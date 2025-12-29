ΠΑΣΟΚ για τον «κόφτη» στη live μετάδοση των Εξεταστικών Επιτροπών: Όχι μαύρο στη διαφάνεια

Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Τσουκαλάς

«Ο κ. Κακλαμάνης προσπαθεί να κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους για λογαριασμό του κ. Μητσοτάκη. Δεν θα πέσει μαύρο στη διαφάνεια», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Νικήτας Κακλαμάνης: Εισήγηση για «κόφτη» στη live μετάδοση των Εξεταστικών Επιτροπών – Αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Η δήλωση του κ. Τσουκαλά

«Ανεξήγητη η δήλωση του Προέδρου της Βουλής για απαγόρευση μετάδοσης από το κανάλι της Βουλής των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής.

Η δημοσιότητα των συνεδριάσεων είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να βγάλει συμπεράσματα. Αυτήν εξάλλου τη δημοσιότητα διαφήμιζε η κυβερνητική πλειοψηφία, όταν υπερασπιζόταν την επιλογή της να γίνει εξεταστική επιτροπή αντί προανακριτικής εμποδίζοντας τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τις ευθύνες των υπουργών της.

Τι θέλει να κρύψει η κυβέρνηση; Τι φοβάται;

Είναι προφανές πως ο κ. Κακλαμάνης προσπαθεί να κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους για λογαριασμό του κ. Μητσοτάκη.

Δεν θα πέσει μαύρο στη διαφάνεια, που ζητούν οι πολίτες».

17:45 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Βελόπουλος: Η κυβέρνηση οφείλει να μας πει ποια είναι τα 18 μπλόκα των αγροτών που είναι υπέρ του διαλόγου

«Επειδή στην “ανακοίνωση” υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση που κυκλοφόρησε, δεν ...
16:06 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Γεωργιάδης: Τον υποδέχθηκαν με συνθήματα στο «Έλενα Βενιζέλου», τους κέρασε μελομακάρονα – «Το ΕΣΥ προχωράει μπροστά όσο και να με συκοφαντούν»

Με διαμαρτυρία στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου υποδέχθηκε το Σωματείο Εργαζομένων «Έλενα Βε...
14:39 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Πλεύρης: «Υποκρισία της Αριστεράς» – Νέα ανάρτηση μετά τις αντιδράσεις για τα όσα υποστήριξε για τον Χρήστο Ράμμο και τη Banda Etopica

Νέα ανάρτηση έκανε ο Θάνος Πλεύρης σχετικά με τα όσα υποστήριξε ο κ. Ράμμος για τη Banda Etopi...
14:12 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικές μελέτες για τα θαλάσσια πάρκα Ιονίου και Νοτίου Αιγαίου 1 – Παπασταύρου: Αποφασιστικό βήμα για την προστασία του θαλάσσιου πλούτου

Εγκρίθηκαν σήμερα οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ιονίου...
