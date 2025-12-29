Πράσινα Φανάρια: Οι αγρότες θα κάνουν ρεβεγιόν στον δρόμο αν και τάσσονται υπέρ του διαλόγου – Οι τρεις προϋποθέσεις

  • Οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια είναι διατεθειμένοι να κάνουν ρεβεγιόν στους δρόμους, εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεση να πάνε σε διάλογο με την κυβέρνηση, θέτοντας ωστόσο προϋποθέσεις.
  • Οι τρεις βασικές προϋποθέσεις που έχουν θέσει περιλαμβάνουν την αποζημίωση για τα κοπάδια που χάθηκαν λόγω ευλογιάς, τη διακοπή των διώξεων συναδέλφων τους και τη μετατροπή 16 αιτημάτων σε πρόταση νόμου στη Βουλή.
  • Τότε οι αγρότες των Πράσινων Φαναριών θα προσέλθουν σε διάλογο, ακόμη και αν δεν συμφωνούν οι συνάδελφοί τους από άλλα μπλόκα.
Ρεβεγιόν στους δρόμους είναι διατεθειμένοι να κάνουν οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για το ίδιο μπλόκο του οποίοι οι συμμετέχοντες έχουν εκφράσει την πρόθεση να πάνε σε διάλογο με την κυβέρνηση, βάζοντας ωστόσο προϋποθέσεις αλλά και την ικανοποίηση τριών ζητημάτων που έχουν θέσει.

Αιτωλοακαρνανία: Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στα διόδια του Αγγελοκάστρου

Πρώτον, να αποζημιωθούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι για τα κοπάδια τους που χάθηκαν λόγω ευλογιάς, δεύτερον, να σταματήσουν οι διώξεις των συναδέλφων τους και τρίτον, τα 16 αιτήματα από τα 27 που η κυβέρνηση λέει ότι έχουν ικανοποιηθεί να γίνουν πρόταση νόμου στη Βουλή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τότε οι αγρότες των Πράσινων Φαναριών θα πάνε σε διάλογο έστω κι αν δεν συμφωνούν οι συνάδελφοί τους.

 

