ΗΠΑ: Δεσμεύτηκαν να χρηματοδοτήσουν τα Ηνωμένα Έθνη με 2 δισ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια

Σύνοψη από το

  • Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να χρηματοδοτήσουν με δύο δισεκατομμύρια δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια τα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
  • Η δέσμευση έρχεται μετά τις σημαντικές περικοπές σε βοήθεια στο εξωτερικό από την κυβέρνηση Τραμπ το 2025 και τη δραματική μείωση των δαπανών των ΗΠΑ φέτος, προκαλώντας μεγάλη απώλεια χρηματοδότησης για τα Ηνωμένα Έθνη.
  • Η αμερικανική συνεισφορά στις ανθρωπιστικές ανάγκες των Ηνωμένων Εθνών μειώθηκε απότομα το 2025, με τον επικεφαλής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ να δηλώνει ότι η ανταπόκριση είναι «υπερβολικά απαιτητική και υποχρηματοδοτούμενη».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Δεσμεύτηκαν να χρηματοδοτήσουν τα Ηνωμένα Έθνη με 2 δισ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια

Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να χρηματοδοτήσουν με δύο δισεκατομμύρια δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια τα Ηνωμένα Έθνη, όπως είπε σήμερα αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, έπειτα από τις σημαντικές περικοπές σε βοήθεια στο εξωτερικό στις οποίες προχώρησε το 2025 η κυβέρνηση Τραμπ.

Οι ΗΠΑ μείωσαν δραματικά τις δαπάνες τους σε χρηματοδότηση τρίτων χωρών αυτό τον χρόνο οδηγώντας δυτικούς δωρητές, όπως η Γερμανία, να προχωρήσουν και εκείνοι σε περικοπές της βοήθειας καθώς στράφηκαν στην αύξηση των αμυντικών τους δαπανών, προκαλώντας μια μεγάλη απώλεια χρηματοδότησης για τα Ηνωμένα Έθνη.

Δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που θα διατεθούν τα χρήματα από τις ΗΠΑ ή αν θα ακολουθήσουν επιπλέον δεσμεύσεις.

Στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών δείχνουν ότι συνολικά η αμερικανική συνεισφορά στις ανθρωπιστικές ανάγκες των Ηνωμένων Εθνών μειώθηκε σε περίπου 3,38 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, ισοδυναμώντας με περίπου το 14,8% του συνολικού ποσού.

Αυτό το ποσό μειώθηκε απότομα από τα 14,1 δισεκατομμύρια δολάρια του προηγούμενου έτους και την κορύφωση των 17,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022.

Νωρίτερα τον Δεκέμβριο, τα Ηνωμένα Έθνη απηύθυναν έκκληση για βοήθεια το 2026 για 23 δισεκατομμύρια δολάρια, ώστε να φτάσουν σε 87 εκατομμύρια ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο – τα μισά από τα 47 δισεκατομμύρια δολάρια που ζητούνται για το 2025, αντανακλώντας τη μείωση της υποστήριξης των δωρητών παρά τις παγκόσμιες ανάγκες σε επίπεδα ρεκόρ.

Ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, δήλωσε ότι η ανθρωπιστική ανταπόκριση του ΟΗΕ είναι υπερβολικά απαιτητική και υποχρηματοδοτούμενη, πράγμα που σημαίνει ότι έπρεπε να γίνουν «σκληρές επιλογές» για να δοθεί προτεραιότητα σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε έξαρση γρίπη, Covid-19 και RSV: 500 παιδιά στην εφημερία του Νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού»

Αρτηριακή πίεση: 10 συμπληρώματα που μπορεί να σας βοηθήσουν να τη μειώσετε φυσικά, χωρίς φάρμακα

Υπουργείο Παιδείας: Εκσυγχρονίζονται 12 φοιτητικές εστίες με 4,1 εκατ. ευρώ

Νέος φορέας προστασίας κύριας κατοικίας: Σήμερα αναμένεται να δημοσιευθεί η προκήρυξη του διαγωνισμού

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:53 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Γιατί η Ευρώπη επενδύει δεκάδες δισ. στην άμυνα – Τι αλλάζει στην αγορά

Η Ευρώπη εισέρχεται σε μια περίοδο επαναπροσδιορισμού των στρατηγικών της προτεραιοτήτων. Οι π...
13:11 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Οι όροι του Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου – Τι εκκρεμεί στο σχέδιο 20 σημείων που «θα πρέπει» να τεθεί σε δημοψήφισμα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ο έλεγχος επί της περιφέρειας Ντονμπάς στην ανατολική ...
09:35 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Κίνα: Πολεμικά γυμνάσια με πραγματικά πυρά γύρω από την Ταϊβάν – Σε ύψιστη επιφυλακή η Ταϊπέι

Η Κίνα κλιμάκωσε τη στρατιωτική πίεση γύρω από την Ταϊβάν τη Δευτέρα, πραγματοποιώντας ασκήσει...
08:11 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: Αισιοδοξία για συμφωνία «σε λίγες εβδομάδες» – Η «σκιά» του Ντονμπάς στις συνομιλίες και το 5% που θα κρίνει την πορεία του πολέμου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε την Κυριακή αισιόδοξος ότι μια συμφωνία για το...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα