεν ήταν μια πολύ συνειδητή απόφαση, το ήθελα, δεν με πίεσε κανείς γι’ αυτό, αλλά δεν είναι εύκολο να γυρίσεις την πλάτη σου σε ό,τι έχεις κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή επαγγελματικά. Εκεί χάνεις και λίγο τον εαυτό σου», εξομολογήθηκε.

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως δεν έχει μετανιώσει ούτε στιγμή για την επιλογή της, τονίζοντας με ειλικρίνεια: «Δεν το μετανιώνω ούτε λεπτό όμως που αφοσιώθηκα στα παιδιά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το αγαπημένο ρόφημα του Άι Βασίλη που είναι καλή πηγή πρωτεΐνης και μπορεί να ενισχύει τα οστά

Λεκές από κόκκινο κρασί; Χρησιμοποιήστε δυο υλικά και εξαφανίστε τον

Νέα μελέτη αποκαλύπτει πως οι ΑΠΕ εξοικονομούν ποσό ίσο με τη δαπάνη για υγειονομική περίθαλψη

Γιατί οι συντάξεις Δημοσίου είναι διπλάσιες του ιδιωτικού τομέα – Έως και 715 ευρώ η διαφορά στα μέσα ποσά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:40 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Αργύρης Πανταζάρας: «Ο γάμος μας με την Σίσσυ Τουμάση ήταν μια κρυφή συμφωνία»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» ήταν το μεσημέρι του Σαββάτου (27/12), ο Αργύρης...
15:00 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Κέισι Μίζιου: Η αποκάλυψη για το τέλος της φιλίας της με την Άννα Μαρία Ηλιάδου – «Βγαίναμε έξω για καφέ και δεν είχαμε κάτι να πούμε…»

Καλεσμένη στο κανάλι του Fipster στο Youtube ήταν η Κέισι Μίζιου, στη στήλη «Bam Boom». Ανάμεσ...
13:55 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Μου είχαν στείλει μία γλάστρα και κατάλαβα ότι είχε μέσα κοριό – Ήταν η μόνη φορά που φρίκαρα πολύ άσχημα»

Τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη υποδέχτηκε το πρωί του Σαββάτου (27/12) η Σίσσυ Χρηστίδου. Κατά τη δι...
12:45 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η απάντηση μετά την ανάρτηση με τον «influencer Χριστό»

Την ημέρα των Χριστουγέννων ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ του στο Faceb...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα