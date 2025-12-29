Σοκ σε live μετάδοση από την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα – Βίντεο με δύο άνδρες να ποζάρουν ατάραχοι μπροστά από σιντριβάνι λάβας

  • Έντονη ανησυχία προκάλεσε ένα απρόσμενο στιγμιότυπο που καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση της τελευταίας έκρηξης του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη. Δύο άνδρες εμφανίστηκαν να κινούνται σε απόσταση αναπνοής από τη λάβα, μέσα σε αυστηρά απαγορευμένη ζώνη.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του «39ου Επεισοδίου» της έκρηξης, με τους δύο άνδρες να κινούνται ατάραχοι μπροστά από τα φωτεινά σιντριβάνια λάβας, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο.
  • Η περιοχή είναι απολύτως απαγορευμένη για το κοινό λόγω των ακραίων κινδύνων, ενώ η παρουσία τους εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το πώς κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια τόσο επικίνδυνη ζώνη.
Σοκ σε live μετάδοση από την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα – Βίντεο με δύο άνδρες να ποζάρουν ατάραχοι μπροστά από σιντριβάνι λάβας

Έντονη ανησυχία προκάλεσε ένα απρόσμενο στιγμιότυπο που καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση της τελευταίας έκρηξης του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη, όταν δύο άνδρες εμφανίστηκαν να κινούνται σε απόσταση αναπνοής από τη λάβα, μέσα σε αυστηρά απαγορευμένη ζώνη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια του «39ου Επεισοδίου» της έκρηξης του Κιλαουέα, η οποία ξεκίνησε εκείνη την ημέρα και διήρκεσε λιγότερο από έξι ώρες.


Όσοι παρακολουθούσαν το live stream της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS) έμειναν άφωνοι όταν εντόπισαν δύο άνδρες να περπατούν ατάραχοι μπροστά από τις εκρηκτικές πηγές λάβας, ακριβώς μπροστά από την κάμερα V1cam στην κορυφή του ηφαιστείου.


Η περιοχή όπου καταγράφηκε το περιστατικό βρίσκεται εντός του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης και είναι απολύτως απαγορευμένη για το κοινό, λόγω των ακραίων κινδύνων που συνδέονται με την ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Παρ’ όλα αυτά, οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν γύρω στις 11:03 το βράδυ να κινούνται μπρος-πίσω μπροστά από τα φωτεινά σιντριβάνια λάβας, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο.

Ο ένας από τους δύο φαινόταν να τραβά φωτογραφίες, πριν κοιτάξει απευθείας τον φακό και σχηματίσει το χαρακτηριστικό σήμα «shaka» με το χέρι του, ενώ ο δεύτερος πέρασε μπροστά από την κάμερα φορώντας σακίδιο. Οι δύο άνδρες παρέμειναν στο πλάνο για σχεδόν δύο λεπτά, πριν εξαφανιστούν από το οπτικό πεδίο.

Σύμφωνα με τη γεωλόγο Κέιτι Μάλιγκαν, το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης της USGS δεν είχε κανένα μέλος του προσωπικού του στην κλειστή αυτή περιοχή κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου επεισοδίου της έκρηξης, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το πώς οι δύο άνδρες κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια τόσο επικίνδυνη και φυλασσόμενη ζώνη.

Η κάμερα V1cam είναι τοποθετημένη στο βορειοδυτικό χείλος του κρατήρα Χαλεμαουμάου, εντός της καλντέρας της κορυφής του Κιλαουέα.

Όπως αναφέρεται και στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου Ηφαιστείων της Χαβάης, το σημείο απ’ όπου καταγράφει η κάμερα δεν είναι προσβάσιμο στο κοινό, εξαιτίας των ακραίων κινδύνων και της συνεχιζόμενης ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Οι αρχές έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η προσέγγιση του ηφαιστείου κατά τη διάρκεια των εκρήξεων μπορεί να αποβεί μοιραία, λόγω απρόβλεπτων ροών λάβας και τοξικών αερίων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για την ταυτότητα των δύο ανδρών.

