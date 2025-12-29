Μαρίνα Λαμπροπούλου: «Δεν μπορώ να κρατήσω κακίες, ο καθένας στη ζωή παίρνει αυτό που του αξίζει»

  • Η Μαρίνα Λαμπροπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη, όπου μίλησε για τον χαρακτήρα της και την αισιόδοξη στάση της απέναντι στη ζωή.
  • Aνέφερε πως δεν μπορεί να κρατήσει κακίες, τονίζοντας πως «ο καθένας στη ζωή παίρνει αυτό που του αξίζει».
  • Παρά τις δυσκολίες που έχει περάσει, προσπαθεί να είναι πιο δυνατή και να πηγαίνει παρακάτω, ενώ τόνισε πως το πιο σημαντικό είναι ο κόσμος να έχει καλοσύνη μέσα του, εξηγώντας ότι «με την καλοσύνη ξεπερνάς πολλά!».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Λαμπροπούλου

Καλεσμένη στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη ήταν το πρωί της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου η Μαρίνα Λαμπροπούλου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μίλησε για το πώς είναι ως άνθρωπος, και για το γεγονός πως έχει μάθει στη ζωή της να είναι αισιόδοξη. Επιπλέον, ανέφερε πως δεν μπορεί να κρατήσει κακίες, τονίζοντας πως «ο καθένας στη ζωή παίρνει αυτό που του αξίζει».

Όταν η Μαρία Ηλιάκη ανέφερε πως την θυμάται με αισιοδοξία και με χιούμορ από πάντα, η Μαρίνα Λαμπροπούλου είπε ότι: «Είμαι έτσι σαν άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να με πάρει από κάτω, γιατί πραγματικά είναι βαριά κάποια πράγματα που έχω περάσει… Αλλά δεν θέλω! Έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι αισιόδοξη, το μαύρο το βλέπω γκρι, το ροζ το βλέπω λευκό. Αλλά δεν αεροβατώ, πατάω, απλά προσπαθώ οι δυσκολίες μου να με κάνουν πιο δυνατή και να πηγαίνω παρακάτω».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η καλλιτέχνις τόνισε πως το πιο σημαντικό για εκείνη, είναι ο κόσμος να έχει καλοσύνη μέσα του, εξηγώντας ότι: «Με την καλοσύνη ξεπερνάς πολλά! Ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να κρατήσω κακίες. Γενικά, δεν κρατάω κακία, λέω “ο καθένας στη ζωή παίρνει αυτό που του αξίζει”».

