ΠΑΣΟΚ για τον «κόφτη» στη live μετάδοση των Εξεταστικών Επιτροπών: Όχι μαύρο στη διαφάνεια

Η δήλωση του κ. Τσουκαλά

«Ανεξήγητη η δήλωση του Προέδρου της Βουλής για απαγόρευση μετάδοσης από το κανάλι της Βουλής των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής.

Η δημοσιότητα των συνεδριάσεων είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να βγάλει συμπεράσματα. Αυτήν εξάλλου τη δημοσιότητα διαφήμιζε η κυβερνητική πλειοψηφία, όταν υπερασπιζόταν την επιλογή της να γίνει εξεταστική επιτροπή αντί προανακριτικής εμποδίζοντας τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τις ευθύνες των υπουργών της.

Τι θέλει να κρύψει η κυβέρνηση; Τι φοβάται;

Είναι προφανές πως ο κ. Κακλαμάνης προσπαθεί να κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους για λογαριασμό του κ. Μητσοτάκη.

Δεν θα πέσει μαύρο στη διαφάνεια, που ζητούν οι πολίτες».