Τουρκία: Χάος στη Γιάλοβα σε επιχείρηση των αρχών κατά του ISIS – Τρεις αστυνομικοί νεκροί, σκοτώθηκαν 6 τζιχαντιστές

  • Τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους και εννέα τραυματίστηκαν σε ένοπλη σύγκρουση με τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους στην επαρχία Γιάλοβα της Τουρκίας. Στη μάχη με τις τουρκικές αστυνομικές δυνάμεις σκοτώθηκαν έξι μέλη της οργάνωσης.
  • Η επιχείρηση των αρχών διεξήχθη σε οικία τα ξημερώματα, με τον υπουργό Εσωτερικών να δηλώνει ότι οι τρομοκράτες άνοιξαν πυρ, ενώ πέντε γυναίκες και έξι παιδιά απομακρύνθηκαν σώα.
  • Παράλληλα, οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας διεξήγαγαν επιχειρήσεις κατά μελών του «Ισλαμικού Κράτους» σε 15 επαρχίες, συλλαμβάνοντας 137 άτομα τον τελευταίο μήνα.
Τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σε ένοπλη σύγκρουση με τζιχαντιστές μέλη της οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος» στην επαρχία Γιάλοβα, στα νότια της Κωνσταντινούπολης στα παράλια της Θάλασσας του Μαρμαρά. Στη μάχη με τις τουρκικές αστυνομικές δυνάμεις σκοτώθηκαν έξι μέλη της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση σε οικία κατά μελών του «Ισλαμικού Κράτους» στη Γιάλοβα στις 2:00 τα ξημερώματα.


«Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους” άνοιξαν πυρ. Δυστυχώς, ως αποτέλεσμα της επίθεσης, τρεις ηρωικοί αστυνομικοί μας έπεσαν νεκροί. Κατά την επίθεση τραυματίστηκαν οκτώ αστυνομικοί και ένας φρουρός μας. Λόγω της παρουσίας γυναικών και παιδιών στο σπίτι όπου βρίσκονταν οι τρομοκράτες, η επιχείρηση διεξήχθη με μεγάλη προσοχή. Οι πέντε γυναίκες και τα έξι παιδιά που βρίσκονταν στη διεύθυνση απομακρύνθηκαν σώα. Οι τρομοκράτες αυτοί είναι Τούρκοι πολίτες. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 09:40» ανέφερε ο Τούρκος υπουργός.


Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Γιλμάζ Τουντς, ανακοίνωσε ότι κατά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν πέντε άτομα.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ενάντια στους αιμοσταγείς δολοφόνους που απειλούν την ειρήνη του έθνους μας και την ασφάλεια του κράτους μας, εντός και εκτός των συνόρων μας, με αποφασιστικότητα, με κάθε τρόπο και χωρίς συμβιβασμούς. Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των μαρτύρων μας».

Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας διεξήγαγαν επιχειρήσεις κατά μελών του «Ισλαμικού Κράτους» σε 15 επαρχίες της χώρας και σε συνολικά 108 διευθύνσεις.

Τον τελευταίο μήνα που έχουν ενταθεί οι ανάλογες επιχειρήσεις των τουρκικών αρχών κατά της οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος» έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, 137 άτομα και επεβλήθησαν περιοριστικά μέτρα σε άλλα 97.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

13:53 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

