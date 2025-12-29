Αντιπαράθεση αγροτών στον «αέρα» της ΕΡΤ: «Εμένα δεν ήρθε στο μπλόκο μου ο Κουτσούμπας να με πάρει αγκαζέ» – «Εμείς δεν θα γίνουμε καλικάντζαροι»

Κόντρα ξέσπασε στον αέρα της ΕΡΤ ανάμεσα σε αγρότες και συγκεκριμένα ανάμεσα στον Χρήστο Τσίλια, Γραμματέα των Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης από τα Πράσινα Φανάρια και τον Κώστα Σέφη, πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων.

«Εμένα δεν ήρθε στο μπλόκο μου ο Κουτσούμπας να με πάρει αγκαζέ»

«Ξεκινήσαμε πριν από έναν μήνα. Βγήκαμε στον δρόμο. Την πρώτη εβδομάδα αναδείξαμε όλα τα θέματά μας. Η κυβέρνηση έχει όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα. Το ίδιο συνεχίστηκε και τη δεύτερη. Τώρα, την τελευταία εβδομάδα, αυτό προβλημάτισε και τη συγκέντρωση που έγινε στην Επανομή. Εμείς τι ρόλο παίζουμε; Του τροχονόμου; Έχει φύγει ο αγροτικός διάλογος από το τραπέζι. Η κυβέρνηση βγήκε και ανακοίνωσε κάποια πράγματα. Εμείς ζητάμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς δεν κλείσαμε ραντεβού για διάλογο. Το μόνο που έγινε θορύβησε αυτούς που βρίσκονται στη Νίκαια. Και εάν θέλετε να μιλήσω συγκεκριμένα, τον κ. Τζέλα και τον κ. Μαρούδα, γιατί, 35 χρόνια που βρίσκομαι στο κομμάτι του συνδικαλισμού, ουδέποτε έκατσα με αυτούς στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πάντοτε έρχονταν δεύτεροι μετά από εμάς σε κάθε ραντεβού […]. Πόσο να κάτσουμε άλλο στον δρόμο;

Σήμερα άκουγα έκπληκτος τον κ. Βασιλείου, από τα μπλόκα της Νίκαιας, ότι θα ξεκινήσει διάλογος μετά τα Φώτα. Αν είμαστε λαγοί, θα πάμε στις Αποκριές. Εμείς τους καλούμε και δεν έρχονται. Μιλάω για συγκεκριμένους ανθρώπους που κατευθύνονται από κομματικές παρατάξεις. Εμένα στο μπλόκο μου δεν ήρθε ο Κουτσούμπας να με πάρει αγκαζέ και να χαριεντιζόμαστε, ούτε η Ζωίτσα η Κωνσταντοπούλου», είπε ο κ. Τσίλιας.

Ο κ. Σέφης αντέδρασε στα όσα δήλωσε ο κ. Τσίλιας και είπε χαρακτηριστικά:

«Μέχρι σήμερα η πρώτη φορά που ακούω για κόμματα, κι αυτό με λυπεί, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων […]. Είμαι νέος και με λυπεί να ακούω για κόμματα. Με αυτό το πράγμα που κάνετε εκτίθεστε. Εμείς έχουμε ομόνοια και έχουμε την πλειοψηφία των μπλόκων».

Και στη συνέχεια ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος:

Τσίλιας: Γιατί με είπες εμένα «καλικάντζαρο»; Πάτε πρώτοι, να είστε εσείς πρώτοι.

Σέφης: Εμείς δεν θα γίνουμε καλικάντζαροι, ούτε λαγοί να πάμε να τρέξουμε, υπάρχουν αποφάσεις των πανελλαδικών.

Τσίλιας: Σε ποιον τα λες αυτά; Σε ποιον τα λες αυτά τώρα;

Σέφης: Δεν θέλω να συζητήσω με αυτόν τον άνθρωπο. Δείχνει τις προθέσεις του. Δεν θα περάσει ο διχασμός, δεν θα κάνω διάλογο με αυτόν τον άνθρωπο.

Τσίλιας: 35 χρόνια ήμασταν «εμείς και εσείς». Εμείς πήραμε μια απόφαση προχθές, και πουθενά δεν αναφέρει ότι πάμε σε ραντεβού ή ότι κλείστηκε ραντεβού. Είπαμε προχθές ότι πρέπει να κάνουμε έναν ουσιαστικό διάλογο, ούτε κλείστηκε τίποτα, ούτε συζητήθηκε κάτι παραπάνω. Φοβήθηκε ο κ. Μαρούδας του ΚΚΕ ότι θα χάσει την πρωτοκαθεδρία.

Σέφης: Έχουν γίνει δύο πανελλαδικές συσκέψεις…

Σε αυτό το σημείο τον διέκοψε ο κ. Τσίλιας και ο κ. Σέφης αντέδρασε έντονα:

«Θα με διακόψεις πάλι; Σε ακούω με προσοχή. Σε παρακαλώ. Δεν τον ξέρω τον Βασιλείου από την επιτροπή της Νίκαιας» φώναζε.

Και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι θα γίνει άλλη μία Πανελλαδική σύσκεψη ίσως στα Μάλγαρα, μετά τα Φώτα.

