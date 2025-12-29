NBA: Αποκαλύφθηκε ο διάλογος Αντετοκούνμπο – Βούτσεβιτς που οδήγησε σε σύρραξη στο παρκέ μετά το επίμαχο κάρφωμα – Βίντεο

Σύνοψη από το

  • Μια έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Νίκολα Βούτσεβιτς οδήγησε σε σύρραξη μεταξύ των παικτών των Μπακς και των Μπουλς, έπειτα από ένα αμφιλεγόμενο κάρφωμα του Έλληνα σούπερ σταρ στο τέλος του αγώνα.
  • Νέο βίντεο αποκαλύπτει τον διάλογο που προηγήθηκε, με τον Αντετοκούνμπο να απαντά αδιάφορα «Δεν με νοιάζει» στον Βούτσεβιτς που προσπαθούσε να τον ηρεμήσει, πριν την παρέμβαση άλλων παικτών.
  • Ο Αντετοκούνμπο εξήγησε μετά τον αγώνα ότι αποφάσισε να καρφώσει επειδή οι Μπακς «αγωνίζονται για τη ζωή τους τώρα» και πρέπει να βρουν την ταυτότητά τους, δεδομένου ότι είναι «11οι στην Ανατολή».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

NBA: Αποκαλύφθηκε ο διάλογος Αντετοκούνμπο – Βούτσεβιτς που οδήγησε σε σύρραξη στο παρκέ μετά το επίμαχο κάρφωμα – Βίντεο
Πηγή: Χ

Μια έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον σέντερ των Μπουλς, Νίκολα Βούτσεβιτς, οδήγησε στη σύρραξη μεταξύ των παικτών των Μιλγουόκι Μπακς και της ομάδας του Σικάγο, όταν ο Έλληνας σούπερ σταρ αποφάσισε να ολοκληρώσει το παιχνίδι με ένα αμφιλεγόμενο κάρφωμα στο τέλος του αγώνα.

Το νέο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες για όσα ειπώθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια του περιστατικού, προσφέροντας ολοκληρωμένη εικόνα της έντασης στο παρκέ.


Σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν, ο Αντετοκούνμπο φέρεται να φώναξε προς το πλήθος κατά τη διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου: «Επέστρεψα, ρε…» («I’m f**king back, n***a»).

Όταν ο Βούτσεβιτς προσπάθησε να τον ηρεμήσει, λέγοντας επανειλημμένα «Μην το κάνεις αυτό, φίλε» («Don’t do that, bro»), ο Αντετοκούνμπο απάντησε αδιάφορα: «Δεν με νοιάζει» («I don’t care»).


Στη συνέχεια, ο Κόμπι Γουάιτ των Μπουλς παρενέβη, με αποτέλεσμα ο Μπόμπι Πόρτις των Μπακς και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του να μπουν στη διαμάχη.

Ο Πόρτις φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «Χτύπα τον ρε φίλε, στο πρόσωπο» («Punch that n***a bro, in his face») πριν οι διαιτητές και οι σεκιούριτι διαχωρίσουν τους παίκτες.

Μετά το παιχνίδι, ο Αντετοκούνμπο εξήγησε στους δημοσιογράφους τον λόγο που αποφάσισε να καρφώσει αντί να αφήσει το ρολόι να τρέξει χωρίς να εκδηλώσει επίθεση.

«Τι, είμαστε 11οι στην Ανατολή; 11οι; Απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να βρίσκουμε την ταυτότητά μας. Και αν αυτό σημαίνει να είμαστε λίγο σκληροί στο τέλος, ας είναι. Δεν είμαστε οι πρωταθλητές. Γιατί να παίξουμε το ρολόι και να δείξουμε σεβασμό και fair play; Αγωνιζόμαστε για τη ζωή μας τώρα», τόνισε.


«Υποθέτω ότι ο Γιάννης θύμωσε με εκείνη την αναφορά ότι οι Μπούλς δεν ήθελαν να τον ανταλλάξουν», σχολίασε από την πλευρά του ο Βούτσεβιτς, αναφερόμενος στις φήμες για πιθανή ανταλλαγή.


Ο Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε τον αγώνα με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 25 λεπτά, ενώ οι Μπακς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 13-19 και θα αντιμετωπίσουν τους Σάρλοτ Χόρνετς τη Δευτέρα.

Οι Μπουλς έπεσαν στο 15-16 και θα παίξουν με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο επόμενο παιχνίδι τους.

Όσον αφορά την αμφισβητούμενη φάση πριν το κάρφωμα του «Greek Freak», υπήρξε επαφή μεταξύ Γουάιτ και Αντετοκούνμπο, η οποία δεν σφυρίχτηκε ως φάουλ από τους διαιτητές, κάτι που το NBA επιβεβαίωσε: «Μετά το ριμπάουντ, ο Γουάιτ (CHI) αγγίζει τον βραχίονα του Αντετοκούνμπο (MIL) στην αρχή του ντράιβ. Αυτή η επαφή δεν αποτελεί φάουλ».

Πρόκειται για τη μόνη επίσημη αναφορά από τη λίγκα σχετικά με τη συγκεκριμένη φάση, καθώς δεν έχει γίνει καμία ανακοίνωση για τη συμπλοκή που ακολούθησε.

περισσότερα
