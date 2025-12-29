Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι άνθρωπος με άλφα κεφαλαίο»

Αναστασία
Φωτογραφία: Instagram/imanastasia_official

Το 2025 ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, και όχι με θετικό τρόπο, λόγω δύο υποθέσεών του.

Η κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου συνάντησε στο αεροδρόμιο την Αναστασία, η οποία στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με τον δημοφιλή καλλιτέχνη. Η ίδια, στις δηλώσεις της μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον συνάδελφό της, με τον οποίο είχε δουλέψει στην αρχή της καριέρας της. Ανάμεσα σε άλλα, η τραγουδίστρια χαρακτήρισε τον ερμηνευτή ως «άνθρωπο με άλφα κεφαλαίο».

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, η Αναστασία απάντησε ότι: «Ήμουν με τον Γιώργο Μαζωνάκη από όταν ξεκίνησα. Εννοώ ότι την πρώτη μου περιοδεία την έκανα μαζί του».

«Τα έχω πει πάρα πολλές φορές και τα εννοώ μέσα από την καρδιά μου. Δεν θα έλεγα ποτέ ψέματα, δεν θα απαντούσα! Είναι άνθρωπος με άλφα κεφαλαίο», ανέφερε η τραγουδίστρια στη συνέχεια των δηλώσεών της.

29 Δεκεμβρίου 2025

