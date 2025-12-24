Βούλα Πατουλίδου: Συγκινεί για τα πρώτα Χριστούγεννα χωρίς τον σύζυγό της – «Όση χρυσόσκονη κι αν ρίξεις, η απουσία κάθεται εκεί»

Μία άκρως συγκινητική ανάρτηση έκανε η Βούλα Πατουλίδου για τα Χριστούγεννα, τα οποία είναι τα πρώτα χωρίς τον σύζυγό της, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

«Έχω μια μανία να στολίζω τα πάντα. Ίσως γιατί δεν αντέχω το γυμνό τους. Ρίχνω χρυσόσκονη στις μέρες, τις ντύνω με παραμύθια, τις μπουκώνω με μαγεία, σαν παιδί που φοβάται το σκοτάδι και αφήνει το φως αναμμένο. Σαν τις γιαγιάδες. Πάντα αυτές. Που στρώνουν τραπέζια για τα εγγόνια τους λες και ταΐζουν την ίδια τη ζωή. Τραπέζια βαριά, γεμάτα αγάπη, γεμάτα “φάε κι άλλο”, γεμάτα από εκείνη τη σιωπηλή γνώση πως τίποτα δεν κρατά για πάντα. Κακομαθαίνουν. Δίνουν. Ξεχειλίζουν. Σαν να πιστεύουν ότι αν σε χορτάσουν σήμερα, θα σε γλιτώσουν από την πείνα του αύριο» γράφει στην ανάρτησή της η Βούλα Πατουλίδου.

«Και μετά έρχεται εκείνη η στιγμή. Ήσυχα. Χωρίς προειδοποίηση. Που καταλαβαίνεις πως ούτε τα στολίδια, ούτε τα γεμάτα τραπέζια, ούτε τα πιάτα που περισσεύουν είχαν ποτέ σημασία. Σημασία είχαν οι καρέκλες. Οι άνθρωποι πάνω τους. Οι ανάσες, τα βλέμματα, τα χέρια. Και όταν μια καρέκλα μείνει άδεια, όση χρυσόσκονη κι αν ρίξεις, η απουσία κάθεται εκεί. Αμίλητη. Σπαρακτική» προσθέτει.

«Καλές γιορτές. Με τις καρέκλες σας γεμάτες» καταλήγει.

 

 

