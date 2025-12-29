Σύλβα Ακρίτα: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» – Δείτε εικόνες

Σύνοψη από το

  • Στο Α’ Νεκροταφείο αποχαιρέτησαν την εμβληματική φυσιογνωμία και διακεκριμένη πολιτικό Σύλβα Ακρίτα, πλήθος κόσμου, φίλοι και πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, εξήρε την σπουδαία προσωπικότητα της Σύλβας Ακρίτα, τονίζοντας την παρουσία της δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου στη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη το 1974.
  • Επιθυμία της οικογένειας ήταν, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος», το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά-θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κηδεία Σύλβα Ακρίτα

Τη Σύλβα Ακρίτα, μια εμβληματική φυσιογνωμία και διακεκριμένη γυναίκα πολιτικό, που πέθανε την περασμένη εβδομάδα πλήρης ημερών, αποχαιρέτησαν στις 2 το μεσημέρι στο Α Νεκροταφείο οι οικείοι της, φίλοι και πολιτικά πρόσωπα μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Σωκράτης Φάμμελος.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον επικήδειο λόγο του εξήρε την σπουδαία προσωπικότητα της Σύλβας Ακρίτα. «Μια μαχητική γυναίκα που όρθωσε με απαράμιλλο θάρρος το ανάστημα της απέναντι στη χούντα, που διεκδίκησε τα δικαιώματα των γυναικών, που με όραμα και βαθιά κοινωνική ευαισθησία υπερασπίστηκε τη μείωση των ανισοτήτων και τη δημοκρατική λογοδοσία», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, προσθέτοντας ότι σ΄όλη της τη διαδρομή, «ήταν ένα διαρκές παράδειγμα υπηρετώντας χωρίς εκπτώσεις, το ιδανικό μιας κοινωνίας πιο δίκαιης, πιο ανθρώπινης, πιο αλληλέγγυας, πιο συνεκτικής, πιο δημοκρατικής».

Κηδεία Σύλβα Ακρίτα

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε την παρουσία της Σύλβας Ακρίτα δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου και μαζί με τα υπόλοιπα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ στη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη το 1974. « Εμβληματική εκπρόσωπος μιας γενιάς πολιτικών που έκαναν πράξη την Αλλαγή», τόνισε και συμπλήρωσε πώς δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης. «Το απέδειξε με το νομοσχέδιο για την ”Απόσβεση Χρεών Προσφύγων” που εκκρεμούσε για πολλές δεκαετίες, τον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας και μια σειρά από πρωτοπόρες παρεμβάσεις για την οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία, τους πιο ηλικιωμένους» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Κηδεία Σύλβα Ακρίτα

Και συμπλήρωσε: «Σε εποχές δύσκολες και απαιτητικές, όπου η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα φθίνει, οι θεσμοί και το κράτος δικαίου συχνά δοκιμάζονται, προσωπικότητες όπως η αγαπημένη μας Σύλβα μάς υπενθυμίζουν ότι η ελπίδα γεννιέται μέσα από τον καθημερινό αγώνα για δικαιοσύνη, για ισότητα, για σεβασμό στον άνθρωπο».

Κηδεία Σύλβα Ακρίτα

Επιθυμία της οικογένειας ήταν, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος», το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά-θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης.

Η κόρη της εκλιπούσης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα ήταν συγκινημένη και έφτασε στο Α’ Νεκροταφείο μαζί με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου και τον σύζυγό της Γιώργο Κυρίτση.

Κηδεία Σύλβα Ακρίτα

Εκτός από τους συγγενείς και τους φίλους της οικογένειας, στην κηδεία βρέθηκαν ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Παύλος Χρηστίδης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, η Νίνα Κασιμάτη, ο Κώστας Σκανδαλίδης ο Κώστας Λαλιώτης, η Λούκα Κατσέλη, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Γιώργος Λιάνης, ο Γιάννης Ραγκούσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη. Επίσης οι Σταμάτης Φασουλής, Σταμάτης Κραουνάκης, Σπύρος Μπιμπίλας, Κώστας Αρζόγλου.

Φάμελλος: Αποχαιρετήσαμε σήμερα μία σπουδαία γυναίκα, μία σημαντική Ελληνίδα

«Αποχαιρετήσαμε σήμερα μία σπουδαία γυναίκα, μία σημαντική Ελληνίδα. Η Σύλβα Ακρίτα άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον δημόσιο βίο της πατρίδας μας» τονίζει σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «στάθηκε όρθια στα δύσκολα, δεν έσκυψε το κεφάλι, αγωνίστηκε για τη Δημοκρατία και για τον Ελληνικό Λαό. Για τη Σύλβα Ακρίτα η πολιτική ήταν τρόπος ζωής, πίστη και συνέπεια σε αξίες, διαρκής προσφορά και επαγρύπνηση. Χάραξε νέους δρόμους, έδωσε το δικό της νόημα στην προοδευτική πολιτική και τις σοσιαλιστικές προτάσεις».

«Αποχαιρετώντας τη σήμερα, σε μια περίοδο κρίσης για την πολιτική και τη Δημοκρατία, κρατάμε ως πολύτιμη παρακαταθήκη όλη της τη ζωή. Γιατί για εμάς έτσι πρέπει να είναι η πολιτική για την οποία αξίζει να συμμετέχεις και να αγωνίζεσαι» τονίζει ο κ. Φάμελλος και καταλήγει: «Θα τη θυμόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη».

Κηδεία Σύλβα Ακρίτα

Κηδεία Σύλβα Ακρίτα

Κηδεία Σύλβα Ακρίτα

Κηδεία Σύλβα Ακρίτα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο «Έλενα Βενιζέλου»

Σε έξαρση γρίπη, Covid-19 και RSV: 500 παιδιά στην εφημερία του Νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού»

Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα Ιονίου και Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες: Εγκρίθηκαν οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες – Η δήλω...

Γιάννης Στουρνάρας: Κατάλληλα διαμορφωμένα τα επιτόκια της ΕΚΤ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:00 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Σάμος: Στη φυλακή ο 47χρονος για το κύκλωμα απάτης – Πώς κατάφερε να αποσπάσει πάνω από 440.000 ευρώ

Στη φυλακή οδηγείται ο 47χρονος, ο οποίος συνελήφθη στη Σάμο κατηγορούμενος για απάτες και νομ...
17:55 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Διακοπή της κυκλοφορίας στην παρακαμπτήριο του Αχιλλείου-Κιλελέρ – Έκλεισε ο Προμαχώνας για τα φορτηγά 

Στις τέσσερις το απόγευμα της Δευτέρας, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας και του Αχιλλείου έ...
17:35 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Καλύβια: Προφυλακίστηκε ο 35χρονος συνεργός του διαβόητου «Έντικ» – Τι είπε για τη δολοφονία Ζαμπούνη

Στη φυλακή οδηγείται ο 35χρονος, θεωρούμενος μέλος της ρωσόφωνης μαφίας, εκτελεστής στην ομάδα...
17:20 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Συνελήφθη μέλος εγκληματικής ομάδας με πλούσια δράση: 16 κλοπές και διαρρήξεις σε σπίτια σε Φιλοθέη και Ψυχικό

Τέλος στη δράση μέλους εγκληματικής ομάδας έβαλαν οι αστυνομικοί σε Φιλοθέη – Ψυχικό, εμ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα