  • Ένα αιματηρό περιστατικό συγκλόνισε την τουριστική πόλη Πουέρτο Λόπεζ στο Εκουαδόρ την Κυριακή, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε παραλία, αφήνοντας πίσω τους έξι νεκρούς, ανάμεσά τους και ένα παιδί περίπου δύο ετών, ενώ τρεις ακόμα τραυματίστηκαν.
  • Οι αρχές εκτιμούν ότι το κίνητρο της επίθεσης συνδέεται με εσωτερικές διαμάχες οργανωμένων εγκληματικών ομάδων. Το Εκουαδόρ έχει δει αύξηση της βίας από συμμορίες συνδεδεμένες με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ.
  • Παρά τις σκληρές πολιτικές του προέδρου Ντάνιελ Νομπόα, η βία συνεχίζει να θερίζει, επηρεάζοντας τόσο τα αστικά κέντρα όσο και τις τουριστικές περιοχές. Η χώρα αναμένεται να κλείσει τη χρονιά με ρεκόρ 52 δολοφονιών ανά 100.000 κατοίκους.
Εκουαδόρ: Βίντεο από ένοπλη επίθεση σε δημοφιλή τουριστική παραλία – Έξι νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί 2 ετών
Ένα αιματηρό περιστατικό συγκλόνισε την τουριστική πόλη Πουέρτο Λόπεζ στο Εκουαδόρ την Κυριακή, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε παραλία, αφήνοντας πίσω τους έξι νεκρούς, ανάμεσά τους και ένα παιδί περίπου δύο ετών, ενώ τρεις ακόμα τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της περιφερειακής αστυνομίας, συνταγματάρχη Ουίλιαμ Ακουρίο, η επίθεση ξεκίνησε περίπου στις 9 το πρωί τοπική ώρα και οι δράστες διέφυγαν πριν φτάσουν οι αστυνομικοί.


«Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένα νήπιο ηλικίας περίπου δύο ετών», δήλωσε.


Οι αρχές εκτιμούν ότι το κίνητρο της επίθεσης συνδέεται με εσωτερικές διαμάχες οργανωμένων εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Το Εκουαδόρ, που βρίσκεται ανάμεσα στους δύο κορυφαίους εξαγωγείς κοκαΐνης παγκοσμίως, την Κολομβία και το Περού, έχει δει αύξηση της βίας από συμμορίες συνδεδεμένες με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ.

Παρά τις σκληρές πολιτικές που έχει εφαρμόσει ο πρόεδρος Ντάνιελ Νομπόα, η βία συνεχίζει να θερίζει, επηρεάζοντας τόσο τα αστικά κέντρα όσο και τις τουριστικές περιοχές.


Το Πουέρτο Λόπεζ είναι δημοφιλής προορισμός για παρακολούθηση φαλαινών μεταξύ άλλων, και τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η επίθεση αποτελεί μέρος ευρύτερης αύξησης της βίας στην πόλη το Σαββατοκύριακο, με τουλάχιστον εννέα άτομα να έχουν σκοτωθεί σε ξεχωριστά περιστατικά.


Η χώρα αναμένεται να κλείσει τη χρονιά με ρεκόρ 52 δολοφονιών ανά 100.000 κατοίκους, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενεύης, και η κυβέρνηση έχει κηρύξει πολλαπλές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσοντας στρατιωτικές δυνάμεις για να υποστηρίξουν την αστυνομία.

Παρά τα μέτρα αυτά, οι βίαιες επιθέσεις συνεχίζονται, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους ντόπιους όσο και τους τουρίστες, σημειώνει η Daily Mail.

