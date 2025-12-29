Αιτωλοακαρνανία: Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στα διόδια του Αγγελοκάστρου

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12) στον εκ νέου αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, που ξεκίνησαν πριν από περίπου 24 ημέρες.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν σταματήσει τον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Μετά το νέο αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στην εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας συνεχίζουν τον αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πάτρας-Πύργου, με αποτέλεσμα η κίνηση να εκτρέπεται στο οδικό δίκτυο της πόλης.