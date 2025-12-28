Χριστίνα Αλούπη: «Ήταν δύσκολη η απόφαση να σταματήσω να εργάζομαι για να είμαι δίπλα στα παιδιά – Δεν το μετανιώνω ούτε λεπτό»

Η Χριστίνα Αλούπη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», και μίλησε μεταξύ άλλων για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η μητρότητα, τις δυσκολίες που πέρασε ο γάμος της μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού, αλλά και για το νέο κεφάλαιο που διανύει τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Σχετικά με την απόφαση να μετακομίσουν οικογενειακώς μόνιμα στην Ελλάδα, εξήγησε ότι βασικό της μέλημα ήταν η σωστή εκπαίδευση και η επαφή των παιδιών της με την ελληνική γλώσσα και κουλτούρα. «Με τα παιδιά είμαστε σε μια φάση τρέλας. Κάναμε μια μεγάλη αλλαγή φέτος. Από αγγλόφωνο σχολείο, τους μετέφερα σε ελληνικό. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να μάθουν να μιλάνε τα ελληνικά σωστά και καλά. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που μετακομίσαμε στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θεωρούμε ότι εδώ είναι πιο ανθρώπινες οι συνθήκες ζωής. Τα ελληνικά σχολεία είναι λίγο πιο ασφαλή. Προτιμώ την Ελλάδα, έχει μια άλλη ανθρωπιά» πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Χριστίνα Αλούπη μίλησε για τη δύσκολη απόφαση να αφήσει προσωρινά την καριέρα της, προκειμένου να αφοσιωθεί στα παιδιά της. «Η δύσκολη στιγμή ήταν όταν πήρα την απόφαση να σταματήσω να εργάζομαι για να είμαι δίπλα στα παιδιά. Ναι μεν ήταν μια πολύ συνειδητή απόφαση, το ήθελα, δεν με πίεσε κανείς γι’ αυτό, αλλά δεν είναι εύκολο να γυρίσεις την πλάτη σου σε ό,τι έχεις κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή επαγγελματικά. Εκεί χάνεις και λίγο τον εαυτό σου», εξομολογήθηκε.

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως δεν έχει μετανιώσει ούτε στιγμή για την επιλογή της, τονίζοντας με ειλικρίνεια: «Δεν το μετανιώνω ούτε λεπτό όμως που αφοσιώθηκα στα παιδιά».