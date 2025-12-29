NBA: Αποκαλύφθηκε ο διάλογος Αντετοκούνμπο – Βούτσεβιτς που οδήγησε σε σύρραξη στο παρκέ μετά το επίμαχο κάρφωμα – Βίντεο

Μια έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον σέντερ των Μπουλς, Νίκολα Βούτσεβιτς, οδήγησε στη σύρραξη μεταξύ των παικτών των Μιλγουόκι Μπακς και της ομάδας του Σικάγο, όταν ο Έλληνας σούπερ σταρ αποφάσισε να ολοκληρώσει το παιχνίδι με ένα αμφιλεγόμενο κάρφωμα στο τέλος του αγώνα.

Το νέο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες για όσα ειπώθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια του περιστατικού, προσφέροντας ολοκληρωμένη εικόνα της έντασης στο παρκέ.

Bucks-Bulls HEATED after Giannis windmill 😳 CHAOS. pic.twitter.com/5ubOlLlZXE — Bleacher Report (@BleacherReport) December 28, 2025



Σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν, ο Αντετοκούνμπο φέρεται να φώναξε προς το πλήθος κατά τη διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου: «Επέστρεψα, ρε…» («I’m f**king back, n***a»).

Όταν ο Βούτσεβιτς προσπάθησε να τον ηρεμήσει, λέγοντας επανειλημμένα «Μην το κάνεις αυτό, φίλε» («Don’t do that, bro»), ο Αντετοκούνμπο απάντησε αδιάφορα: «Δεν με νοιάζει» («I don’t care»).

What Giannis Antetokounmpo Said To The Bulls👀: “I’m f*cking back, n****” After a windmill dunk, things got heated: Vucevic: “Don’t do that” Giannis: “I don’t care!” Coby White intervened, and things escalated: Trent: “You trynna throw hands?” Portis: “Who y’all checking?” pic.twitter.com/VpWbwYPSEd — LegendZ (@legendz_prod) December 29, 2025



Στη συνέχεια, ο Κόμπι Γουάιτ των Μπουλς παρενέβη, με αποτέλεσμα ο Μπόμπι Πόρτις των Μπακς και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του να μπουν στη διαμάχη.

Ο Πόρτις φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «Χτύπα τον ρε φίλε, στο πρόσωπο» («Punch that n***a bro, in his face») πριν οι διαιτητές και οι σεκιούριτι διαχωρίσουν τους παίκτες.

Μετά το παιχνίδι, ο Αντετοκούνμπο εξήγησε στους δημοσιογράφους τον λόγο που αποφάσισε να καρφώσει αντί να αφήσει το ρολόι να τρέξει χωρίς να εκδηλώσει επίθεση.

«Τι, είμαστε 11οι στην Ανατολή; 11οι; Απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να βρίσκουμε την ταυτότητά μας. Και αν αυτό σημαίνει να είμαστε λίγο σκληροί στο τέλος, ας είναι. Δεν είμαστε οι πρωταθλητές. Γιατί να παίξουμε το ρολόι και να δείξουμε σεβασμό και fair play; Αγωνιζόμαστε για τη ζωή μας τώρα», τόνισε.

“If this is what has to happen for everyone to wake up and understand we are fighting for our lives and we gotta get our hands dirty, then so be it.” (Via @BucksLead)

pic.twitter.com/MZJkWxwIvO — Ballislife.com (@Ballislife) December 28, 2025



«Υποθέτω ότι ο Γιάννης θύμωσε με εκείνη την αναφορά ότι οι Μπούλς δεν ήθελαν να τον ανταλλάξουν», σχολίασε από την πλευρά του ο Βούτσεβιτς, αναφερόμενος στις φήμες για πιθανή ανταλλαγή.

Nikola Vucevic: “I’m assuming Giannis was mad about that report that came out the Bulls didn’t want to trade for him.” (via @Will_Gottlieb) pic.twitter.com/Y9YnLDCDRO https://t.co/dV4C4gdBA8 — Hoop Central (@TheHoopCentral) December 28, 2025



Ο Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε τον αγώνα με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 25 λεπτά, ενώ οι Μπακς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 13-19 και θα αντιμετωπίσουν τους Σάρλοτ Χόρνετς τη Δευτέρα.

Οι Μπουλς έπεσαν στο 15-16 και θα παίξουν με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο επόμενο παιχνίδι τους.

Όσον αφορά την αμφισβητούμενη φάση πριν το κάρφωμα του «Greek Freak», υπήρξε επαφή μεταξύ Γουάιτ και Αντετοκούνμπο, η οποία δεν σφυρίχτηκε ως φάουλ από τους διαιτητές, κάτι που το NBA επιβεβαίωσε: «Μετά το ριμπάουντ, ο Γουάιτ (CHI) αγγίζει τον βραχίονα του Αντετοκούνμπο (MIL) στην αρχή του ντράιβ. Αυτή η επαφή δεν αποτελεί φάουλ».

Πρόκειται για τη μόνη επίσημη αναφορά από τη λίγκα σχετικά με τη συγκεκριμένη φάση, καθώς δεν έχει γίνει καμία ανακοίνωση για τη συμπλοκή που ακολούθησε.