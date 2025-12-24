Εκπληκτική ανακάλυψη σε αρχαία πόλη της Μικράς Ασίας – Βρέθηκε πέτρινη σκάλα 1.800 ετών που οδηγούσε σε διάσημη βιβλιοθήκη

Η Νύσα, μία από τις πλέον πνευματικά ζωντανές πόλεις της Ρωμαϊκής Μικράς Ασίας, έφερε στο φως μια νέα αρχιτεκτονική ανακάλυψη που εμβαθύνει την κατανόησή μας για το πώς οργανωνόταν πρακτικά η πρόσβαση στη γνώση κατά την αρχαιότητα.

Οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν μια πέτρινη σκάλα 1.800 ετών, η οποία κάποτε παρείχε άμεση διέλευση από την κεντρική οδό της πόλης προς τη μνημειώδη βιβλιοθήκη της — η οποία θεωρείται ένα από τα καλύτερα διατηρημένα κτίρια βιβλιοθηκών στη δυτική Ανατολία.

Η σκάλα που ήρθε πρόσφατα στο φως δεν αποτελεί μια δευτερεύουσα αρχιτεκτονική λεπτομέρεια. Αντίθετα, αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο η βιβλιοθήκη ήταν ενταγμένη στον πολεοδομικό ιστό της Νύσας, συνδέοντας σωματικά και συμβολικά την καθημερινή ροή της πόλης με ένα ίδρυμα αφιερωμένο στη μάθηση, την εκπαίδευση και την κουλτούρα της ελίτ.

Μια ξεχασμένη διαδρομή από τον δρόμο προς τη γνώση

Επικεφαλής της ανασκαφής, είναι ο Δρ. Serdar Hakan Öztaner από το τμήμα αρχαιολογίας του πανεπιστημίου της Άγκυρας, στο πλαίσιο του προγράμματος του τουρκικού υπουργείου πολιτισμού “Κληρονομιά για το Μέλλον”.

Από το 2024, η ομάδα έχει επικεντρωθεί στην κεντρική οδό με τις κιονοστοιχίες, η οποία εκτείνεται από την κεντρική γέφυρα της πόλης προς την ιερή ζώνη των Akharaka.

Κατά την ανασκαφική περίοδο του 2025, οι εργασίες έφτασαν στην αξονική ευθυγράμμιση του συγκροτήματος της βιβλιοθήκης.

Σε αυτό το σημείο, οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν μια σκάλα που ανεβαίνει από το επίπεδο του δρόμου, επιλύοντας ένα μακροχρόνιο ερώτημα σχετικά με το πώς οι επισκέπτες γεφύρωναν τη διαφορά ύψους περίπου δύο μέτρων μεταξύ της κεντρικής αρτηρίας της πόλης και του υπερυψωμένου περιβόλου της βιβλιοθήκης.

Σύμφωνα με τον Δρ. Öztaner, η σκάλα χρονολογείται περίπου στα μέσα του 2ου αιώνα μ.Χ. και αποτελείται από πέντε προσεκτικά κατασκευασμένα σκαλοπάτια που οδηγούν σε ένα μαρμαρόστρωτο προαύλιο ακριβώς μπροστά από τη βιβλιοθήκη.

Αυτή η αρχιτεκτονική λύση καταδεικνύει εσκεμμένο σχεδιασμό: η ανάβαση έπρεπε να είναι ορατή, τελετουργική και κεντρική, όχι κρυφή ή βοηθητική.

Η βιβλιοθήκη της Νύσας και ο ρωμαϊκός πνευματικός πολιτισμός

Τα αρχαιολογικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι η βιβλιοθήκη κατασκευάστηκε γύρω στο 130 μ.Χ., μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από έντονη αρχιτεκτονική χορηγία σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Μικρά Ασία. Το κτίριο περιλάμβανε 16 εντοιχισμένες θήκες βιβλίων, γεγονός που υποδηλώνει μια σημαντική συλλογή κυλίνδρων και χειρογράφων, συμπεριλαμβανομένων λογοτεχνικών, φιλοσοφικών και επιστημονικών κειμένων.

Οι μελετητές έχουν επισημάνει προ πολλού ότι η βιβλιοθήκη της Νύσας χτίστηκε λίγο μετά την περίφημη Βιβλιοθήκη του Κέλσου, αντανακλώντας έναν περιφερειακό ανταγωνισμό μεταξύ των πόλεων για την εδραίωση του πολιτιστικού τους κύρους μέσω μνημειωδών χώρων μάθησης.

Παρόλο που είναι μικρότερη από την αντίστοιχη της Εφέσου, η Βιβλιοθήκη της Νύσας ξεχωρίζει για την αξιοσημείωτη κατάσταση διατήρησής της, καθιστώντας την βασικό σημείο αναφοράς για τη μελέτη των ρωμαϊκών βιβλιοθηκών.

