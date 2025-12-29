Εκουαδόρ: Βίντεο από ένοπλη επίθεση σε δημοφιλή τουριστική παραλία – Έξι νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί 2 ετών

Ένα αιματηρό περιστατικό συγκλόνισε την τουριστική πόλη Πουέρτο Λόπεζ στο Εκουαδόρ την Κυριακή, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε παραλία, αφήνοντας πίσω τους έξι νεκρούς, ανάμεσά τους και ένα παιδί περίπου δύο ετών, ενώ τρεις ακόμα τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της περιφερειακής αστυνομίας, συνταγματάρχη Ουίλιαμ Ακουρίο, η επίθεση ξεκίνησε περίπου στις 9 το πρωί τοπική ώρα και οι δράστες διέφυγαν πριν φτάσουν οι αστυνομικοί.

🚨Shooting on a beach in #Ecuador: six people killed, including a two-year-old child. The tragedy occurred on a beach in the resort town of #PuertoLópez, Ecuador. Unknown attackers opened fire on people who were watching whales. As a result of the shooting, six people were… pic.twitter.com/mcmpL9oGPW — News.Az (@news_az) December 29, 2025



«Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένα νήπιο ηλικίας περίπου δύο ετών», δήλωσε.

Tourist beach horror as six people, including girl, 2, shot dead in gun attackhttps://t.co/qK4Sf20qsD pic.twitter.com/WuXmbogX8M — The Mirror (@DailyMirror) December 29, 2025



Οι αρχές εκτιμούν ότι το κίνητρο της επίθεσης συνδέεται με εσωτερικές διαμάχες οργανωμένων εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Το Εκουαδόρ, που βρίσκεται ανάμεσα στους δύο κορυφαίους εξαγωγείς κοκαΐνης παγκοσμίως, την Κολομβία και το Περού, έχει δει αύξηση της βίας από συμμορίες συνδεδεμένες με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ.

Παρά τις σκληρές πολιτικές που έχει εφαρμόσει ο πρόεδρος Ντάνιελ Νομπόα, η βία συνεχίζει να θερίζει, επηρεάζοντας τόσο τα αστικά κέντρα όσο και τις τουριστικές περιοχές.

#ATENCIÓN Seis personas, incluida una niña de dos años, murieron en un ataque armado este domingo 28 de diciembre en el malecón de Puerto López, Manabí. Sujetos armados dispararon contra comerciantes. El ministro John Reimberg llegó al cantón y anunció operativos. Todo los… pic.twitter.com/XOtkHlDDot — Informatech (@Informatech_ec) December 29, 2025



Το Πουέρτο Λόπεζ είναι δημοφιλής προορισμός για παρακολούθηση φαλαινών μεταξύ άλλων, και τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η επίθεση αποτελεί μέρος ευρύτερης αύξησης της βίας στην πόλη το Σαββατοκύριακο, με τουλάχιστον εννέα άτομα να έχουν σκοτωθεί σε ξεχωριστά περιστατικά.

💔 Masacre en Puerto López, #Manabí: al menos 9 personas asesinadas, incluyendo una niña de 2 años, en plena zona turística. 👉🏻 La violencia ligada al crimen organizado no respeta inocentes ni espacios civiles.

😡 Ministro @JohnReimberg ya haga algo! pic.twitter.com/kU9to1bLvh — Central News EC (@CentralNewsEC) December 28, 2025



Η χώρα αναμένεται να κλείσει τη χρονιά με ρεκόρ 52 δολοφονιών ανά 100.000 κατοίκους, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενεύης, και η κυβέρνηση έχει κηρύξει πολλαπλές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσοντας στρατιωτικές δυνάμεις για να υποστηρίξουν την αστυνομία.

Παρά τα μέτρα αυτά, οι βίαιες επιθέσεις συνεχίζονται, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους ντόπιους όσο και τους τουρίστες, σημειώνει η Daily Mail.