Η σκάλα που ανακαλύφθηκε πρόσφατα επιβεβαιώνει ότι η βιβλιοθήκη δεν ήταν απομονωμένη από την καθημερινή ζωή της πόλης.

Αντίθετα, κατείχε κεντρική θέση στο δίκτυο μετακινήσεων της πόλης, ενισχύοντας την ιδέα ότι η εκπαίδευση και η δημόσια γνώση αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της αστικής ταυτότητας.

Μία πόλη που διαμορφώθηκε από τη γνώση και το τοπίο της

Ιδρυμένη κατά την Ελληνιστική περίοδο, η Νύσα χαρακτηρίζεται από την αδιάλειπτη ιστορία που εκτείνεται σε περισσότερα από 2.300 χρόνια. Η πόλη ήταν μοναδικά χτισμένη και στις δύο πλευρές μιας βαθιάς χαράδρας, οι οποίες συνδέονταν με γέφυρες και αναβαθμίδες — μια διάταξη που της χάρισε το αρχαίο προσωνύμιο “η δίδυμη” πόλη.

Η φήμη της Νύσας ως εκπαιδευτικού κέντρου είναι σταθερά θεμελιωμένη στις αρχαίες γραμματείες. Ο φημισμένος γεωγράφος Στράβων, συγγραφέας των “Γεωγραφικών”, έλαβε μέρος της εκπαίδευσής του στη Νύσα.

Στα γραπτά του, ο Στράβων περιέγραψε την πόλη ως έναν τόπο που διακρινόταν για τις σχολές και την πνευματική του ατμόσφαιρα, κατατάσσοντάς την ανάμεσα στα κορυφαία εκπαιδευτικά κέντρα της Ρωμαϊκής Ανατολής. Μνημειώδεις κατασκευές, όπως το θέατρο, το συγκρότημα του γυμνασίου, το στάδιο, το βουλευτήριο, η αγορά και οι ευρείς οδοί με κιονοστοιχίες, υπογραμμίζουν περαιτέρω τη σπουδαιότητα της Νύσας εντός της Ρωμαϊκής Ανατολίας.

Αχάρακα και η ιερή διάσταση της πόλης

Πέρα από τον αστικό της πυρήνα, η Νύσα ήταν στενά συνδεδεμένη με το ιερό των Αχαράκων, έναν από τους πιο ενδιαφέροντες ιερούς τόπους της περιοχής. Γνωστά στην αρχαιότητα για τις χθόνιες διασυνδέσεις τους και τις θεραπευτικές τελετουργίες, τα Αχάρακα προσέλκυαν προσκυνητές που αναζητούσαν θεραπεία μέσω της θεϊκής παρέμβασης.

Οι αρχαίες πηγές περιγράφουν ένα ιερό σπήλαιο που εξέπεμπε αναθυμιάσεις, οι οποίες θεωρούνταν ότι διέθεταν θεραπευτικές ιδιότητες.

Η κύρια οδός που συνέδεε τη Νύσα με τα Αχάρακα —η οποία έχει πλέον ανασκαφεί εν μέρει— αναδεικνύει την ενοποίηση της πνευματικής ζωής, της θρησκευτικής πρακτικής και της αστικής κυκλοφορίας στην πόλη.

Η σημασία της ανακάλυψης

Αν και μέτρια σε μέγεθος, η σκάλα που ανακαλύφθηκε πρόσφατα έχει δυσανάλογα μεγάλη σημασία. Παρέχει απτές αποδείξεις για το πώς οι Ρωμαίοι πολεοδόμοι διαχειρίζονταν τις υψομετρικές διαφορές, την κίνηση και την ορατότητα μέσα σε περίπλοκα αστικά τοπία.

Το σημαντικότερο είναι ότι καταδεικνύει πώς η πρόσβαση στη γνώση ήταν προσεκτικά σκηνοθετημένη: η ανάβαση από τον δρόμο προς τη βιβλιοθήκη αποτελούσε ταυτόχρονα μια φυσική μετάβαση και μια συμβολική πράξη. Για τους σύγχρονους επισκέπτες, η σκάλα αποκαθιστά μια αυθεντική εμπειρία της αρχαίας Νύσας — επιτρέποντάς τους να ακολουθήσουν την ίδια διαδρομή που κάποτε διένυαν μαθητές, λόγιοι και πολίτες πριν από σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια.

Καθώς οι ανασκαφές συνεχίζονται, η Νύσα επιβεβαιώνει ολοένα και περισσότερο τη θέση της ως τοποθεσία-κλειδί για την κατανόηση της αρχιτεκτονικής της μάθησης στον αρχαίο μεσογειακό κόσμο.